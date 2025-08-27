Rüsselsheim, Hessen – Ein Schock für alle, die noch an ein wehrhaftes Deutschland glauben! Während die Welt um uns herum immer gefährlicher wird und die Schatten des Krieges näher rücken, verkünden CDU-Chef Friedrich Merz und Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) die nächste Blamage für unsere Bundeswehr: Statt einer Rückkehr zur dringend benötigten Wehrpflicht soll es nur ein „selektives Wehrdienstmodell auf Freiwilligenbasis“ geben!

„Das ist die Wehrdienst-Schande! Merz und Pistorius spielen mit unserer Sicherheit!“, empört sich ein Bundeswehr-Veteran aus Rüsselsheim. „Freiwilligkeit? Das ist doch ein Witz! Wer soll sich denn da noch melden, wenn der Ernstfall eintritt?“

Die Pläne sehen vor, dass junge Männer nach Erreichen der Volljährigkeit zwar einen Fragebogen erhalten, aber eine tatsächliche Verpflichtung zum Dienst bleibt aus. Wer will, kann sich für einen Grundwehrdienst von sechs bis 23 Monaten melden. Kritiker sprechen von einem „zahnlosen Tiger“, der die Lücken in den Reihen der Bundeswehr niemals schließen wird.

Trump und Putin reiben sich die Hände!

Experten sind sich einig: Mit dieser Entscheidung macht sich Deutschland international zum Gespött. Man stelle sich vor, wie Wladimir Putin im Kreml und Donald Trump in Mar-a-Lago lauthals lachen! Während andere Nationen aufrüsten und ihre Armeen stärken, setzt Deutschland auf halbherzige Alibi-Lösungen.

Ein Sicherheitsexperte, der anonym bleiben möchte, warnt: „Diese halbherzige Reform ist ein fatales Signal an unsere potenziellen Gegner. Sie zeigt, dass Deutschland nicht bereit ist, sich selbst zu verteidigen. Eine echte Abschreckung sieht anders aus!“

Die Bundeswehr leidet seit Jahren unter Personalmangel und fehlender Ausrüstung. Die Wiedereinführung der Wehrpflicht, so fordern viele, wäre ein erster wichtiger Schritt gewesen, um die Verteidigungsfähigkeit des Landes zu stärken. Doch Merz und Pistorius scheinen andere Prioritäten zu setzen. Statt Entschlossenheit gibt es wieder nur zaghafte Kompromisse.

Die Bürger in Rüsselsheim und im ganzen Land sind fassungslos. „Wir brauchen eine starke Armee, keine Freiwilligen-Truppe, die im Ernstfall überfordert ist“, sagt eine besorgte Bürgerin. „Wann wacht diese Regierung endlich auf?“