DROGENHAMMER AUF DER AUTOBAHN! – 51 KILO KOKAIN IM HOLZSCHRANK ENTLARVT – ZOLL SCHLÄGT ZU, DEALER-RING AUSGEHOBEN!

Medenbach (Hessen) – Ein Coup, wie ihn die Ermittler so schnell nicht vergessen werden! Fahnder von Zoll und Polizeihaben auf der A3 bei der Raststätte Medenbach einen unfassbaren Fund gemacht: 51 Kilogramm reinstes Kokain, professionell versteckt in einem Holzschrank mit doppeltem Boden und doppelten Wänden. Was nach Möbeltransport aussah, entpuppte sich als hochkarätiger Drogen-Deal im Millionenwert! Der Fahrer des Lieferwagens und eine Komplizin flogen bei der Kontrolle auf und wurden sofort festgenommen. Doch der Fund war nur die Spitze eines ganzen Netzwerkes – die Beamten stießen bei anschließenden Durchsuchungen auf weitere präparierte Schränke, mutmaßlich für denselben Zweck. Die Fahnder hatten einen der größten Kokaintransporte des Jahres gestoppt – und damit eine gefährliche Drogenroute zwischen den Niederlanden und Hessen zerschlagen.

Seit Monaten arbeiteten die Ermittler der Gemeinsamen Ermittlungsgruppe Rauschgift (GER) beim Zollfahndungsamt Frankfurt am Main und dem Hessischen Landeskriminalamt an dem Fall. Auftragsgeber: die Staatsanwaltschaft Darmstadt. Was als unscheinbarer Verdacht begann, entwickelte sich zu einem internationalen Ermittlungs-Erfolg. Schon zuvor hatten die Beamten Hinweise auf eine mutmaßliche „Beschaffungsfahrt“ aus den Niederlanden gesammelt. Nach dem Zugriff an der A3 ging es Schlag auf Schlag: Durchsuchungen im Kreis Offenbach, in Frankfurt, im Rheingau-Taunus-Kreis und sogar in Marburg deckten ein weit verzweigtes Netzwerk auf. In einer Lagerhalle stießen die Fahnder auf mehrere baugleiche Möbelstücke – alle mit doppelter Wandung, alle offenbar vorbereitet für den Schmuggel. Und damit nicht genug: Gegen die Hauptbeschuldigte, eine 37-jährige Frau, laufen weitere Ermittlungen. Sie soll bereits zwei frühere Kokainimporte im Januar und Juli 2025 organisiert haben – insgesamt weitere 41 Kilogramm. Das Rauschgift war damals in Lieferungen von Ananas aus Costa Rica versteckt.

Mit dem Zugriff von Medenbach ist den Behörden ein Schlag gegen die organisierte Drogenkriminalität gelungen, der weit über Hessen hinaus Wellen schlägt. Die Beschuldigten sitzen inzwischen in Untersuchungshaft, das Amtsgericht Darmstadt hat Haftbefehle erlassen. Die Ermittler der GER Hessen sprechen von einem „Meilenstein“ im Kampf gegen internationale Drogenringe – und warnen zugleich: Die Banden werden raffinierter, die Tarnungen immer professioneller. Holzschränke, Obstlieferungen, Fahrzeugböden – nichts ist mehr, wie es scheint. Jeder Transporter, jeder Container könnte die nächste Lieferung voller Kokain sein. Der Fund zeigt, wie eng Europa mittlerweile mit den globalen Drogenrouten verflochten ist – und wie sehr der deutsche Markt im Fokus internationaler Kartelle steht. Ein Möbelstück als Millionengrab – und ein weiterer Beweis, dass der Kampf gegen den Kokain-Strom gerade erst begonnen hat.