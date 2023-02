Die vorgeschlagene Gesetzgebung in Brasilien droht, Menschen wegen der Verweigerung der obligatorischen Covid-„Impfung“ zu inhaftieren!

Panik und Paranoia über das Wuhan-Coronavirus (Covid-19) ist anscheinend immer noch eine Sache im südamerikanischen Land Brasilien, wo Politiker mehrere neue Gesetze vorgeschlagen haben, die darauf abzielen, die Ungeimpften zu bestrafen und einzusperren.

Das vorgeschlagene Gesetz PL 5555 2020 würde es so machen, dass brasilianische Bürger für bis zu acht Jahre inhaftiert werden könnten, weil sie sich geweigert haben, ihren Ärmel für eine experimentelle Gentherapie-Injektion hochzukrempeln. Die gleiche Strafe zwischen 2-8 Jahren Gefängniszeit würde sich auch auf diejenigen erstrecken, die dabei erwischt werden, „gefälschte Nachrichten“ über die Impfungen zu verbreiten.

„Das ist völlig verrückt. Dies ist ein Albtraum“, sagte die Journalistin Karina Michelin kürzlich bei einer Veranstaltung am Runden Tisch der Children’s Health Defense (CHD) über die Rechnungen – sehen Sie sich das folgende Video an:

(Verwandt: Letztes Jahr gefährdeten brasilianische Politiker die Nahrungsmittelversorgung ihres Landes, indem sie Sanktionen gegen Russland verhängten und dringend benötigte Düngemittelimporte blockierten.)

Luiz Inácio Lula da Silva ist Brasiliens Version von Joe Biden – gefälschte Wahlen und alles

Die Gesetzesentwürfe kommen als der Sozialist Luiz Inácio Lula da Silva, besser bekannt als „Lula“, wurde kürzlich als Präsident Brasiliens eingesetzt. Falls Sie mit ihm nicht vertraut sind, ist Lula das brasilianische Äquivalent zum gefälschten Präsidenten Joe Biden, der auf ähnlich korrupte und betrügerische Weise installiert wurde.

Lula hat es sich zur obersten Priorität gemacht, Brasilianer zu zwingen, Covid-Impfungen zu nehmen. Er überarbeitete kürzlich die Wohlfahrtsvorschriften des Landes, um Eltern zu zwingen, ihre Kinder injizieren zu lassen, um weiterhin staatliche Finanzhilfen zu erhalten.

Brasiliens „No Jab, No Freedom“-Politik repräsentiert alles, worüber uns die „Verschwörungstheoretiker“ gewarnt haben, was passieren würde, wenn der Regierung die Macht gegeben würde, den Menschen „Medikamente“ als Bedingung für das Arbeits- und Lebensbedingung aufzuzwingen.

„Es ist genau wie die Juden, die in Treblinka oder Auschwitz aus dem Zug steigen“, schrieb ein Kommentator über die auffälligen Parallelen zwischen dem, was die Covid-Faschisten heute tun, und dem, was die Nazis während des Zweiten Weltkriegs getan haben.

„Und ihnen wurde gesagt: ‚Mach dir keine Sorgen, zieh dich einfach aus, lass uns deine Haare schneiden, und dann kannst du eine wirklich schöne und warme Dusche nehmen …'“

Ein anderer sagte fast dasselbe und vergab Lulas Worte mit einem KZ-Gefängniswärter oder sogar Adolph Hitler selbst:

„Wenn sich Ihr Volk nicht bereitwillig bei unseren Zerfallkammern meldet …“

In Bezug auf das Düngemittelfiasko vom letzten Jahr schlug ein anderer Kommentator vor, dass Brasiliens Entscheidung, Düngemittelknappheit aus Russland zu akzeptieren, „ein strategischer Schritt ist, um die Maisproduktion für Viehfutterexporte in die USA zu ersticken“.

„Die USA haben Brasilien immer als Notlösungshandelspartnerschaft genutzt, um Löcher in unsere Getreidereserven zu stecken“, erklärte diese Person. „Brasilien baut zwei Gewinnmaisfrüchte pro Jahr in seinem schönen Land an, und Rohstoffhändler können es normalerweise billiger kaufen, wenn es während unserer Pflanzsaison in der nördlichen Hemisphäre benötigt wird.“

„Da Brasilien keinen Mais anbaut, sind die USA in kalorienhafte Gefahr. Brasilianer werden einfach ihre Rindfleischaufnahme reduzieren, überschüssiges Rindfleisch nach Russland und China exportieren und ihre Herden grasen, bis der globale Konflikt gelöst ist. Und die Brasilianer werden gut essen und trotzdem guten frischen Kaffee trinken.“

„Inzwischen werden wir hier weiterhin GVO-Mais für die Ethanolproduktion verbrennen, unsere Lebensmittel an unsere Feinde exportieren, unsere Herden nicht füttern, unsere Pipelines nicht fertigstellen, unsere lokalen Kleinbauern und Verarbeiter nicht unterstützen und Müll in Kisten essen, während wir Sportball schauen und Candy Crush spielen.“

Der Covid-Faschismus ist in einigen Teilen der Welt immer noch lebendig und gut. Um über die neuesten Informationen auf dem Laufenden zu bleiben, besuchen Sie Fascism.news.

Quellen für diesen Artikel sind:

RAIRFoundation.com

NaturalNews.com

newstarget.com