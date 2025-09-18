DREISTE MASCHE IN HAMBURG! DROGEN-DEALER LOCKEN JETZT MIT QR-CODES – AUFKLEBER ALS TARNUNG!

Hamburg – Die Szene wird immer raffinierter! In der Hansestadt tauchen derzeit immer mehr vermeintlich harmlose Aufkleber an Ampeln, Verteilerkästen und Schaufenstern auf – versehen mit einer Handynummer, einem Taxi-Symbol und in der Mitte einem auffälligen QR-Code. Doch wer glaubt, hier einen schnellen Fahrdienst zu erreichen, tappt in eine perfide Falle: Statt beim Taxi landet man bei Drogendealern! Wie der NDR zuerst berichtete, handelt es sich um eine neue Methode krimineller Banden, um ihre Ware unter die Leute zu bringen – diskret, unauffällig und digital. Die Polizei Hamburg bestätigt gegenüber BILD, dass das Phänomen bereits seit Längerem bekannt ist. Sprecher Christian Schreiber: „Uns ist diese Vorgehensweise bekannt. Zu laufenden Ermittlungen äußern wir uns nicht.“ Doch nach BILD-Informationen sind die Aufkleber inzwischen flächendeckend in gewissen Stadtteilen verbreitet – besonders rund um Szeneviertel und Verkehrsknotenpunkte. Ein cleverer, aber hochkrimineller Trick, bei dem der Drogenhandel einfach in den digitalen Raum verlagert wird. Das Geschäft funktioniert über Messenger-Dienste – Bestellung, Lieferung und Bezahlung erfolgen anonym und kontaktlos. Behörden stehen vor einer Herausforderung: Die Dealer wechseln regelmäßig Telefonnummern, Standorte und sogar QR-Codes, um nicht auffindbar zu sein. Datenschützer und Kriminalisten warnen: Diese neue Masche macht es Ermittlern schwer, Beweise zu sichern und Strukturen zu zerschlagen. Auch für Eltern und Schulen wird die Entwicklung zum Problem – denn die Zielgruppe ist zunehmend jung, digitalaffin und leicht erreichbar. Die Polizei ruft Bürger zur Wachsamkeit auf und bittet, verdächtige Aufkleber nicht zu scannen, sondern zu melden. Hamburg steht exemplarisch für einen Trend, der bundesweit Schule machen könnte – Drogen aus dem Darknet auf die Straße, mit einem Klick aufs Smartphone! Ein weiteres Beispiel dafür, wie kriminelle Energie und moderne Technik zusammenfinden, während die Strafverfolgung hinterherhinkt.