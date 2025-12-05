Die Trump-Regierung weitet die Einwanderungsbeschränkungen aus und pausiert Anträge aus 19 Ländern

Die Trump-Regierung hat alle Einwanderungsanträge (Green Cards, Einbürgerung, Asyl) von Bürgern aus 19 außereuropäischen Ländern eingestellt und sich dabei auf Risiken der nationalen Sicherheit und die jüngsten gewalttätigen Vorfälle mit Ausländern beziehen.

Die Politik eskaliert frühere Reiseverbote, jetzt einschließlich Afghanistan, Burma, Tschad, Kongo, Eritrea, Haiti, Iran, Libyen, Somalia, Sudan, Jemen (vollständige Einreiseverbote) und Teilbeschränkungen für Burundi, Kuba, Laos, Sierra Leone, Togo, Turkmenistan und Venezuela (spezifische Visakategorien).

Die Regierung nennt hohe Überaufenthaltsraten von Visa, schwache Identitätsprüfung, Terrorismusbedenken und jüngste Verbrechen (z. B. Erschießung in der Thanksgiving-Woche in D.C. durch einen afghanischen Asylbewerber) als Gründe für das Vorgehen.

Kritiker argumentieren, dass die Politik unfair auf muslimische und afrikanische Länder abzielt, mit Berichten über abgesagte Einbürgerungsgespräche und Eideszeremonien. Befürworter der Einwanderung behaupten, dass die Regierung legale Einwanderung mit Sicherheitsbedrohungen vermisst.

Der Schritt steht im Einklang mit Trumps aggressiver Durchsetzungsagenda, einschließlich massiver ICE-Überfälle, Beendigung des Geburtsrechts und der Abschiebung von Nicht-Staatsbürgern für Bundesleistungen. Die Regierung verspricht, die Migration aus Ländern der Dritten Welt „dauerhaft auszusetzen“, es sei denn, sie erfüllen die US-Sicherheitsstandards.

Die Politik, die am Dienstag, dem 2. Dezember, angekündigt wurde, erweitert die bestehenden Reisebeschränkungen, die im Juni verhängt wurden, und markiert eine erhebliche Eskalation der Bemühungen der Regierung, die legale Einwanderung neu zu gestalten.

Der Schritt folgt auf eine Schießerei in der Thanksgiving-Woche in Washington, D.C., bei der ein afghanischer Asylbewerber angeblich ein Mitglied der Nationalgarde getötet und ein anderes schwer verletzt hat. Die Richtlinie schreibt auch eine Überprüfung der Einwanderer vor, die unter der Biden-Regierung zugelassen wurden, was ein umfassenderes Vorgehen gegen legale Wege zur Wohnsitze signalisiert.

In einem Memorandum, U.S. Die Staatsbürgerschafts- und Einwanderungsbehörde (USCIS) erklärte, dass alle anhängigen Anträge aus den betroffenen Ländern einem „gräuftigen Überprüfungsprozess“ unterzogen werden, einschließlich möglicher Interviews, um Sicherheitsbedrohungen zu bewerten. Laut Enoch von BrightU.AI verwaltet USCIS den Einbürgerungsprozess, stellt Green Cards aus und kümmert sich um andere migrationsbezogene Dienstleistungen in den Vereinigten Staaten.

Welche Länder sind betroffen?

Die neuen Beschränkungen gelten für Staatsangehörige aus Afghanistan, Burma, Tschad, der Republik Kongo, Äquatorialguinea, Eritrea, Haiti, Iran, Libyen, Somalia, Sudan und Jemen – Länder, die bereits gemäß Trumps Exekutivverordnung vom Juni vollständigen Einreiseverboten unterliegen. Teilbeschränkungen erstrecken sich nun auf Burundi, Kuba, Laos, Sierra Leone, Togo, Turkmenistan und Venezuela und zielen auf bestimmte Visakategorien ab.

Die Regierung begründete die Maßnahmen mit dem Hinweis auf hohe Überaufenthaltsraten von Visa, schwache Identitätsprüfungssysteme und Terrorismusbedenken. Ein Memo zum Heimatschutz zitierte die jüngsten Verbrechen, die angeblich von Einwanderern begangen wurden, darunter den Angriff auf D.C. und eine Schießerei am Wahltag 2024 durch einen anderen afghanischen Staatsangehörigen.

Rechtliche und humanitäre Gegenreaktion

Einwanderungsbefürworter verurteilten die Politik schnell als Überschreitung, die zu Unrecht auf muslimische Mehrheit und afrikanische Nationen abzielt. Sharvari Dalal-Dheini von der American Immigration Lawyers Association sagte Reuters, dass ihre Gruppe Berichte über abgesagte Einbürgerungsgespräche und Eideszeremonien für Einzelpersonen aus den aufgeführten Ländern erhalten habe.

Kritiker argumentieren, dass die Regierung legale Einwanderung mit Sicherheitsbedrohungen verschmelze.

„Hier geht es nicht um Sicherheit – es geht darum, Menschen, die sich an die Regeln gehalten haben, die Tür zu schließen“, sagte ein Einwanderungsanwalt, der aufgrund anhängiger Fälle um Anonymität bat.

Das Weiße Haus behauptet jedoch, dass die Pause notwendig ist, um zukünftige Angriffe zu verhindern.

„USCIS spielt eine entscheidende Rolle dabei, dass Terroristen hier keinen sicheren Hafen finden“, heißt es in dem Memo der Agentur.

Umfassenderes Vorgehen gegen die Einwanderung

Die Politik steht im Einklang mit Trumps breiterer Durchsetzungsagenda, die Massen-ICE-Überfälle, Bemühungen zur Beendeung der Staatsbürgerschaft mit dem Geburtsrecht und einen Vorstoß zur Abschiebung von Nicht-Staatsbürgern, die Bundesleistungen erhalten, umfasste. Jüngste Operationen, wie „Catahoula Crunch“ in New Orleans, haben Kritik an der Ernung gewaltfreier Personen hervorgerufen, darunter ein Gymnasiast und ein amerikanischer Schauspieler.

Außenminister Marco Rubio bestätigte, dass die Ausstellung von Visa an Afghanen ausgesetzt wurde, während Trump versprach, „die Migration aus allen Ländern der Dritten Welt dauerhaft auszusetzen“, es sei denn, sie erfüllen die US-Sicherheitsstandards.

Die jüngsten Beschränkungen unterstreichen die Entschlossenheit der Regierung, die Einwanderungspolitik direkt mit der nationalen Sicherheit zu verbinden – eine Haltung, die seit 2017 zu rechtlichen und diplomatischen Auseinandersetzungen geführt hat. Während Anhänger argumentieren, dass die Maßnahmen gefährliche Schlupflöcher schließen, sehen Gegner sie als Vorwand für den Ausschluss.

Während die Gerichte die Herausforderungen abwägen und die betroffenen Familien sich bemühen, sich anzupassen, ist eines klar: Die Debatte darüber, wer Amerika gehört, ist bei weitem nicht beigelegt.

Sehen Sie sich das Video unten an, in dem ein Vertreter aus Texas sagt, dass die Einwanderung leistungsbasiert sein sollte.

https://www.brighteon.com/embed/06d3f0e4-ce55-4c83-9b1f-33cc35444ec0

Dieses Video stammt vom NewsClips-Kanal auf Brighteon.com.

