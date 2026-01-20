+++ EILMELDUNG +++ BIO-ALARM IN US-LABOR – GEHEIMNISVOLLER VORFALL MIT TODES-ERREGER?

Ein Schock-Bericht aus den Vereinigten Staaten sorgt für Angst und blankes Entsetzen: In einem staatlichen Hochsicherheitslabor im Bundesstaat Montana soll es zu einem gefährlichen Zwischenfall mit einem extrem bedrohlichen biologischen Wirkstoff gekommen sein. Interne Dokumente, die durch eine kritische Forschungsaufsichtsgruppe ans Licht kamen, sprechen von einem möglichen Diebstahl, Verlust oder sogar einer Freisetzung eines hochregulierten Erregers. Die Rocky Mountain Laboratories, eine Einrichtung der amerikanischen Gesundheitsbehörde, haben den Vorfall offenbar an das zuständige Bundesprogramm für biologische Gefahrenstoffe gemeldet. Doch was genau geschehen ist, bleibt ein großes Rätsel.

Besonders brisant: Bei den sogenannten ausgewählten Wirkstoffen handelt es sich um einige der tödlichsten Krankheitserreger der Welt. Darunter fallen Erreger, die in der Lage sind, ganze Regionen zu verwüsten, Menschen und Tiere zu infizieren und massive Schäden zu verursachen. Genau deshalb unterliegen solche Substanzen strengster staatlicher Überwachung. Schon kleinste Unregelmäßigkeiten müssen umgehend gemeldet werden, damit Behörden einschreiten und mögliche Gefahren eindämmen können. Doch in diesem Fall herrscht bislang ein unheimliches Schweigen. Weder die Laborleitung noch die verantwortlichen Stellen haben konkrete Informationen veröffentlicht.

Die große Frage lautet nun: Wurde tatsächlich ein gefährlicher Stoff gestohlen, ist er einfach verschwunden – oder ist er womöglich unkontrolliert freigesetzt worden? Über mögliche Expositionen, Schutzmaßnahmen oder Untersuchungsergebnisse ist bislang nichts bekannt. Kritiker werfen den Behörden vor, die Öffentlichkeit im Unklaren zu lassen und mit der Wahrheit hinter dem Berg zu halten. Für viele klingt der Vorfall wie ein Szenario aus einem Katastrophenfilm – nur dass es diesmal erschreckend real sein könnte. Die Sorge wächst, dass hier ein Skandal von ungeahntem Ausmaß vertuscht wird.