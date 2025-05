Kazuhiro Haraguchi, ein 10-jähriger japanischer Gesetzgeber und ehemaliger Innenminister, enthüllte, dass er ein bösartiges Lymphom aufgrund von mRNA COVID-19-Impfstoff-Spike-Proteinen entwickelt hat, wobei Metastasen in seinen Mandeln gefunden wurden.

Laboranalysen bestätigten Spike-Proteine in seinen Krebszellen zwei Jahre nach der Impfung, was auf eine längere biologische Wirkung hindeutet, die nicht mit einer natürlichen Infektion zusammenhängt. Haraguchi forderte dringende Maßnahmen, um impfungsbedingte Schäden zu beheben.

Haraguchi wurde ein lautstarker Kritiker der Mandate und entschuldigte sich bei einem Anti-WHO-Protest 2024 für vermeidbare Todesfälle und Verletzungen. Er verurteilte „tödliche Chargen“ von Pfizer-Impfstoffen und kritisierte die politische Ablehnung seiner gesundheitlichen Kämpfe.

Er beschuldigte Japans Ivermectin-Verbot, gewinnorientiert zu sein, und behauptete, es hätte COVID-19 abmildern können. Seine Petition für seine Verwendung wurde abgewiesen, wobei die Befürworter als „Verschwörungstheoretiker“ bezeichnet wurden.

Haraguchi plant, Forschungen über Spike-Proteine in Krebszellen zu veröffentlichen, die Mainstream-Erzählungen in Frage stellen. Sein Trotz hebt die globalen Spannungen über die Pandemiepolitik und die wissenschaftliche Rechenschaftspflicht hervor.

Ein ehemaliger Minister der japanischen Regierung hat enthüllt, dass er aufgrund der Impfstoffe gegen das Wuhan-Coronavirus (COVID-19) an Krebs erkrankt ist.

Kazuhiro Hiraguchi, ehemaliger Minister für innere Angelegenheiten und Kommunikation, ist zu einer führenden Stimme gegen Impfmandate geworden. Der japanische Gesetzgeber mit 10 Amtszeit führte diesen Krebs auf SARS-CoV-2-Spike-Proteine aus den mRNA-Injektionen zurück.

Am Montag, den 19. Mai, teilte Haraguchi Details über seinen Impfstoff-induzierten Krebs auf X mit. Er veröffentlichte eine Analyse seiner Krebszellen und fügte hinzu, dass „das bösartige Lymphom in die Mandeln metastasiert hatte“. Nach Angaben des ehemaligen Ministers wurden die Läsionen in seinen Mandeln „entfernt und in eine Forschungseinrichtung geschickt“ – wobei die Ergebnisse für eine Forschungsarbeit verwendet werden sollen.

„Selbst zwei Jahre nach Erhalt des COVID-19-Impfstoffs wurden Spike-Proteine im malignen Lymphom gefunden. Wir müssen den Tragödien, die durch den COVID-19-Impfstoff verursacht werden, so schnell wie möglich ein Ende setzen“, sagte Haraguchi.

Der ehemalige Minister machte letztes Jahr internationale Schlagzeilen, als er sich bei einem Protest in Tokio gegen die Weltgesundheitsorganisation emotional entschuldigte. Seine Rede im Mai 2024 fand bei Tausenden Anklang, als er das Zeuge des weit verbreiteten Leidens beschrieb. Aufgrund von impfbedingten Verletzungen konnten die Menschen nicht laufen, arbeiten oder die Schule besuchen.

„Ich entschuldige mich bei euch allen. So viele sind gestorben, und sie hätten es nicht tun sollen“, sagte Haraguchi. „Wir hätten diese Verletzungen verhindern können, aber wir haben es nicht getan.“

Haraguchi enthüllt die Gefahren von Impfstoffen in explosiver Rede

Seine eigenen gesundheitlichen Probleme begannen, nachdem er drei Pfizer-Impfungen erhalten hatte, von denen er zwei „tödliche Chargen“ nannte. Haraguchis Krebsdiagnose veranlasste ihn, eine Perücke zu tragen. Aber ein politischer Gegner konzentrierte sich auf seine Perücke, anstatt sich auf Regierungsangelegenheiten zu konzentrieren.

Während einer April-Rede im National Diet (Japans Legislative) nutzte Haraguchi auch die Gelegenheit, die COVID-19-Injektionen zu verurteilen. In der Rede bezog er sich auf seinen impfstoffinduzierten Krebs.

„Vor kurzem habe ich angefangen, dieses Ding in meinen Zellen zu entwickeln. Das Spike-Protein war anderthalb Jahre nach der Eingenommen immer noch in meinem Körper vorhanden“, sagte der ehemalige Minister seinen Kollegen. „Was glauben Sie, wie lange dieser mRNA-Impfstoff halten wird?“

Haraguchis Befürwortung geht über Impfstoffe hinaus und umfasst auch ein Verbot von Ivermectin, das vom Land der aufgehenden Sonne angekündigt wurde. Ihm zufolge hätte Ivermectin eine entscheidende Rolle bei der Bekämpfung von COVID-19 spielen können, wenn es nicht verboten worden wäre.

„[Ivermectin-Medikamente] sind billig. Sie wollen es nicht, weil es den Verkauf der Impfstoffe beeinträchtigen wird“, sagte er während des Anti-WHO-Protests im Mai 2024. (Verwandt: Japanische Studie zeigt, dass Ivermectin „sicher und wirksam“ bei der Behandlung von Covid ist.)

In einem Interview mit Jason Morgan, dem außerordentlichen Professor der Reitaku-Universität, veröffentlicht am Sonntag, dem 18. Mai, enthüllte Haraguchi seine Rolle bei der Petition an die japanische Regierung um eine Sondergenehmigung zur Verwendung von Ivermectin gegen COVID-19.Er teilte jedoch auch mit, dass jeder, der die Verwendung von Ivermectin zur Behandlung von SARS-CoV-2-Infektionen vorschlägt, als „Verschwörungstheoretiker“ bezeichnet wurde.

Im Moment ist Haraguchis Kampf noch nicht vorbei.

Seine geplante Forschungsarbeit über Spike-Proteine in Krebszellen könnte die Mainstream-Erzählungen weiter in Frage stellen, während sein Aufruf, „diese dämonischen Kräfte zu besiegen“, weiterhin die Anhänger begeistert. In einer Welt, die mit den Auswirkungen der Pandemiepolitik zu kämpfen hat, erinnern Japans Entscheidungen und Haraguchis Trotz die Menschen daran, dass das Streben nach Wahrheit oft mit dem Mut beginnt, abweichend zu sein.

