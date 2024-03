Die ehemalige Abgeordnete Liz Cheney hat wütend auf einen Bericht von Mollie Hemingway von The Federalist reagiert, in dem sie und dem Ausschuss vom 6. Januar beschuldigt werden, Beweise zu unterdrücken, die den ehemaligen Präsidenten Donald Trump hätten entlasten können. Es zeigte, dass er am Tag des Aufstands auf 10.000 Truppen der Nationalgarde drängte, um das Kapitol zu schützen.

Hemingways exklusiver Bericht zeigte, wie Cheney und das Komitee fälschlicherweise behaupteten, dass es keine Beweise für Behauptungen von Trump-Beamten gab, dass sie die Truppen angefordert hätten, aber ein frühes Interview, das sie führten, zeigte, dass genau das passiert war. Cheney nahm persönlich an diesem Interview teil und nahm daran teil, aber es verschwand auf mysteriöse Weise aus der unterstützenden Dokumentation.

Das fragliche Interview wurde am 28. Januar 2022 durchgeführt und umfasste den stellvertretenden Stabschef Anthony Ornato. Er sagte Cheney und den anderen Anwesenden, dass er den damals Stabschef des Weißen Hauses, Mark Meadows, Presse D.C. mitgehört habe. Bürgermeisterin Muriel Bowser wird die Dienste der Truppen in Anspruch nehmen, um ihre Stadt zu schützen. Darüber hinaus sagte er aus, dass Trump dachte, dass 10.000 Soldaten benötigt würden, um den Frieden während der für den Tag geplanten Proteste und Kundgebungen zu erhalten.

Darüber hinaus berichtete Ornato, dass das Weiße Haus durch den langsamen Einsatz von Hilfe am Tag durch den amtierenden Verteidigungsminister Christopher Miller frustriert war.

Seine Aussage entsprach der, die der ehemalige Stabschef dem amtierenden Verteidigungsminister Kash Patel zur Verfügung stellte, der behauptet, dass er anwesend war, als Trump die 10.000 Wachen vor dem 6. Januar genehmigte. In seinem eigenen Stück für The Federalist sagte er, dass auch mehrere andere Beamte anwesend waren und unter Eid aussagten, dass er den Antrag gestellt habe und dass Bürgermeister Bowser und die Capitol Police darüber informiert wurden.

Patel glaubt, dass das Komitee, weil Ornato eine apolitische Karriere beim Geheimdienst hatte, die sich über Jahrzehnte erstreckte, ihn nicht glaubhaft als “Trump-Loyalist” bezeichnen konnte, also entschieden sie sich stattdessen, seine Aussage zu unterdrücken.

Neben der Lüge über die Existenz des Interviews haben Cheney und ihr Ausschuss Schritte unternommen, um sicherzustellen, dass das Transkript für die Öffentlichkeit nicht sichtbar ist. Sie starteten auch eine Kampagne, um den Ruf von Ornato zu schädigen, bevor sie Folgeinterviews mit ihm führten.

Tatsächlich enthält die Website des Government Publishing Office, auf die Cheney oft Kritiker ihrer Untersuchung verweist, tatsächlich weniger als die Hälfte der Interviews, die das Komitee durchgeführt hat. Sie führten tausend Interviews durch, und es ist durchaus möglich, dass viele der anderen versteckten Transkripte weitere Informationen enthalten, die Trump entlasten könnten, von denen das Komitee nicht will, dass die Leute sie sehen.

Der Vorsitzende des Unterausschusses für Aufsicht der Regierung des Repräsentantenhauses, der Abgeordnete Barry Loudermilk, sagte: “Der ehemalige J6-Ausschuss hat offenbar Herrn Ornatos kritische Zeugenaussage dem amerikanischen Volk zurückgehalten, weil es ihrer vorgegebenen Erzählung widersprach. Herr Ornatos Aussage beweist, was Herr Meadows die ganze Zeit gesagt hat: Präsident Trump hat tatsächlich 10.000 Soldaten der Nationalgarde angeboten, um die USA zu sichern. Das Kapitol, das abgelehnt wurde”.

Cheney spart mit Kritikern in den sozialen Medien

Der konservative Kommentator Mark Levin nahm Cheney auf X in die Pflicht und schrieb: “Sleazy Liz Cheney muss etwas von der stalinistischen Medizin erhalten, die sie in die Körperpolitik gegen Dutzende patriotischer Amerikaner eingeführt hat – das bedeutet, sie muss gezwungen werden, unter anderem darüber auszusagen, unter anderem darüber, welches Wissen sie haben könnte: mögliche Manipulation von Zeugen, Zensur von entlastenden Informationen und Zeugenaussagen, die Zerstörung von Beweisen und Daten des Ausschusses usw.”

Cheney wurde sehr defensiv und reagierte auf Levin, indem er ihn beschuldigte, “BS zu verbreiten” und Hemingway, einen glaubwürdigen Journalisten, als “Bozo” bezeichnete. Dies veranlasste ihn, sie als “erbärmliche Schande und Demagoge” zu bezeichnen.

Abgesehen davon bleibt die Tatsache, dass das Komitee die Amerikaner über das, was am 6. Januar passiert ist, getäuscht hat. Patel schrieb: “Der größte Betrug, der jemals in der amerikanischen Politik passiert ist, ist die falsche “Aufstand”-Erzählung vom 6. Januar. Die einzigartige Mission dieser Erzählung ist es, Donald Trump davon abzuhalten, jemals wieder einen Fuß in das Oval Office zu setzen”.

