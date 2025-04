Die University of Delaware (UDel) bietet einen Kurs mit dem Titel „Insekten als Nahrung“ an, der von dem Entomologieprofessor Michael Crossley unterrichtet wird und in dem die Studenten lernen, Insekten wie Sagowurm-Chili und schwarze Ameisen-Zitronen-Scones zu kochen und zu essen.

Der Kurs hebt hervor, dass viele Kulturen bereits Insekten fressen und die Entomophagie fördern, wobei Gerichte als überraschend schmackhaft bezeichnet werden (z. B. schwarze Ameisen für einen zitrusartigen Geschmack).

Der UDel-Kurs scheint Teil eines umfassenderen Drängens von Einrichtungen wie dem Weltwirtschaftsforum (WEF) zu sein, den Insektenkonsum als nachhaltige Proteinquelle zu normalisieren, inmitten von Behauptungen über Nahrungsmittelknappheit.

Das WEF und Unternehmen wie Ynsect argumentieren, dass die Insektenzucht effizienter ist (z. B. benötigen Mehlwürmer 12x weniger Futter als Rinder) und umweltfreundlich ist, wobei KI-gesteuerte vertikale Farmen großflächige Insektenprodukte produzieren.

Trotz Sicherheitszulassungen (wie der Mehlwurm-Freigabe der EU 2021) bleibt der Widerstand bestehen, wobei Kritiker ihn als erzwungene Ernährungsumstellung durch die Eliten und nicht als echte Notwendigkeit abtun.

Die University of Delaware (UDel) bietet jetzt einen Kurs über das Essen und Kochen von Insekten an, ein Auftakt zu einer Zukunft, in der die globalistischen Eliten die Menschen dazu bringen werden, „Ze-Käfer zu essen“.

WPVI 6 berichtete über den neuen Kurs an der UDel mit dem Titel „Insekten als Nahrung“. Der Kurs, der von Professor Michael Crossley von der Abteilung für Entomologie und Wildtierökologie der Universität unterrichtet wird, lehrt Studenten, wie sie Insekten als nachhaltige Proteinquelle in ihre Ernährung integrieren können.

Studenten, die sich für den Kurs angemeldet haben, werden nicht nur Vorlesungen hören – sie werden in der Testküche der Universität in der Worrilow Hall einen Sturm aufregen. Sago-Wurm-Chili, würziger Riesen-Wasserwanzen-Nudelsalat und schwarze Ameisen-Zitronen-Scones sind nur einige der kulinarischen Kreationen, die die Schüler mit gruseligen Krabbeln zubereiten.

Laut Crossley, einem Verfechter der Entomophagie (der Praxis des Verzehrs von Insekten), nehmen viele Kulturen bereits Insekten als Grundnahrungsmittel an. „Schwarze Ameisen produzieren Ameisensäure, die einen würzigen Geschmack hat, also ist es fast so, als würde man Zitronenschale hineinlegen“, sagte er über die Hauptzutat für seine Scones. WPVI 6 erwähnte, dass Schüler in Crossleys Kurs die Gerichte als überraschend schmackhaft beschreiben.

Die globalistische Diät, für die du dich nicht angemeldet hast

Aber wenn man es sich genauer ansieht, scheint der UDel-Kurs ein Trick zu sein, um den Verzehr von Insekten zu normalisieren. Laut globalistischer Propaganda rechtfertigt die Kombination aus schrumpfendem Arland und der Ballonbevölkerung die Notwendigkeit, die Menschen dazu zu bringen, Insekten als Protein zu essen.

Insbesondere das globalistische Weltwirtschaftsforum (WEF) hat sich für die Insektenzucht als Lösung für dieses Problem der Lebensmittelversorgung eingesetzt. Im Juli 2021 veröffentlichte das WEF auf seiner Website einen Artikel von Antoine Hubert, Präsident und CEO des essbaren Bug-Unternehmens Ynsect, der dieses Argument erläutert.

Hubert argumentierte unter Berufung auf Studien, dass Mehlwürmer 12-mal weniger Futter als Rinder benötigen, um die gleiche Menge an Protein zu produzieren. Über Protein hinaus bietet die Insektenzucht Vorteile wie natürlichen Dünger und reduzierte Methanemissionen – bis zu 80 Mal weniger als die Rindfleischproduktion. Der CEO von Ynsect erwähnte auch, dass sein Unternehmen bereits die Insektenlandwirtschaft industrialisiert und vertikale Farmen nutzt, die von künstlicher Intelligenz angetrieben werden, um jährlich 100.000 Tonnen Insektenprodukte zu produzieren.

Hubert erwähnte, dass die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit Mehlwürmer für den menschlichen Verzehr im Jahr 2021 als unbedenklich bezeichnete. Er gab dennoch zu, dass der kulturelle Widerstand eine Hürde bleibt. (Verwandt: ESSEN SIE KÄFER UND SEIEN SIE GLÜCKLICH: Die EU-Behörden genehmigen Grillen, Mehlwürmer in Lebensmitteln.)

Crossleys Kurs zielt darauf ab, die Praxis zu normalisieren, einen knusprigen Bissen nach dem anderen. Unabhängig davon, ob die Gäste bereit sind, Steak gegen Sagowürmer auszutauschen, ist das Gespräch über Insekten als Nahrung nicht mehr nur eine Nischenkuriosität – es ist eine wachsende Notwendigkeit. Aber am Ende des Tages würde kein vernünftiger Mensch Rindfleisch gegen Käfer eintauschen, nur weil das WEF und andere Globalisten das sagen.

