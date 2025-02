Amerikanische und russische Beamte trafen sich 4,5 Stunden lang in Riad, um die Normalisierung der Beziehungen und den Ukraine-Konflikt zu diskutieren.

Beide Seiten einigten sich darauf, diplomatische Vertretungen wiederherzustellen und Botschafter zu ernennen.

Hochrangige Teams werden einen Weg zur Lösung des Ukraine-Konflikts erkunden, mit dem Ziel eines nachhaltigen Friedens.

Wirtschaftliche Zusammenarbeit, einschließlich der möglichen Rückkehr amerikanischer Unternehmen, wurde diskutiert.

Die Gespräche werden als ein positiver Schritt angesehen, obwohl noch ein langer Weg zur Lösung vor ist.

In einem bedeutenden diplomatischen Durchbruch trafen sich amerikanische und russische Beamte am Dienstag in Riad, Saudi-Arabien, um die Normalisierung der bilateralen Beziehungen und die Möglichkeit einer Beendigung des Konflikts in der Ukraine zu diskutieren. Das Treffen, das fast 4,5 Stunden dauerte, markierte die ersten hochrangigen Gespräche zwischen den beiden Nationen seit Beginn des Krieges in der Ukraine.

Die russische Delegation, angeführt von Außenminister Sergey Lavrov und dem Präsidentenassistenten Yury Ushakov, traf sich mit einem US-Team unter der Leitung von Außenminister Marco Rubio und dem nationalen Sicherheitsberater Mike Waltz. Beide Seiten bekundeten ihre Bereitschaft, in mehreren Schlüsselfragen voranzukommen, darunter die Wiederherstellung diplomatischer Vertretungen, die Ernennung von Botschaftern und die Schaffung eines Rahmens für die Friedensgespräche in der Ukraine.

Wiederherstellung diplomatischer Beziehungen

Eines der wichtigsten Ergebnisse des Treffens war die Vereinbarung zur Wiederherstellung des normalen Funktionierens diplomatischer Missionen. Laut Lavrov werden beide Länder daran arbeiten, die „künstlichen Barrieren“ zu beseitigen, die ihre diplomatischen Beziehungen behindert haben, einschließlich der Ernennung von Botschaftern und der Auseinandersetzung mit Themen wie der Beschlagnahme russischem Eigentum in den USA und Beschränkungen für Banküberweisungen.

Fortschritte bei den Friedensgesprächen in der Ukraine

Die USA und Russland einigten sich auch darauf, hochrangige Teams zu bilden, um einen Weg zur Lösung des Ukraine-Konflikts zu erkunden. Obwohl die Seiten noch keinen Konsens über bestimmte Bedingungen erzielt haben, haben sie sich verpflichtet, ein nachhaltiges Friedensabkommen zu finden, das für alle Beteiligten akzeptabel ist.

Lawrow betonte, dass die russische Position in Bezug auf die NATO-Bestrebungen der Ukraine fest bleibe, und erklärte, dass die Aufnahme der Ukraine in das Bündnis eine direkte Bedrohung für die Sicherheit Russlands darstellen würde. Er stellte jedoch fest, dass die USA begonnen haben, Russlands Bedenken besser zu verstehen, was er als positiven Schritt bezeichnete.

USA Außenminister Marco Rubio erkannte die Notwendigkeit eines umfassenden Ansatzes zur Beendigung des Konflikts an. Er stellte fest, dass die Bedingungen für die Beendung des Konflikts für alle Parteien akzeptabel sein müssen, einschließlich der Ukraine und Russland sowie Europa.

Wirtschafts- und Sicherheitskooperation

Die Gespräche berührten auch die potenziellen Wirtschafts- und Investitionsmöglichkeiten, die sich aus dem Ende des Krieges in der Ukraine ergeben könnten. Kirill Dmitriev, Leiter des Russian Direct Investment Fund, schlug vor, dass amerikanische Unternehmen nach Russland zurückkehren könnten, und hob die gegenseitigen Vorteile der Zusammenarbeit hervor.

„Die US-Ölmajors haben sich in Russland sehr gut entwickelt, und wir glauben, dass sie irgendwann zurückkehren werden“, sagte Dmitriev.

Während das Treffen in Riad als Schritt in die richtige Richtung gefeiert wird, erkennen beide Seiten, dass der Weg vor uns lang und herausfordernd ist. Waltz betonte die Notwendigkeit eines dauerhaften Endes des Krieges und erklärte: „Dies muss ein dauerhaftes Ende des Krieges sein und kein vorübergehendes Ende, wie wir es in der Vergangenheit gesehen haben.“

Die diplomatischen Gespräche in Riad stellen eine bedeutende Verschiebung in den Beziehungen zwischen den USA und Russland dar und bieten einen Hoffnungsschimmer für eine Lösung des Konflikts in der Ukraine. Während noch viele Details ausgearbeitet werden, ist die Bereitschaft beider Seiten, sich in einen Dialog zu ziehen und gegenseitige Interessen zu erforschen, ein vielversprechendes Zeichen. Während die hochrangigen Teams mit ihrer Arbeit beginnen, wächst der Optimismus, dass dieser Krieg, der einen hohen Tribut von allen Beteiligten gefordert hat, endlich zu Ende gehen kann, was es den USA ermöglicht, ihre Ressourcen und Aufmerksamkeit auf andere dringende globale Probleme zu lenken.

