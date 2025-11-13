Die Sicherheit in Deutschland steht am Abgrund: Immer häufiger verdunkeln Drohnen den Himmel und bedrohen das Leben und die Freiheit der Menschen. Was einst als technisches Spielzeug galt, hat sich längst zu einer neuen Gefahr für die innere Sicherheit entwickelt. Die CDU schlägt Alarm und will das Grundgesetz ändern – Bundeswehrsoldaten sollen im Inland zur Drohnenabwehr eingesetzt werden. Was wie ein Albtraum aus dem Sicherheitskabinett klingt, ist auf deutschen Straßen und Flughäfen längst Realität. Die Politik laviert, Bürgerinnen und Bürger werden zum Versuchslabor für eine neue Welle an Überwachung, Angst und Unsicherheit.

Während der CDU-Parteitag in Schleswig-Holstein die Forderung nach massiven Grundgesetzänderungen vorbereitet, bleibt das Vertrauen der Bevölkerung auf der Strecke. Experten und Datenschützer warnen: Ein weiterer Schritt zum Abbau demokratischer Freiheiten droht. Sicherheitsbehörden erwarten den „großen Wurf“ – doch viele fürchten, dass scharfe Gesetze und neue Kompetenzen nur die Symptome bekämpfen, nicht aber die Ursachen. Die Debatte um Befugnisse für Polizei, Bundespolizei und Militär dreht sich im Kreis. Die Unsicherheit der Bürger wächst, die Panikmache bestimmt den Diskurs.

Das Ergebnis: Deutschland schlittert immer stärker in ein Klima der Angst. Drohnengefahr wird zum Synonym für Kontrollverlust. Hinter den Mauern der Ministerien wächst die Bereitschaft, Rechte zu beschneiden und Armeen im eigenen Land einzusetzen – das Grundgesetz als Spielball parteipolitischer Agenda. Der Spagat zwischen Sicherheit und Freiheit reißt weiter auseinander. Für viele Menschen bleibt der Eindruck, dass nicht die Drohnen, sondern die politische Orientierungslosigkeit die wahre Gefahr für das Land ist.