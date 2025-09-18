DROGEN-HÖLLE LÖWENPLATZ! RÜSSELSHEIM IM AUSNAHMEZUSTAND – POLITIK VERSAGT SEIT DEN 90ERN!

Der Löwenplatz in Rüsselsheim – einst als zentraler Treffpunkt gedacht – hat sich längst zu einem offenen Drogen-Hotspot mit Dauerkrise entwickelt, doch wer heute in die Lokalzeitung blickt, liest nur ein lauwarmes Jammern, als sei das Problem gerade erst vom Himmel gefallen. Die Realität aber ist: Seit Anfang der 90er-Jahre hat sich NICHTS geändert, außer dass sich die Szene erweitert hat – um neue sogenannte „Fachkräfte“, die nun mitmischen, dealen und konsumieren. Während die Stadtverwaltung und die Politik weiterhin im Tiefschlaf verharren, versinken Teile Rüsselsheims in Zuständen, die an US-Großstädte wie Philadelphia oder San Francisco erinnern. Es ist ein Skandal mit Ansage, ein schleichender Niedergang, der von Medien, Politik und Verwaltung systematisch ignoriert wurde – bis es zu spät ist. Seit Jahrzehnten werden den Bürgerinnen und Bürgern „Sicherheitskonzepte“ präsentiert, die nie mehr waren als bedrucktes Papier. Die Realität auf der Straße sieht anders aus: Junkies am helllichten Tag, aggressive Banden, offene Beschaffungskriminalität – und niemand greift ernsthaft ein. Der sogenannte Rechtsstaat schaut weg, die Polizei ist unterbesetzt, die Politik redet von Integration und Aufklärung, während immer neue Hotspots entstehen. Und das Erschreckendste: Die Wähler machen weiter mit, wählen dieselben Parteien, dieselben Bürgermeister, dieselben Versager, die seit Jahrzehnten das Problem aussitzen. Der Löwenplatz ist längst Symbol für das Staatsversagen auf kommunaler Ebene – ein Ort, an dem die Zukunft einer ganzen Stadt verspielt wird. Experten warnen längst: Wenn nicht sofort gehandelt wird, wird aus dem Löwenplatz ein deutsches „Kensington Avenue“, ein Drogen-Moloch, der mit offenen Augen in den Abgrund taumelt. Und während die letzten Bürger noch an die Versprechen glauben wollen, dreht sich der Bumerang immer schneller: Wegschauen hilft nicht – und hat es nie. Doch wer die Augen öffnet, sieht, was kommt: Rüsselsheim am Rande des Kontrollverlusts.