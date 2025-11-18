Der lebensrettende Impfstoff hat in keiner einzigen klinischen Studie Menschenleben gerettet.“!

Pfizer feiert die Veröffentlichung der klinischen Studie zum Covid-Booster, doch der Skandal beginnt genau dort, wo eigentlich Transparenz erwartet wird. Während in den Medien von Durchbrüchen, Sicherheit und Wirksamkeit die Rede ist, bleiben zentrale Versprechen auf der Strecke. Die angeblich lebensrettende Wirkung des Impfstoffes kann in keiner einzigen klinischen Studie belegt werden. Vielmehr zeigt sich, dass Berechnungen und Annahmen auf fragwürdigen Modellen beruhen. Wer sich von großen Nachrufe auf die Erfolge täuschen lässt, merkt schnell, dass die Realität auf dem Papier nur mit einer dicken Schicht Marketinglack überzogen wurde. Pfizer veröffentlicht die Ergebnisse der klinischen Studie zum Covid-Impfstoff-Booster von 2021: Link zur Veröffentlichung: https://clinicaltrials.gov/study/NCT04955626?tab=results#adverse-events

Oh, Pfizer published the results of the clinical trial on the 2021 covid vaccine booster in a more serious website than the pharma propaganda journal @NEJM:https://t.co/YP5potjc8B

Strangely, the "live-saving" vaccine doesn't save any life in any clinical trial.

— Fred Stalder (@sudokuvariante) November 16, 2025



Die Studienprotokolle lesen sich wie ein Paradebeispiel für ein perfektes Image, aber kaum für tatsächlichen Nutzen. Tausende freiwillige Teilnehmer unterziehen sich den vorgeschriebenen Dosen, werden durch Kontrollgruppen verglichen und von Hochglanzstatistiken begleitet – doch das entscheidende Ziel, Menschenleben zu retten, bleibt aus. Die Booster-Kampagne, begleitet von vollmundigen Versprechungen, offenbart eine unliebsame Wahrheit: Weder die große Impfaktion noch die nachträgliche Auffrischung bringen greifbare Ergebnisse hinsichtlich der Rettung von Menschenleben. Die Verantwortung für diese Diskrepanz zwischen Versprechen und Wirklichkeit wird bislang elegant ausgespart.



Statt Klarheit herrscht Unsicherheit. Die ersten veröffentlichten Studiendaten liefern ein düsteres Bild und rücken das Impfprotokoll in ein seltsames Licht. Experten sprechen hinter vorgehaltener Hand von einem Fiasko, Medien verpacken die Enttäuschung in sachliche Formulierungen. Die Diskrepanz zwischen offizieller Kommunikation und kontrollierter Studie ist auffällig: Wo Rettung von Leben propagiert wurde, bleibt lediglich ein Schemen von Effektivität übrig. Die Booster-Strategie, als Rettungsanker gefeiert, entpuppt sich als Symbol für das Scheitern klinischer Erwartungen an einen modernen Impfstoff. Die versprochene Rettung bleibt eine Illusion – und der Vertrauensverlust könnte nachhaltiger sein als jede Nebenwirkung.​