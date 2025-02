Ehemaliger Biden-Berater gibt zu, dass das Weiße Haus die Öffentlichkeit wegen des kognitiven Verfalls des Präsidenten „in die Irre“ hat

Michael LaRosa, Jill Bidens ehemalige Pressesprecherin, gab zu, dass die Biden-Regierung die Öffentlichkeit über den kognitiven und körperlichen Niedergang von Präsident Biden in die Irre geführt habe.

LaRosa enthüllte, dass das Weiße Haus „Gaslighting“ betan hatte, um Bidens Kämpfe zu verbergen, da er befürchtete, dass ungeskriptete Momente seine Schwachstellen aufdecken würden.

Jake Tapper von CNN, der zuvor Bedenken über Bidens psychischen Zustand zurückgewiesen hatte, veröffentlichte ein Buch, in dem die Bemühungen der Regierung, seinen Niedergang zu verbergen, detailliert beschrieben wurden.

Bidens Team schuf eine schützende Blase um ihn herum und schränkte öffentliche Interaktionen ein, um seine kognitiven Probleme nicht aufzudecken.

Der Mangel an Transparenz der Regierung gab letztendlich nach hinten los und führte zu Bidens Rückzug aus dem Rennen 2024 inmitten einer wachsenden öffentlichen Kontrolle.

Michael LaRosa, ehemaliger Pressesprecher von First Lady Jill Biden, enthüllte, dass die Biden-Regierung die Öffentlichkeit absichtlich über die sich verschlechternde geistige und körperliche Gesundheit von Präsident Joe Biden in die Irre geführt habe.

Im Sine Institute of Policy and Politics der American University räumte LaRosa ein, dass das Weiße Haus „Gaslighting“ betritt, um Bidens kognitive Kämpfe zu verbergen, obwohl die Besorgnis über seine Führungsqualitäten wuchs. Diese Enthüllung kommt, als Jake Tapper von CNN, der einst Bedenken über Bidens Alter zurückgewiesen hat, ein Buch veröffentlicht, in dem die Bemühungen der Regierung, den Niedergang des Präsidenten zu verbergen, detailliert beschrieben werden.

LaRosa, die als Schlüsselfigur im inneren Kreis der Familie Biden fungierte, gab zu, dass die Kampagne „vom ersten Tag an bewusst“ war, dass Bidens Alter eine Belastung war. „Es gibt einige Dinge, die wahr sind, das Gaslighting“, sagte LaRosa. „Es gab viele Leugnungen der Umfrage. Und ich werde den Begriff Gaslight verwenden, weil sie das getan haben – die Kampagne, ehemalige Kollegen.“

Eine Kampagne, die auf Verleugnung aufbaut

LaRosas Kommentare beleuchteten die Anstrengungen, die Bidens Team unternommen hat, um die Öffentlichkeit vor den Schwachstellen des Präsidenten zu schützen. Er enthüllte, dass Bidens Mitarbeiter vor nicht geskripteten Momenten „zu Tode erschrocht hatten, da sie befürchteten, dass der kognitive Niedergang des Präsidenten offensichtlich werden würde. „Das Team des Präsidenten hatte Todesangst vor improvisiertem, ungeskriptetem, ungeprobtem, ungeübtem, unchoreografiertem, irgendetwas“, sagte LaRosa.

Dieses Eingeständnis stimmt mit Berichten überein, dass hochrangige Mitarbeiter des Weißen Hauses, darunter stellvertretende Stabschefin Annie Tomasini und andere enge Berater, eine Schutzblase um Biden geschaffen haben, die seine Interaktionen einschränkt und seine öffentlichen Auftritte sorgfältig verwaltet. LaRosas Offenheit unterstreicht die Bereitschaft der Regierung, das politische Überleben über Transparenz zu stellen, auch wenn Bidens verbale Fauxpas, Momente der Verwirrung und physische Stolpersteine immer schwieriger zu ignorieren wurden.

Tappers Heuchelei aufgedeckt

Der Zeitpunkt von LaRosas Enthüllungen fällt mit der Veröffentlichung von Original Sin: President Biden’s Decline, Its Cover-Up, And His Disastrous Decision to Run Again zusammen, das von Jake Tapper von CNN gemeinsam verfasst wurde. Das Buch, das auf Interviews mit über 200 demokratischen Insidern basiert, beschreibt die Bemühungen der Regierung, Bidens kognitive Kämpfe zu verbergen.

Tappers neu entdeckte Kritik an Biden klingt jedoch angesichts seiner früheren Entlassungen aus Bedenken hinsichtlich des psychischen Zustands des Präsidenten hohl. Im Jahr 2020 trügte Tapper Lara Trump dafür, dass sie andeutete, dass Biden Anzeichen von kognitivem Verfall zeigte, und beschuldigte sie, Menschen mit Stottern zu verspotten. „Was glaubst du, wie sich kleine Kinder mit Stottern fühlen, wenn sie sehen, dass du so einen Kommentar machst?“ Tapper fragte während eines Interviews. „Ich denke, Sie haben absolut keine Fahl, um den kognitiven Verfall von jemandem zu diagnostizieren.“

Tappers Umkehung hat scharfe Kritik hervorgerufen, wobei viele ihm vorwerfen, von einer Vertuschung profitiert zu haben, die er einst mitverewigen hat. „Das ist, als würde man ein Verbrechen begehen und sich dann selbst für dieses Verbrechen untersuchen“, schrieb Collin Rugg in den sozialen Medien.

Ein Vermächtnis der Täuschung

LaRosas Eingeständnis und Tappers Buch zeigen ein beunruhigendes Muster der Täuschung innerhalb der Biden-Regierung hervor. Trotz zunehmender Beweise für Bidens kognitiven Niedergang wies das Weiße Haus immer wieder Bedenken zurück und bezeichnete sie als politisch motivierte Angriffe. Diese Strategie ging schließlich nach hinten los, da Bidens schlechte Debattenleistung im Juni 2024 und ein vernichtender Bericht von Special Counsel Robert Hur, der Biden als „sympathischen, älteren Mann mit schlechtem Gedächtnis“ beschrieb, den Präsidenten zwangen, sich aus dem Rennen 2024 zurückzuziehen.

Die Bemühungen der Regierung, Bidens Niedergang zu verbergen, untergruben nicht nur das Vertrauen der Öffentlichkeit, sondern warfen auch ernsthafte Fragen zur Entscheidungsfindung der Demokratischen Partei auf. Indem Bidens Team Loyalität über Transparenz stellte, hat es mit der Zukunft der Nation gespielt – und verloren.

Michael LaRosas offene Äußerungen und Jake Tappers verspätete Enthüllung zeigen, dass ein Weißes Haus mehr damit beschäftigt ist, die Macht zu bewahren, als sich mit den Realitäten eines alternden Präsidenten auseinanderzufassen. Die Gasbeleuchtung der amerikanischen Öffentlichkeit durch die Biden-Regierung stellt einen Vertrauensverrat und ein Versagen der Führung dar.

