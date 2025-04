Doppelmord in Bad Nauheim: Blutrache als Motiv – Mutmaßlicher Türke (Täter) stellt sich!

Bad Nauheim, 24. April 2025 – Ein brutaler Doppelmord erschütterte am Karsamstag die hessische Kurstadt Bad Nauheim. Zwei Männer, ein 59-jähriger Schwiegervater und sein 28-jähriger Schwiegersohn, beide türkische Staatsbürger, wurden vor einem Mehrfamilienhaus in der Straße „Am Deutergraben“ erschossen. Nach intensiven Ermittlungen hat sich nun ein 28-jähriger Tatverdächtiger der Polizei gestellt und die Tat gestanden. Die Ermittler vermuten Blutrache als Motiv. Am späten Nachmittag des 19. April gegen 17:40 Uhr meldeten Anwohner Schussgeräusche über den Notruf. Vor einem Wohnhaus im Griesbreiviertel fanden Polizisten die beiden Opfer mit schweren Schussverletzungen. Trotz sofortiger Rettungsmaßnahmen starben die Männer noch am Tatort. Zeugen berichteten von dramatischen Szenen: „Ich hörte zehn Schüsse. Ein Kind schrie immer wieder ‚Papa!‘“, erzählte eine Anwohnerin der „Bild“-Zeitung. Blutspuren im Hausflur und auf dem Rasen zeugten von der Grausamkeit der Tat. Die Opfer, die laut Polizei polizeilich bislang unbescholten waren, wollten offenbar gerade zum Einkaufen gehen, als der Täter zuschlug. Nachbarn beschrieben die Familie als zurückgezogen lebend, Kontakte zur Nachbarschaft habe es kaum gegeben. Die Mordkommission leitete unmittelbar nach der Tat eine Großfahndung ein, unterstützt durch Polizeihubschrauber und Drohnen. Bereits am Ostersonntag nahm die Polizei zwei Männer im Alter von 31 und 36 Jahren fest, beide ebenfalls türkische Staatsbürger. Ihnen wird Anstiftung zum Mord vorgeworfen. Die Ermittler durchsuchten Wohnungen im Main-Kinzig-Kreis und in Hanau, wo sie Beweismittel wie Handys sicherstellten. Die beiden Verdächtigen schweigen zu den Vorwürfen und befinden sich in Untersuchungshaft. Ein entscheidender Durchbruch gelang am Mittwochmorgen, als sich ein 28-jähriger Mann der Polizei stellte. Laut Staatsanwaltschaft Gießen gestand er, beide Opfer erschossen zu haben. Der Festgenommene, Bruder eines der bereits inhaftierten Verdächtigen, soll die Tat aus Rache für die Tötung seines Vaters 2021 in der Türkei begangen haben. Gegen ihn wurde Haftbefehl wegen heimtückischen Mordes aus niedrigen Beweggründen erlassen. Die Ermittlungen deuten auf ein tief verwurzeltes persönliches Motiv hin. „Es war Blutrache“, berichtete die „Bild“-Zeitung unter Berufung auf Ermittlungskreise. Der geständige Täter soll die Opfer für den Tod seines Vaters verantwortlich gemacht haben. Ein Bekannter des älteren Opfers erzählte der Zeitung: „Süleyman sprach oft von Problemen in der Türkei.“ Die genauen Hintergründe der Fehde bleiben jedoch unklar, da die Staatsanwaltschaft aus ermittlungstaktischen Gründen schweigt. Die Tat hat in Bad Nauheim, einer Stadt mit etwa 33.000 Einwohnern nördlich von Frankfurt, tiefe Spuren hinterlassen. Anwohner berichteten von Angst und Unsicherheit. „Wir haben alle noch Angst“, sagte Anwohnerin Brigitte Schäfer der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“. Eine junge Frau, die anonym bleiben wollte, schilderte den Schock, als sie das Polizeiaufgebot in ihrer Straße sah: „Für die Kinder in dem Haus muss es schrecklich gewesen sein.“ Die Stadtverwaltung äußerte sich auf Instagram betroffen: „Trotz der tragischen Tat sollten wir uns daran erinnern, dass Ostern ein Symbol für Hoffnung und Erneuerung ist.“ Die Polizei betonte, dass keine Gefahr für die Allgemeinheit bestehe, und rief Anwohner dazu auf, keine Anhalter mitzunehmen. Im Zuge der Ermittlungen kam es zu einer dramatischen Verwechslung: Ein unschuldiger Familienvater wurde in Nidderau von einem Spezialeinsatzkommando aus seinem Auto gezerrt, da sein Fahrzeug verdächtig erschien. Der 31-Jährige, der lediglich am Tatort vorbeigefahren war, schilderte die traumatische Erfahrung: „Meine Frau und mein Kind werden diese Nacht nie vergessen.“ Er kündigte rechtliche Schritte an. Die Polizei erklärte, der Verdacht habe sich nicht bestätigt. Während der geständige Täter in Haft ist, bleiben viele Fragen offen. Welche Rolle spielten die beiden anderen Verdächtigen genau? Gibt es weitere Beteiligte? Die Ermittlungen der Mordkommission laufen auf Hochtouren, um die Hintergründe der Bluttat vollständig aufzuklären. Die Staatsanwaltschaft Gießen plant, in den kommenden Tagen weitere Details zu prüfen. Die Bewohner von Bad Nauheim hoffen derweil auf Ruhe und Sicherheit. Die Tat, die sich inmitten eines beschaulichen Wohngebiets ereignete, hat das Vertrauen vieler erschüttert. „Es ist unfassbar, dass so etwas hier passiert“, fasste ein Anwohner die Stimmung zusammen. Quellen: Bild.de, hessenschau.de, faz.net, t-online.de