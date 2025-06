Das DOE storniert 3,7 Milliarden US-Dollar an Zuschüssen für Kohlenstoffabscheidung und Dekarbonisierung im Rahmen der Überprüfung von Minister Chris Wright unter Berufung auf wirtschaftliche Ineffizienz.

Am 30. Mai, die U.S. Das Energieministerium (DOE) kündigte die Streichung von 3,7 Milliarden US-Dollar an Steuerzahlern an? finanzierte Zuschüsse für Projekte zur Kohlenstoffabscheidung und Dekarbonisierung, die eine starke Abweichung von früheren Klimaausgaben unter der Biden-Regierung darstellen. Energieminister Chris Wright betonte „sofortige Einsparungen durch die Steuerzahler“ und die Einhaltung der „wirtschaftlichen Lebensfähigkeit“ und beendete 24 Auszeichnungen, die hauptsächlich in Bidens letzten Monaten im Amt unterzeichnet wurden. Diese Entscheidung unterstreicht zusammen mit der parallelen Auszahlung von 4,3 Milliarden US-Dollar an neuen Klimazuschüssen durch die Environmental Protection Agency die Vertiefung der parteiischen Spaltung darüber, wie Bundesgelder Energie- und Umweltprioritäten angehen sollten – und gleichzeitig die Debatten über die Wirksamkeit staatlich motivierter Klimainitiativen neu entfachen.

DOE storniert 3,7 Milliarden Dollar an Klimapreisen inmitten der Prüfung von Projekten aus der Biden-Ära

Die Richtlinie von Minister Wright zielte auf 24 Auszeichnungen im Rahmen des Office of Clean Energy Demonstrations (OCED) ab, einer Initiative, die 2021 mit 27 Milliarden US-Dollar aus dem Inflation Reduction Act (IRA) und dem parteiübergreifenden Infrastrukturgesetz ins Leben gerufen wurde. Über 15 Milliarden Dollar an verbleibenden Projekten stehen nun vor einer ähnlichen Prüfung. Zu den abgesagten Projekten gehören: 540 Millionen US-Dollar für die Kohlenstoffabscheidungsanlagen von Calpine Corp. in Kalifornien und Texas sowie Auszeichnungen für die industriellen Dekarbonisierungsbemühungen von Ørsted, Exxon Mobil und PPL Corp.

„Diese Projekte haben den Energiebedarf des amerikanischen Volkes nicht erfüllt, waren wirtschaftlich nicht tragfähig und würden keine positive Kapitalrendite erzielen“, erklärte das DOE und bezog sich auf 16 Absagen, die zwischen dem Wahltag 2024 und dem 20. Januar 2025 unterzeichnet wurden – ein Intervall, das nach Ansicht von Kritikern die überstürzten Genehmigungen während eines Machtwechsels des Präsidenten widerspiegelt.

Betroffene Unternehmen und Projekte: Eine Verschiebung der energiepolitischen Prioritäten

Die Absagen zeigen eine politische Dreh- und Angelpunkt in Richtung Energiefreiheit und fiskalische Rechenschaftspflicht. Calpines Projekte zum Beispiel zielten darauf ab, Gasanlagen mit Kohlenstoffabscheidungstechnologie nachzurüsten, ein Markenzeichen von Bidens Klimaagenda. Das DOE erist solche Investitionen jedoch jetzt als „unverantwortlich“ im Vergleich zu einer erschwinglichen, zuverlässigen Energieinfrastruktur.

„Inländische Anlagen in veraltete Technologie einzusperren, ist kein Rezept für die zukünftige Wettbewerbsfähigkeit“, argumentierte Steven Nadel vom American Council for an Energy-Efficient Economy, während Kritiker wie Iliana Paul vom Sierra Club dem DOE vorwarfen, „die amerikanische Wettbewerbsfähigkeit, neue Arbeitsplätze und sauberere Luft“ zu untergraben.

Die Kluft spiegelt breitere ideologische Konflikte über die Klimastrategie wider: Die eine Seite priorisiert marktorientierte Lösungen, die andere besteht auf einer aggressiven Intervention des Bundes.

Parteikämpfe um Energie und Steuergelder

Diese Entscheidung kommt inmitten einer politischen Midlife-Crisis für die IRA, die 2022 unter Bidens Amtszeit verabschiedet wurde. Befürworter argumentierten, dass das Gesetz die Einführung sauberer Energie beschleunigen würde, während Konservative es als „Unternehmenswohlfahrt“ verhotteten, die unwirtschaftliche Technologien subventioniert.

Die Überprüfung von Minister Wright stimmt mit den Versprechen von Präsident Donald Trumps Wahlkampf für 2024 überein, das abzulehnen, was er als Bidens „Klimaradikalismus“ bezeichnet hat. Sein Team argumentiert, dass die Infrarot-Stornierung kostspielige Fehltritte verhindert, aber Kritiker sehen den Schritt als Abbau von Fortschritten bei den Klimazielen.

„Das Infrastrukturgesetz erforderte eine Phase-One-Umsetzung bis Ende 2024. Verzögerungen und Umkehrungen werden die Abhängigkeit der USA von ausländischer Energie verlängern und die inländische Innovation ersticken“, warnte Jessie Stolark von der Carbon Capture Coalition.

Die Kosten des Klimaidealismus und der Weg nach vorne

Mit der Ausweitung der Überprüfung des DOE wächst der Einsatz: 15 Milliarden Dollar an zusätzlichen Projekten hängen im Gleichgewicht, wobei sich Unternehmen und Umweltgruppen auf die Fallout-Projekte einstellen. Für viele Konservative signalisiert die Entscheidung vom Freitag eine harte Haltung gegen aufgeblähte Energieprogramme des Bundes, die sich der Marktrealitäten entfehen. Dennoch warnen Umweltschützer vor einer Rückbildung in die Abhängigkeit fossiler Brennstoffe.

Da die Wahlen 2024 nur wenige Monate vor sich und die Zwischenwahlen 2026 abzeichnen, könnte dieser Konflikt um Energieprioritäten die politischen Agenden für die kommenden Jahre bestimmen. Der amerikanische Steuerzahler bleibt unterdessen der ultimative Schiedsrichter – und der ultimative Lackmustest – dafür, ob Bundesklimainvestitionen grüne Ambitionen oder fiskalischen gesunden Menschenverstand priorisieren sollten.

