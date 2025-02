Die Wende der Wissenschaft in Richtung Dunkelheit

Angesichts der Anhörungen zur Bestätigung von RFK, Jr. als Minister für Gesundheit und menschliche Dienste, ist es gut, sich daran zu erinnern, dass vieles von dem, was uns als Wissenschaft präsentiert wird, auf Interessen und eine veraltete mechanistische Weltanschauung zurückzuführen ist.

(Artikel von Jordi Pigem von Brownstone.org neu veröffentlicht)

Die Wissenschaft ist eine der größten Errungenschaften der Menschheit. Aber es ist nicht unfehlbar – deshalb ist es Wissenschaft und kein Dogma – und ist leider nicht immun gegen das Virus der Korruption. Seit vielen Jahrzehnten ist der Spiegel der Wissenschaft durch einen Sturm von Interessen zunehmend verwischt, insbesondere wenn Forschung und die Kommunikation von Ergebnissen mit großen Unternehmen verbunden sind.

Das BMJ (ehemals British Medical Journal), eine der führenden medizinischen Zeitschriften, veröffentlichte 2022 einen Artikel über „Die Illusion der evidenzbasierten Medizin„. Wie in seinem einleitenden Satz erwähnt, wurde die solide wissenschaftliche Grundlage, die von der Medizin beansprucht wird, „durch Unternehmensinteressen, gescheiterte Regulierung und Kommerzialisierung der Wissenschaft korrumpiert“. In diesem Zusammenhang behaupten die Autoren, dass:

Es ist unwahrscheinlich, dass unbesorgte Regierungen und eroberte Regulierungsbehörden die notwendigen Änderungen einleiten, um die Forschung ganz aus der Industrie zu entfernen und Veröffentlichungsmodelle zu bereinigen, die von Nachdruckeinnahmen, Werbeeinnahmen und Sponsoring abhängen.

Wir wurden vor langer Zeit gewarnt. Im Jahr 2005 veröffentlichte die renommierte PLoS Medicine einen der am häufigsten zitierten wissenschaftlichen Artikel des 21. Jahrhunderts mit dem bemerkenswerten Titel „Warum die meisten veröffentlichten Forschungsergebnisse falsch sind„. Ausgehend von komplexen mathematischen Modellen kam der renommierte Forscher John Ioannidis zu dem Schluss, dass „die meisten Forschungsergebnisse für die meisten Forschungsdesigns und für die meisten Bereiche falsch sind“.

Die beiden besten medizinischen Zeitschriften der Welt sind das New England Journal of Medicine und The Lancet. Marcia Angell, die erste Frau, die als Chefredakteurin der ersteren tätig war, schrieb 2009 in ihrem Artikel „Drug companies & doctors: A story of corruption:“

Ähnliche Interessenkonflikte und Vorurteile gibt es in praktisch allen Bereichen der Medizin, insbesondere in solchen, die stark auf Drogen oder Geräte angewiesen sind. Es ist einfach nicht mehr möglich, viel von der klinischen Forschung zu glauben, die veröffentlicht wird […]. Ich habe keine Freude an dieser Schlussfolgerung, die ich in meinen zwei Jahrzehnten als Redakteur des New England Journal of Medicine langsam und widerwillig erreicht habe.

Was The Lancet betrifft, so widmete sein Direktor, Richard Horton, 2015 einen Artikel einem Treffen mit prominenten Wissenschaftlern und Regierungsbeamten, an dem er in der Woche zuvor im Wellcome Trust teilgenommen hatte. Unter Beachtung der Regeln des Chatham House wurden sie gebeten, keine Fotos zu machen oder Namen preiszugeben. Der Artikel begann damit, dass er einen der anonymen Experten zitierte: „Vieles von dem, was veröffentlicht wird, ist falsch.“

Horton selbst schloss: „Der Fall gegen die Wissenschaft ist einfach: Ein Großteil der wissenschaftlichen Literatur, vielleicht die Hälfte, mag einfach unwahr sein.“ Der Chefredakteur von The Lancet räumte ein, dass Autoren in wissenschaftlichen Artikeln der am besten bewerteten Zeitschriften oft „Daten skulpturieren, um ihrer bevorzugten Theorie zu passen“, und er hat weder die Redakteure (sie priorisieren Einfluss über die Wahrheit) noch die Universitäten (sie priorisieren ihren Finanzierungsbedarf) noch die besten Wissenschaftler (sie tun nicht viel, um die Situation zu ändern) nicht von seinem Tadel verschont. Horton fasste sein Geständnis (es klingt wie eines) zusammen, indem er erklärte, dass „die Wissenschaft eine Wendung in Richtung Dunkelheit genommen hat„.

Es lohnt sich zu unterstoren: „Die Wissenschaft hat eine Wendung in Richtung Dunkelheit genommen.“

Im Jahr 2013, genau ein Jahrhundert nachdem die Rockefeller Foundation ihr Programm zur Neufassung der Medizin nach einem technokratischen Modell begonnen hatte, hat Dr. Peter Gøtzsche, Mitbegründer der Cochrane Collaboration, war gezwungen, die Korruption der institutionalisierten Medizin in Deadly Medicines and Organized Crime: How Big Pharma Has Corrupted Healthcare anzuprangern.

Es gibt keinen Mangel an Büchern zu diesem Thema. In Empire of Pain (2021) zeigt Patrick Radden Keefe, wie das Vermögen der Familie Sackler, das auf 12 Milliarden Dollar geschätzt wird, durch die massive und irreführende Werbung für das Schmerzmittel OxyContin, das sich im Besitz von Purdue Pharma befindet, entwickelt wurde. Werbespots empfahlen es als Medikament, „um anzufangen und dabei zu bleiben“, was zur Opioidkrise beiträgt. Laut Keefe starben zwischen 1999 und 2017 „200,000 Amerikaner an Überdosen im Zusammenhang mit OxyContin und anderen verschreibungspflichtigen Opioiden“.

Zweitausend Jahre lang wurde das Gesundheitswesen von dem Motto primum non nocere angeführt: „Zuerst keinen Schaden anrichten“. Im 20. Jahrhundert wurde dieses vernünftige Ideal zu primum lucrari, „First make profit“, korrumpiert. Gewinnmachen wurde zur ersten Priorität von Big Pharma: Was zählt, ist die „Gesundheit“ seiner Gewinne, über die Gesundheit von Männern, Frauen und Kindern hinaus, über jede wissenschaftliche Wahrheit hinaus.

Die Geldbußen, die Big Pharma von Zeit zu Zeit zahlen muss, werden durch die Gewinne, die es erzielt, mehr als ausgeglichen. Big Pharma ist auch der weltweit führende Spender bei der Beeinflussung der Medien und beim Kauf von Meinungen. Es setzt sich für Gesundheitsministerien und medizinische Verbände ein, erfasst Regulierungsbehörden und gestaltet alle Forschungen, um ihren Interessen zu dienen – unter Missachtung der Gesundheit der Menschen und unter Missachtung von Beweisen.

Richard Smith, ehemaliger Chefredakteur von The BMJ, schrieb im Sommer 2021, dass „das System“ direkt Betrug in der biomedizinischen Forschung fördert:

Stephen Lock, mein Vorgänger als Redakteur von The BMJ, machte sich in den 1980er Jahren Sorgen über Forschungsbetrug, aber die Leute fanden seine Bedenken exzentrisch. Die Forschungsbehörden bestanden darauf, dass Betrug selten sei, spielte keine Rolle, weil die Wissenschaft sich selbst korrigierte […]. All diese Gründe, Forschungsbetrug nicht ernst zu nehmen, haben sich als falsch erwiesen, und 40 Jahre nach Locks Bedenken erkennen wir, dass das Problem riesig ist, das System Betrug fördert und wir keine angemessene Möglichkeit haben, darauf zu reagieren. Es könnte an der Zeit sein, von der Annahme, dass die Forschung ehrlich durchgeführt und gemeldet wurde, zur Annahme überzugehen, dass sie nicht vertrauenswürdig ist, bis es Beweise für das Gegenteil gibt.

In diesem Zusammenhang hätte das „Folge der Wissenschaft“, das uns seit 2020 gesagt wurde, mit einer Prise Salz genommen werden müssen. Es ging mehr um „Autorität folgen“ oder „Marketing verfolgen“.

Wie die Geschichte der Wissenschaft immer wieder zeigt, kann sich das, was heute fest etabliert zu sein scheint, als falsch oder nur unter bestimmten Umständen gültig heraussein. Lord Kelvin hielt 1900 einen berühmten Vortrag, in dem er jungen Talenten riet, keine Physik zu studieren, da bis dahin praktisch alles bereits entdeckt war. So schien es. Es blieben nur „zwei Wolken“ übrig; das sind zwei kleine Fragen darüber, was Licht ist. Aus einer dieser Fragen entstand die Quantenphysik und aus der anderen die Relativitätstheorie. Der Fluss des Verständnisses kann nicht eingefroren werden: Gefrorene Wissenschaft ist keine Wissenschaft.

Im Jahr 2020 verschmolz eine Flut irreführender Daten, die über die Massenmedien von Regierungen, internationalen Institutionen und medizinischen Zeitschriften ausgestrahlt wurden, kombiniert mit der Zensur von Millionen von uns (einschließlich der Nobelpreisträgern Luc Montaigner und Michael Levitt und unzähligen anderen Experten), die sich nicht an die Parteilinie hielten, zusammen, um den größten Skandal in der Geschichte der Medizin zu schaffen.

Bis dahin hätten die meisten Menschen den Prozess gegen Galileo durch die Inquisition als den größten Skandal in der Geschichte der Wissenschaft angesehen. Aber Galileos Prozess führte zur Sperrung nur einer Person, Galileo selbst, der seine letzten Jahre in seiner malerischen Villa auf dem Land, il Gioiello („das Juwel“), verbrachte, wo er einige seiner wichtigsten Werke schrieb, darunter seine Diskurse und mathematischen Demonstrationen in Bezug auf zwei neue Wissenschaften. Das ist nicht vergleichbar mit dem Lockdown von Milliarden von Menschen und dem Leiden und den tödlichen oder lang anhaltenden nachteiligen Auswirkungen, die vielen Männern, Frauen und Kindern aus wissenschaftlichen Gründen zugefügt werden.

Der jüngste parteiübergreifende Bericht des Repräsentantenhauses über die „Coronavirus-Pandemie“, der am 4. Dezember 2024 veröffentlicht wurde, enthält Überschriften, aus denen hervorgeht, dass „die sechs Fuß lange soziale Distanzierungsanforderung nicht von der Wissenschaft unterstützt wurde“, „Masken und Maskenmandate waren unwirksam bei der Kontrolle der Ausbreitung von COVID-19“, „Tests auf COVID-19 waren magelig“, „Beamte des öffentlichen Gesundheitswesensachten die natürliche Immunität“ und „Impfstoffmandate wurden von der Wissenschaft nicht unterstützt“.

Es räumt auch ein, dass Schulschließungen „die akademische Leistung, die sich noch Jahre lang fortsetzen wird, neinteil beeinflussten“, „einen bereits alarmierenden Trend zum Rückgang der körperlichen Gesundheit verschlimmerten“ und „erheblich zu erhöhten Fällen von psychischen und verhaltensbezogenen Gesundheitsproblemen beigetragen haben“. Vier Abschnitte des Berichts zeigen, wie „die Regierung COVID-19-Fehlinformationen verübt hat“. Tatsächlich, wie Martin Makary dem Kongress 2023 sagte, „war der größte Täter von Fehlinformationen während der Pandemie die Regierung der Vereinigten Staaten“. Die schlimmsten Fehlinformationen kamen nicht von unten, sondern von oben, von der Macht.

Die Wissenschaft hat nicht das Sagen. Zum Beispiel behaupteten die von der deutschen Regierung in Auftrag gegebenen Covid-Richtlinien, auf wissenschaftlichen Empfehlungen des Robert Koch-Instituts (RKI), dem deutschen Äquivalent der CDC, zu beruhen. Aber als 2024 die Verfahren (Protokolle) der internen RKI-Sitzungen veröffentlicht wurden, stellte sich heraus, dass die RKI-Wissenschaftler der Regierung gefolgt waren, nicht umgekehrt. In der Sitzung vom 10. September 2021 beschwerten sich diese Wissenschaftler über den Druck, den das BMG (Bundesministerium für Gesundheit, Bundesministerium) auf sie ausgeübt hat, und sie räumen ausdrücklich ein, dass „das BMG technisch das RKI überwacht“, das „nicht die wissenschaftliche Freiheit beanspruchen kann“. Schließlich „ist die wissenschaftliche Unabhängigkeit des RKI von der Politik begrenzt“.

Acht Wochen später, am 5. November 2021, zeigen die Verfahren, dass die RKI-Wissenschaftler mit der Rhetorik der Regierung über „Impfstoffe“, die die Covid-Infektion stoppen und eine „Pandemie der Ungeimpften“ nicht einverstanden waren. Aber sie entschieden sich, über ihre Meinungsverschiedenheiten zu schweigen; sie argumentierten, dass ihre öffentliche Kommunikation nicht geändert werden könne, weil „es große Verwirrung verursachen würde“.

Die Verschiebung Ihrer Perspektive im Lichte neuer Beweise war jedoch genau der Punkt der wissenschaftlichen Haltung. Galileo und Darwin hörten nicht auf, ihre Meinung zu äußern, weil „es große Verwirrung verursachen würde“.

Das wissenschaftliche Siegel der Zustimmung wurde der unwissenschaftlichen Politik gegeben, und das deutsche Volk wurde in die Irre geführt, indem sie glaubte, dass es eine wissenschaftliche Grundlage gab, wo es keine gab.

Die auffälligsten Beweise für Fehlversagen können auf jeden Fall aus einer anderen internen Dokumenten stammen: den „Pfizer-Papieren“. Als ein Antrag auf Informationsfreiheit die Freigabe von Dokumenten im Zusammenhang mit der Lizenzierung des Pfizer Covid-Impfstoffs“ forderte, bat die FDA um 75 Jahre (bis 2096!) um die Dokumente verarbeiten und drucken zu können. Glücklicherweise hat der Richter das nicht gekauft. Mehr als 450.000 Seiten technischer Dokumente wurden schließlich von einem Team von 3.250 Freiwilligen veröffentlicht und untersucht, zu denen Ärzte aller Fachrichtungen, Biologen, Biostatistiker und Ermittler für medizinischen Betrug gehörten.

Ihre wichtigsten Ergebnisse wurden in einem Buch zusammengefasst, das von Naomi Wolf und Amy Kelly, The Pfizer Papers, herausgegeben wurde. Laut Pfizers eigenen Dokumenten wussten sie innerhalb von drei Monaten nach der Einführung des „Impfstoffs“ im Dezember 2020, dass er nicht funktionierte, um die Krankheit zu stoppen (die Dokumente sprechen von „Impfstoffversagen“) und mehrere Arten von „schwerwiegenden unerwünschten Ereignissen“ (darunter „Tod“) verursachte. Kurz darauf wurde Pfizer bewusst, dass sein „Impfstoff“ die Herzen junger Menschen schädigte. Eine der schockierendsten Enthüllungen ist, dass Pfizer lange bevor dieses mRNA-Produkt schwangeren Frauen dringend empfohlen wurde, wusste, dass seine Materialien in Muttermilch eindrang und Babys vergiftete, da der Tod von Neugeborenen nach „mütterlicher Exposition“ mit dem „Impfstoff“ in diesen internen Dokumenten aufgezeichnet wird. In vier Fällen war die Muttermilch „blau-grün“ geworden.

Aber es war nicht nur Pfizer. Ähnliche Beweise tauchen von Moderna und anderen Unternehmen und Institutionen auf, die das eine wussten und das andere sagten und vorgaben, Helden zu sein, während sie mit dem Bösen flirteten. Die Moderna Papers werden diesen Sommer veröffentlicht.

An vielen Fronten gab es einen mehrgleisigen Angriff auf unsere körperliche und geistige Gesundheit sowie auf alle Maßstäbe des Anstands. Woher kam das alles?

Diese Frage wurde in etwa 50 Interviews mit hochrangigen US-amerikanischen und europäischen Beamten und globalen Gesundheitsspezialisten (denen „die Anonymität [für sie] gewährt wurde, um offen zu sprechen“) in einer Untersuchung gestellt, die über einen Zeitraum von sieben Monaten von zwei Medien, der deutschen Die Welt und der amerikanischen Politico, durchgeführt wurde. Diese Untersuchung ergab, dass die Regierungen auch nicht das Sagen hatten, sondern eine Linie übernahmen:

Ein Großteil der internationalen Reaktion auf die Covid-Pandemie ging von Regierungen an einen privat überwachten globalen Wahlkreis von Nichtregierungsexperten weiter.

Dieser „privat überwachte globale Wahlkreis von Nichtregierungsexperten“ hatte „erhebliche finanzielle und politische Verbindungen, die es ihnen ermöglichten, auf den höchsten Ebenen der US-Regierung, der Europäischen Kommission und der WHO einen solchen Einfluss zu erlangen“. Und wer beaufsichtigte privat diesen „globalen Wahlkreis von Nichtregierungsexperten“? Wie die gemeinsame Untersuchung von Die Welt und Politico zeigt, standen im Mittelpunkt dieses Netzwerks mehrere Unternehmen, die mit einem großen Namen der betrügerischen Profiteure verbunden waren (zunächst durch sein Technologieunternehmen): Bill Gates. Die deutsche Ausgabe dieser gemeinsamen Forschung trägt den Titel Die Machtmaschine des Bill Gates: „Bill Gates‘ Power Machine“. Die nächste Frage ist: Was verbirgt sich hinter Bill Gates?

