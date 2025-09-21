Hanoi – Es ist eine radikale Maßnahme, die weltweit für Aufsehen sorgt: In Vietnam sollen schon im September bis zu 86 Millionen Privatkonten gelöscht werden – einfach so, per Knopfdruck! Der Grund: Die betroffenen Kontoinhaber haben keine biometrischen Daten hinterlegt oder ihre Konten waren über einen längeren Zeitraum inaktiv. Damit setzt die Regierung ihren Digitalisierungskurs mit gnadenloser Konsequenz um – und Millionen Menschen könnten plötzlich ohne Zugang zu ihrem Geld dastehen. Die Zahlen sind gewaltig: Laut der Zentralbank Vietnams (SBV) gibt es rund 200 Millionen Bankkonten im Land, davon gehören 113 Millionen Privatpersonen, 700.000 Unternehmen – doch 86 Millionen Konten gelten als „ungültig“ und sollen nun rigoros gelöscht werden. Das berichtete die Zeitung Vietnam Global, die mittlerweile dem vietnamesischen Ministerium für religiöse Minderheiten untersteht. Der Hintergrund: Die Regierung hat neue Richtlinien für das elektronische Bezahlsystem erlassen – nur wer sich mit biometrischer Identitäteindeutig registriert, darf künftig am digitalen Zahlungsverkehr teilnehmen. Was als Kampf gegen Geldwäsche und betrügerische Abhebungen verkauft wird, entwickelt sich zur digitalen Säuberung gigantischen Ausmaßes. Denn der Druck ist enorm: Ohne biometrische Freigabe kein Konto – ohne Konto kein digitales Leben mehr. Pham Anh Tuan, Direktor der Zahlungsabteilung bei der Staatsbank, erklärte am 2. Juni auf der Konferenz zum „Bargeldlosen Tag“, dass die Bank entschlossen sei, die Rahmenbedingungen für ein vollständig digitales Bezahlsystem zu schaffen. Doch Kritiker warnen vor einer neuen Form des finanziellen Überwachungsstaates, in dem der Zugang zum eigenen Geld an die vollständige Aufgabe der Privatsphäre gekoppelt ist. Besonders betroffen: Bürger in ländlichen Gebieten oder ältere Menschen, die oft keinen Zugang zur digitalen Infrastruktur haben – oder schlicht nicht wissen, wie sie ihre biometrischen Daten registrieren sollen. Beobachter fragen sich: Wird Vietnam zum Vorreiter der digitalen Bargeld-Abschaffung – oder zum warnenden Beispiel für die Schattenseiten einer komplett kontrollierten Finanzwelt? Klar ist: Wenn im September der große Lösch-Knopf gedrückt wird, beginnt für Millionen Vietnamesen eine neue Realität – digital, zentralisiert und gnadenlos automatisiert.