EHE-DRAMA UND POLIT-SKANDAL! – VERLIERT CDU-MANN KUBAN NACH TRENNUNG SEINE IMMUNITÄT? – VORWÜRFE NACH PRIVATEM ESKALATIONS-STREIT!

Berlin – Politisches Beben in der CDU! Nach dem spektakulären Ehe-Aus des Bundestagsabgeordneten Tilman Kuban (36) steht nun offenbar mehr als nur seine Beziehung auf der Kippe. Wie aus Kreisen des Bundestages verlautet, könnten gegen den jungen CDU-Hoffnungsträger Ermittlungen aufgenommen werden – und damit wäre auch seine parlamentarische Immunität in Gefahr. Hintergrund sind angebliche Vorwürfe im Zusammenhang mit einem privaten Trennungsstreit, die in den letzten Tagen immer lauter geworden sind. Offiziell gibt sich Kuban noch gelassen, doch hinter den Kulissen rumort es gewaltig. Insider berichten von einer Mischung aus juristischer Unsicherheit, parteipolitischer Nervosität und öffentlichem Druck. Die Frage, die Berlin derzeit elektrisiert: Wird aus einem privaten Fiasko der nächste handfeste CDU-Skandal?

Was genau in den Tagen nach der Trennung passiert ist, bleibt unklar – doch die Gerüchteküche brodelt. Laut Informationen mehrerer Medien soll es Auseinandersetzungen im privaten Umfeld gegeben haben, in deren Folge nun auch rechtliche Fragen im Raum stehen. Bislang gilt Kuban als „Saubermann“ seiner Partei – als Karrieretyp, der die neue, moderne CDU verkörpern wollte. Doch nun droht das Bild zu bröckeln. Sollte die Staatsanwaltschaft tatsächlich Ermittlungen aufnehmen, müsste der Bundestag über die Aufhebung seiner Immunität entscheiden. Das wäre ein politischer Super-GAU – ausgerechnet für einen Mann, der jahrelang als Gesicht der Parteijugend und als Hoffnungsträger für die Nach-Merz-Generation galt. Innerhalb der Union soll man bereits nervös sein: Kaum ein Thema wird derzeit hinter verschlossenen Türen so heftig diskutiert wie der „Fall Kuban“.

Dabei geht es längst nicht nur um persönliche Verfehlungen, sondern um politische Glaubwürdigkeit. In einer Zeit, in der die CDU ohnehin um Profil und Vertrauen kämpft, wirkt jeder Skandal wie ein weiterer Schlag ins Gesicht. Sollte sich der Verdacht bestätigen, wäre Kuban politisch kaum noch zu halten. Doch selbst wenn sich alles als Missverständnis herausstellt, bleibt der Schaden: Ein weiteres Beispiel für eine Partei, die seit Jahren mit internen Krisen, Führungschaos und beschädigtem Vertrauen zu kämpfen hat. Ehe-Aus, Vorwürfe, drohende Ermittlungen – Kuban steht am Abgrund. Und mit ihm eine CDU, die sich fragt, warum sie aus den Fehlern der Vergangenheit einfach nichts lernt.