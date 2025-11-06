+++ EILT +++ Festnahme im Fall Fabian! Nach Hausdurchsuchung greift Polizei zu – Tatverdächtige Frau verhaftet!

Im erschütternden Mordfall um den kleinen Fabian (†8) gibt es eine dramatische Wende: Die Staatsanwaltschaft hat die Festnahme einer Frau bekanntgegeben, gegen die nun ein dringender Tatverdacht besteht. Die Ermittler zögerten nicht mehr lange – nach intensiven Zeugenauswertungen und einer Hausdurchsuchung klickten am Donnerstagmorgen die Handschellen. Der Fall, der die Öffentlichkeit seit Tagen fassungslos macht, spitzt sich damit weiter zu. Der Verdacht: gezielter Mord an einem wehrlosen Kind.

Im Fokus der Ermittlungen steht die Ex-Freundin des Vaters – ein Zusammenhang, der bislang nicht eindeutig bestätigt, aber auch nicht dementiert wurde. Am frühen Donnerstagmorgen standen Polizeibeamte vor der Tür der Frau in Güstrow, durchsuchten die Wohnung und sicherten mutmaßliche Beweismittel. Die Ermittler arbeiteten in aller Stille, doch hinter den Kulissen scheinen sich die Hinweise verdichtet zu haben. Aussagen von Zeugen sollen den Tatverdacht erheblich verstärkt haben – offenbar so konkret, dass der Zugriff unumgänglich wurde.

Die Nachricht von der Festnahme erschüttert nicht nur die Familie, sondern eine ganze Region. Die Umstände des Falls bleiben weiterhin diffus, das Entsetzen aber wächst mit jeder neuen Entwicklung. Dass ein unschuldiges Kind einem mutmaßlich geplanten Verbrechen zum Opfer gefallen sein soll, macht fassungslos. Noch sind viele Fragen offen: Was war das Motiv? Gab es Warnzeichen? Und warum konnte Fabian nicht rechtzeitig geholfen werden? Klar ist: Die Ermittlungen stehen an einem entscheidenden Punkt – und das Land schaut mit schmerzlicher Aufmerksamkeit zu.