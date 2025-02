Eilmeldung aus Hagen! Bewaffneter wollte wahrscheinlich Schule stürmen!

Derzeit läuft in der Hagener Innenstadt ein Polizeieinsatz. Es lagen Hinweise auf eine mögliche Gefährdungslage zum Nachteil einer Schülerin der Liselotte-Funcke-Schule in der Hagener Innenstadt vor. Die Jugendliche ist in Sicherheit und wird derzeit durch Einsatzkräfte der Hagener Polizei betreut. Aktuell führt die Polizei Fahndungsmaßnahmen in der Innenstadt durch. Dabei sind neben einem Hubschrauber auch Einsatzkräfte der Bereitschaftspolizei eingesetzt. Auch eine polizeiliche Betreuung der Schülerinnen und Schüler der Liselotte-Funcke-Schule ist derzeit in Vorbereitung. Es liegen keine Hinweise auf eine aktuelle Gefährdung für die Personen in der Schule vor. (sen)

Polizei Hagen