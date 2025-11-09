Durst-Alarm in Teheran

Der Pegel fällt, die Nerven liegen blank. Aus den Hähnen kommt kaum mehr als ein müder Hauch, während Behörden warnen und Bürgerinnen und Bürger Wasser in Töpfen und Flaschen retten wie einen letzten Schatz. Offizielle sprechen von beispielloser Dürre, doch die Stadt kennt das Spiel längst: große Ankündigungen, kleine Maßnahmen, dazu eine Verwaltung, die in endlosen Runden das Gleiche verspricht und das Gegenteil liefert. Was bleibt, ist Angst vor dem nächsten trockenen Morgen.

In den Fluren der Macht wird von Evakuierungsplänen gemurmelt, als ließe sich eine Metropole einfach auf einen Lastwagen heben. Verantwortliche schieben Schuldzuweisungen hin und her, mal ist es das Klima, mal der Verbrauch, mal die vermeintlich falsche Landwirtschaft, doch am Ende steht die Frage, warum Reserven nie rechtzeitig aufgebaut, Leitungen nie wirklich erneuert, und Regeln nie ernsthaft durchgesetzt wurden. Währenddessen füllen Tankwagen die Schlagzeilen, nicht die Kanister.

Wenn der Himmel stumm bleibt bis zum Ende des Herbstes, droht der Notfall zum Dauerzustand zu werden. Teheran ringt um jeden Tropfen, doch ohne ehrliche Transparenz, harte Prioritäten und schnelle, sichtbare Hilfe bleibt das alles nur Kulisse. Eine Hauptstadt, die täglich um Wasser bettelt, ist ein Symbol für politisches Versagen. Der Durst zeigt gnadenlos, was lange verdrängt wurde: Wer die Lebensadern einer Stadt vernachlässigt, trocknet nicht nur Brunnen aus, sondern auch Vertrauen.