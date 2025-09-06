DROGEN-HÖLLE AM LÖWENPLATZ Drogen VERKAUFT! Zwei Verdächtige in Rüsselsheim festgenommen – Nachbarn berichten von Angst, Gewalt und Dauerstress!

Schock in Rüsselsheim: Die berüchtigte Drogen-Hölle am Löwenplatz ist verkauft – und mit ihr endet (vorerst) ein düsteres Kapitel aus Gewalt, Angst und verwahrloster Zustände mitten im Herzen der Stadt! Zwei Verdächtige wurden im Zuge des Besitzerwechsels von der Polizei festgenommen – unter ihnen ein polizeibekannter 32-jähriger Mann mit Verbindungen ins Drogendealermilieu und ein weiterer mutmaßlicher Mittäter, dessen Rolle derzeit intensiv geprüft wird. Jahrelang galt das Haus am Löwenplatz als Sinnbild des städtischen Kontrollverlusts: Junkies im Treppenhaus, Drogenübergaben im Hinterhof, kaputte Fenster, verrottende Fassaden, brüllende Streitereien bei Nacht und das ständige Kommen und Gehen dubioser Gestalten sorgten dafür, dass sich die Anwohner nicht mehr sicher fühlten. „Wir hatten Angst, abends die Tür aufzumachen“, sagt eine Anwohnerin, die anonym bleiben will. Auch die Polizei war regelmäßig vor Ort – doch durch wechselnde Besitzerverhältnisse, schleppende Verfahren und fehlende rechtliche Handhabe blieb das Haus jahrelang ein rechtsfreier Raum mitten in Rüsselsheim. Die Wende kam nun überraschend: Offenbar wurde das Gebäude an einen privaten Investor verkauft, der klare Pläne zur Sanierung und Neunutzung vorlegen soll. Doch bevor neue Türen geöffnet werden, klickten die Handschellen – denn laut Polizei gab es Hinweise auf akuten Drogenschmuggel unmittelbar vor dem Verkauf. Bei einer Durchsuchung wurden kleinere Mengen Heroin, Bargeld in szenetypischer Stückelung und mehrere Mobiltelefone sichergestellt, darunter auch eines mit verschlüsselten Chatverläufen, das nun ausgewertet wird. Für viele Nachbarn ist der Verkauf ein Hoffnungsschimmer – doch die Sorge bleibt: Was passiert mit den Dealern, wenn sie nicht mehr am Löwenplatz unterkommen? Experten warnen davor, die Szene einfach nur zu verlagern. „Solche Brennpunkte lösen sich nicht in Luft auf“, sagt ein Insider aus dem Ordnungsamt. Jetzt fordert die Politik endlich ein hartes Durchgreifen: Videoüberwachung, Präsenz der Ordnungskräfte und strikte Auflagen für Eigentümer solcher Immobilien. Auch der Ruf nach einer städtischen Taskforce wird laut. Die Stadtverwaltung zeigte sich auf Nachfrage zuversichtlich, dass mit dem Verkauf eine neue Ära beginnt – man wolle „gemeinsam mit dem neuen Eigentümer eine nachhaltige Lösung finden“. Doch solange die Hintergründe der Festnahmen nicht vollständig geklärt sind, bleibt der Löwenplatz Symbol eines Problems, das weit über Rüsselsheim hinausreicht: die stille Kapitulation vieler Städte vor Drogenkriminalität im Alltag.