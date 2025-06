Dr. Justus Hope erforscht DMSO: Der vergrabene Durchbruch in der regenerativen und Rehabilitationsmedizin

Dr. Justus R. Hope hebt DMSO (Dimethylsulfoxid) als sichere, natürliche Verbindung mit breiten therapeutischen Vorteilen – vergleichbar mit Ivermectin – hervor, die jedoch von Regulierungsbehörden und pharmazeutischen Interessen aufgrund ihrer fehlenden Patentierbarkeit ignoriert oder unterdrückt wird.

DMSO dringt tief in Gewebe ein, reduziert Entzündungen, repariert Nervenschäden, überschreitet die Blut-Hirn-Schranke und schützt vor strahleninduzierten DNA-Schäden. Trotz seiner Vielseitigkeit genehmigt die FDA es nur für eine seltene Blasenerkrankung.

Im Jahr 1980, Dr. Stanley Jacob sagte vor dem Kongress über den Erfolg von DMSO bei der Behandlung von Schlaganfällen, Lähmungen und chronischen Schmerzen aus, aber die FDA stellte die Forschung zu unbewiesenen Bedenken hinsichtlich der Tiersicherheit ein und vergrub seine medizinische Verwendung effektiv.

Es gibt Hinweise darauf, dass DMSO die Genesung von Schlaganfällen, Rückenmarksverletzungen, Schmerzlinderung (ohne Sucht), Strahlenschutz, Wundheilung und sogar Entwicklungsstörungen unterstützt – dennoch vermeiden die meisten Ärzte dies aufgrund rechtlicher und beruflicher Risiken.

Hope setzt sich für erneuerte klinische Studien, rechtlichen Schutz für die Off-Label-Nutzung und eine Verlagerung hin zu patientenzentrierter Medizin ein und argumentiert, dass die Erschwinglichkeit und Wirksamkeit von DMSO gewinnorientierte Gesundheitsmodelle in Frage stellen.

Dr. Justus R. Hope, ein Arzt, der dafür bekannt ist, konventionelles medizinisches Denken in Frage zu stellen, möchte die Sicht des medizinischen Mainstream-Systems ändern. In seinem investigativen Artikel vom Oktober 2024 deckt er die lange unterdrückte Geschichte dieser natürlichen aus Bäumen gewonnenen Verbindung mit tiefem Heilpotential und einer regulatorischen Vergangenheit auf, die ihr Schweigen aus der alltäglichen Medizin erklären könnte.

Wie das antivirale Medikament Ivermectin ist DMSO sicher, kostengünstig und wird häufig in der Veterinärmedizin verwendet. Dennoch wurde seine Macht, menschliches Leid zu lindern, von Aufsichtsbehörden und pharmazeutischen Interessen weitgehend ignoriert – oder aktiv unterdrückt. Hope nennt DMSO treffend „das andere Ivermectin“, nicht nur wegen seines umstrittenen Weges, sondern auch, weil er die finanziellen Säulen der modernen Medizin bedroht.

Obwohl der Arzt nicht als DMSO-Befürworter begann, hatte er jahrelange Erfahrung in der Schlaganfallrehabilitation und verstand, wie verheerend Lähmungen und Hirnverletzungen sein können. Als Hope auf einen Bericht stieß, in dem DMSO in der Fähigkeit beschrieben wurde, Lähmungen umzukehren, die Genesung von Schlaganfall zu verbessern und chronische Schmerzen zu lindern, war er zunächst skeptisch.

Aber die Wissenschaft war überzeugend. Er grab sich in klinische Studien, Artikel und Zeugnisse aus einer weitgehend vergessenen Kongressanhörung von 1980. Was er fand, veränderte seine Ansicht – und könnte die Art und Weise verändern, wie wir über Drogenunterdrückung, Patientenversorgung und medizinische Freiheit denken.

Was ist DMSO?

DMSO ist eine natürlich vorkommende Schwefelbasierte Verbindung, die aus Baumlignin gewonnen wird, einer Substanz, die bei der Papierherstellung in Zellstoff vorkommt. Obwohl sie erstmals in den späten 1800er Jahren industriell genutzt wurde, begannen Forscher in den 1960er Jahren, seine biologischen und therapeutischen Eigenschaften zu untersuchen – und was sie entdeckten, war bemerkenswert.

Zu seinen einzigartigen Eigenschaften gehört DMSO:

Durchdringen Sie Haut, Muskeln, Knochen und Gewebe mit Leichtigkeit.

Tragen Sie andere Substanzen direkt in den Blutkreislauf und die Zellen.

Lindern Sie Schmerzen und Entzündungen schnell und nicht süchtig machend, insbesondere bei rheumatologischen Erkrankungen, bei denen andere Behandlungen oft versagten.

Überqueren Sie die Blut-Hirn-Schranke und erreichen Sie das Gehirn, um die Neuronen zu schützen.

Stimulieren Sie die Nervenregeneration auf molekularer Ebene.

DNA-Schäden durch Strahlenbelastung reparieren.

Trotz seines breiten therapeutischen Potenzials hat die Food and Drug Administration (FDA) DMSO nur für einen Zustand zugelassen – interstitielle Zystitis, eine seltene Blasenerkrankung.

Jacobs Aussage und das Vorgehen der FDA gegen DMSO

1980 wurde der Transplantationschirurg und Kryobiologe Dr. Stanley Jacob sagte vor dem Kongress über DMSO aus. Er teilte Berichte aus erster Hand von Patienten mit, die sich von chronischen Schmerzen, Wirbelsäulenverletzungen, Schlaganfällen und Geschwüren erholt hatten – von denen viele dramatische, sogar „wundersame“ Verbesserungen mit der DMSO-Behandlung erlebt hatten.

Die Antwort der FDA war Schweigen und Behinderung. Unter Berufung auf eine theoretische Besorgnis, dass DMSO verschwommenes Sehen bei Tieren verursachen könnte, eine Nebenwirkung, die bei Menschen nie beobachtet wurde, blockierte die Agentur eine breitere Forschung und eine klinische Anwendung.

Über 1.000 klinische Studien zu DMSO wurden eingestellt, und nur die engste medizinische Anwendung wurde genehmigt. Alles andere blieb effektiv illegal. Ein FDA-Beamter hat Berichten zufolge geschworen, „das Medikament ein für alle Mal zu begraben“ – und zum größten Teil tat es die Regulierungsbehörde.

Laut Hope sind die Parallelen zwischen DMSO und Ivermectin auffällig:

Beide sind jahrzehntealt, generisch und werden häufig in der Veterinär- und Alternativmedizin verwendet.

Beide wurden für unerwartete gesundheitliche Vorteile gefeiert. Ivermectin zeigte Potenzial zur Bekämpfung von Infektionen, Entzündungen und sogar Krebs gegen das Wuhan-Coronavirus (COVID-19). Währenddessen zeigte DMSO Potenzial bei der Bekämpfung von Schmerzen, Entzündungen, Nervenschäden und Schlaganfall.

Beide sahen sich von den Mainstream-Medien und den Gesundheitsbehörden entlassen, als sie begannen, lukrative Behandlungsmodelle zu bedrohen.

Der Arzt beobachtete ein beunruhigend vertrautes Muster mit den beiden Medikamenten. Eine billige, natürliche Verbindung ist vielversprechend für mehrere Bedingungen. Patienten und Ärzte befürworten seine Verwendung, unterstützt durch reale Ergebnisse.

Aber die Aufsichtsbehörden ignorieren es oder führen schwache Rechtfertigungen an, um es einzuschränken. In der Zwischenzeit schimpft Big Pharma – das mit Regulierungsbehörden im Bett ist -, dass diese natürlichen Verbindungen nicht patentiert werden können. Ohne ein Patent gibt es keinen Gewinn und keinen Druck, es voranzutreiben.

Wie DMSO funktioniert und was es heilen kann

Der therapeutische Wert von DMSO beruht auf einigen mächtigen Mechanismen: Es reduziert Entzündungen, neutralisiert freie Radikale, transportiert andere Substanzen tief in Gewebe und schützt Zellen und Nerven auf molekularer Ebene.

Hier ist, was Forschung und Fallberichte vermuten, dass es helfen kann:

Schlaganfall und Hirnverletzung : DMSO überschreitet die Blut-Hirn-Schranke und ermöglicht es ihm, schnell Gehirngewebe zu erreichen – etwas, das die meisten Medikamente nicht können. Dort angekommen, reduziert es Entzündungen, schützt Neuronen und verbessert den Blutfluss, wodurch weitere Schäden verhindert werden. Fallberichte zeigen, dass Patienten bei rechtzeitiger Behandlung innerhalb weniger Stunden wieder Sprache, Bewegung und Mobilität erlangen.

: DMSO überschreitet die Blut-Hirn-Schranke und ermöglicht es ihm, schnell Gehirngewebe zu erreichen – etwas, das die meisten Medikamente nicht können. Dort angekommen, reduziert es Entzündungen, schützt Neuronen und verbessert den Blutfluss, wodurch weitere Schäden verhindert werden. Fallberichte zeigen, dass Patienten bei rechtzeitiger Behandlung innerhalb weniger Stunden wieder Sprache, Bewegung und Mobilität erlangen. Rückenmarksverletzung und Nervenregeneration : DMSO hilft, Nervenzellen zu erhalten und kann die Regeneration beschädigter Nerven anregen. Durch die Verringerung von Schwellungen und oxidativem Stress um das Rückenmark herum hat es die Genesung in Fällen ermöglicht, die einst als irreversibel galten – selbst bei Patienten mit langjähriger Lähmung.

: DMSO hilft, Nervenzellen zu erhalten und kann die Regeneration beschädigter Nerven anregen. Durch die Verringerung von Schwellungen und oxidativem Stress um das Rückenmark herum hat es die Genesung in Fällen ermöglicht, die einst als irreversibel galten – selbst bei Patienten mit langjähriger Lähmung. Schmerzlinderung : DMSO wirkt schnell wirkendes entzündungshemmendes und analgetisches Mittel und bietet in Sekundenschnelle Linderung bei vielen Arten von Schmerzen. Es wirkt auf zellulärer Ebene, um entzündete Gewebe und Nervenenden zu beruhigen. Wichtig ist, dass es nicht süchtig macht, ungiftig ist und kein Risiko einer Atemdepression hat – im Gegensatz zu Opioiden.

: DMSO wirkt schnell wirkendes entzündungshemmendes und analgetisches Mittel und bietet in Sekundenschnelle Linderung bei vielen Arten von Schmerzen. Es wirkt auf zellulärer Ebene, um entzündete Gewebe und Nervenenden zu beruhigen. Wichtig ist, dass es nicht süchtig macht, ungiftig ist und kein Risiko einer Atemdepression hat – im Gegensatz zu Opioiden. Strahlenschutz und DNA-Reparatur : DMSO hat eine außergewöhnliche Fähigkeit gezeigt, Zellen vor Strahlenschäden zu schützen. Es entfernt schädliche freie Radikale und es wurde dokumentiert, dass es über 90 Prozent der doppelsträngigen DNA-Bruche repariert, die durch Gammastrahlung verursacht werden. Dies deutet auf Anwendungen in der Krebsbehandlung, Strahlentherapie und nuklearer Notfallvorsorge hin. (Verwandt: DMSO: Eine gängige Laborchemikalie mit ANTIKREBS-Potenzial.)

: DMSO hat eine außergewöhnliche Fähigkeit gezeigt, Zellen vor Strahlenschäden zu schützen. Es entfernt schädliche freie Radikale und es wurde dokumentiert, dass es über 90 Prozent der doppelsträngigen DNA-Bruche repariert, die durch Gammastrahlung verursacht werden. Dies deutet auf Anwendungen in der Krebsbehandlung, Strahlentherapie und nuklearer Notfallvorsorge hin. (Verwandt: DMSO: Eine gängige Laborchemikalie mit ANTIKREBS-Potenzial.) Geschwüre und Wundheilung : DMSO durchdringt Haut- und Gewebebarrieren, bringt Sauerstoff und Nährstoffe in beschädigte Bereiche und reduziert gleichzeitig Entzündungen und mikrobielles Wachstum. Es beschleunigt die Heilung von diabetischen Störungen, Druckgeschwüren und sklerodermiebedingten Hautwunden, oft mit reduzierten Schmerzen und minimalen Narben.

: DMSO durchdringt Haut- und Gewebebarrieren, bringt Sauerstoff und Nährstoffe in beschädigte Bereiche und reduziert gleichzeitig Entzündungen und mikrobielles Wachstum. Es beschleunigt die Heilung von diabetischen Störungen, Druckgeschwüren und sklerodermiebedingten Hautwunden, oft mit reduzierten Schmerzen und minimalen Narben. Entwicklung und neurologische Störungen: Obwohl sie anekdotisch sind, beschreiben einige Berichte neurologische Verbesserungen bei Kindern mit Down-Syndrom und andere Entwicklungsverzögerungen nach der Anwendung von DMSO. Diese Wirkungen können auf seine neuroprotektive und entzündungshemmende Wirkung im zentralen Nervensystem zurückzuführen sein.

Warum die meisten Ärzte schweigen

Nach Bundesrecht ist die Vorschrift von DMSO „off label“ technisch legal. Viele staatliche Vorschriften und medizinische Vorschriften raten jedoch von seiner Verwendung ab.

In Staaten wie Florida, Montana, Oregon und Washington unterstützen oder schützen Gesetze Ärzte, die DMSO in pharmazeutischer Qualität außerhalb seiner von der FDA zugelassenen Verwendung verschreiben. In der Zwischenzeit müssen Ärzte in Kalifornien schriftliche Offenlegungen vorlegen und eine umfassende Einverständniserklärung einholen – Anforderungen, die rechtliche und berufliche Anreize schaffen.

Infolgedessen greifen viele Patienten darauf zurück, DMSO-Gele in landwirtschaftlichen Versorgungsgeschäften zu kaufen und Produkte in Veterinärqualität an sich selbst zu verwenden – oft ohne Anleitung oder ärztliche Aufsicht. Aber nichts macht die Befürde für DMSO stärker als die Geschichten echter Menschen:

Clara Fox, deren Sohn Bill durch eine Nackenverletzung gelähmt war, sah zu, wie er nach der DMSO-Therapie wieder Kraft und Mobilität gewann. Sein Fortschritt blieb stehen, als die Verbindung entfernt wurde, und nahm dann wieder auf, als sie wieder eingeführt wurde.

Sklerodermie-Patienten, die jahrelang mit schmerzhaften Hautgeschwüren gelebt hatten, sahen innerhalb von Wochen Heilung.

Schlaganfallüberlebende, die einmal abgeschrieben wurden, begannen wieder Fahrrad zu fahren, zu gehen und zu funktionieren.

Diese Geschichten und Tausende weitere kamen aus Jacobs Klinik in Oregon, wo DMSO Patienten mit atemberaubenden Ergebnissen im Stillen verabreicht wurde.

Ein Aufruf, die Medizin zu überdenken

Letztendlich fordert Hope nicht den blinden Glauben an DMSO. Er fordert ehrliche Wissenschaft, offene Köpfe und Patienten-First-Prioritäten. Er glaubt, dass:

DMSO verdient eine erneute Prüfung in Form von klinischen Studien.

Es sollte einen rechtlichen Schutz für Ärzte geben, die es verantwortungsbewusst verschreiben.

Es sollte einen offenen Dialog über seine Verwendung in der Neuroprotektion, Schmerzversorgung, Schlaganfall und mehr geben.

DMSO sollte nicht als veraltetes Lösungsmittel, sondern als potenziell transformative Therapie anerkannt werden.

In einer Zeit mit steigenden Gesundheitskosten, chronischen Krankheiten und zunehmender Besorgnis über Strahlenexposition könnte DMSO die richtige Medizin zur richtigen Zeit sein. In der Geschichte von DMSO geht es nicht nur um eine natürliche Verbindung – es geht um ein medizinisches System, das manchmal den Profit gegenüber der Möglichkeit bevorzugt.

