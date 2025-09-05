EILMELDUNG: SCHUL-HORROR IN ESSEN!In der Pause stach er seiner Lehrerin in den Bauch – Polizei erschießt angreifenden Kosovaren!

Essen – Fassungslosigkeit, Panik, Blut auf dem Schulhof: An einer Gesamtschule im Essener Stadtteil Altendorf ereignete sich heute Vormittag ein brutaler Amoklauf, der ganz Deutschland erschüttert. Während der großen Pause griff ein 17-jähriger Schüler mit einem Messer seine Lehrerin an – und rammte ihr die Klinge mitten in den Bauch!Die Frau brach schwer verletzt zusammen, Schüler schrien, Lehrer rannten dazwischen – dann ging alles blitzschnell: Die alarmierte Polizei erschoss den Angreifer im Schulgebäude, nachdem dieser auch auf sie losgehen wollte.

Nach offiziellen Angaben der Polizei handelt es sich beim Täter um einen Kosovaren, der seit mehreren Jahren mit seiner Familie in Essen lebt. Er war zuvor nicht polizeibekannt, galt laut Schulleitung als „unauffällig“, aber „introvertiert“. Laut Zeugenaussagen soll er sich in den vergangenen Wochen jedoch „zunehmend verändert“ und in Pausen häufig isoliert aufgehalten haben. Die Polizei geht nach ersten Erkenntnissen von einer gezielten Tat gegen die Lehrkraft aus – das Motiv ist derzeit noch unklar.

Der Horror beginnt um 9:35 Uhr: Auf dem Schulhof herrscht gerade typische Pausenstimmung, als der Täter plötzlich aus seiner Jacke ein großes Küchenmesser zieht und seiner 44-jährigen Lehrerin aus nächster Nähe in den Bauch sticht. Die Attacke ist so überraschend, dass niemand eingreifen kann. Schüler fliehen schreiend in alle Richtungen. Ein Notruf wird abgesetzt, zwei Lehrer versuchen noch, den jungen Mann zu beruhigen – ohne Erfolg.

Als zwei Streifenbeamte nur wenige Minuten später am Tatort eintreffen, flüchtet der Täter in das Schulgebäude. Dort kommt es zu einer dramatischen Konfrontation: Laut Polizei-Angaben geht der Schüler mit erhobenem Messer direkt auf die Beamten los – trotz mehrfacher Warnungen. Ein Polizist feuert schließlich einen gezielten Schuss ab, der den Angreifer tödlich verletzt. Wiederbelebungsmaßnahmen bleiben erfolglos.

Die schwer verletzte Lehrerin wurde mit einem Rettungshubschrauber in die Uniklinik Essen geflogen. Laut Kliniksprecher befindet sie sich in einem kritischen Zustand, wird derzeit notoperiert. Die Schüler, die Zeugen des Angriffs wurden, stehen unter Schock – Notfallseelsorger und Krisenteams sind im Einsatz.

Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) äußerte sich noch am Mittag betroffen: „Wir sind erschüttert über diese grausame Tat. Unsere Gedanken sind bei der verletzten Lehrerin, ihrer Familie und der gesamten Schulgemeinschaft.“ Auch Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) sprach von einer „Tragödie, die uns alle erschüttert“.

An der Schule selbst herrscht Ausnahmezustand. Eltern strömen zum Gelände, viele Kinder sind verstört, einige weinen, andere wollen nur noch nach Hause. Der Unterricht wurde für den Rest des Tages und für morgen abgesagt. Die Polizei hat das Gebäude weiträumig abgesperrt, Spürhunde und Tatortermittler sind vor Ort.

Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren. Die Staatsanwaltschaft hat bereits ein Verfahren eingeleitet – auch gegen die Polizei wird routinemäßig wegen des Schusswaffengebrauchs ermittelt. Gleichzeitig wird geprüft, ob psychische Erkrankungen beim Täter vorlagen.

Fazit: Essen erlebt einen Albtraum, wie man ihn bislang nur aus Amerika kannte. Eine Lehrerin ringt mit dem Tod, ein junger Mann stirbt nach einem brutalen Angriff – und eine ganze Schule steht unter Schock. Die Debatte um Gewalt an Schulen, psychische Gesundheit und mögliche Warnzeichen dürfte nach dieser Tat eine neue Dimension erreichen.