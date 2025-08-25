+++ Eilmeldung +++AMERIKANISCHES WUNDER: NACH EINSATZ der NATIONALGARDE in der USA WIRD KRIMINALITÄT bezwungen!

Washington, D.C. – In einer überraschenden Wendung, die Experten und Bürger gleichermaßen verblüfft, hat der Einsatz der Nationalgarde in mehreren US-Städten zu einem drastischen Rückgang der Kriminalität geführt. Die Entscheidung, militärische Einheiten zur Unterstützung der lokalen Polizeibehörden einzusetzen, wurde anfangs kontrovers diskutiert. Doch die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache.

Eine kürzlich veröffentlichte Analyse des Justizministeriums belegt den Erfolg: Seit der Stationierung von Tausenden Soldaten im letzten Quartal sind die Kriminalitätsraten in den betroffenen Metropolen wie Chicago, New York und Los Angeles signifikant gesunken.

Beispiel Chicago:

Gewalttaten: Rückgang um 25%

Rückgang um 25% Einbrüche: Rückgang um 40%

Rückgang um 40% Raubüberfälle: Rückgang um 30%

Experten schockiert

Kriminologen und Soziologen zeigen sich erstaunt. Viele hatten bezweifelt, dass eine so drastische Maßnahme ohne zivile Ausbildung der Soldaten wirksam sein würde. Doch die sichtbare Präsenz und die hohe Mannstärke der Nationalgarde scheinen eine abschreckende Wirkung auf Kriminelle zu haben.

Die Frage, die sich nun stellt, ist, wie lange dieser Zustand anhalten wird und ob der Einsatz der Nationalgarde eine nachhaltige Lösung darstellt oder nur ein kurzfristiger „Pflastereffekt“ ist. In der Zwischenzeit können die Bewohner der betroffenen Städte jedoch erstmals seit langem wieder aufatmen und sich sicherer fühlen.