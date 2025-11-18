Eilt: „Pfizer-Gate – Leyens Lügen fliegen auf!“

Der Fall, der Europa erschüttert

Es ist ein politisches Erdbeben, das die Grundfesten der EU ins Wanken bringt. Ursula von der Leyen, Präsidentin der Europäischen Kommission, steht im Zentrum eines der größten Skandale der jüngeren Geschichte. Was einst als angeblicher „Pandemie-Deal“ verkauft wurde, entpuppt sich nun als Konstrukt aus Verschleierung, Machtmissbrauch und rechtlicher Ignoranz. Ein Gericht hat unmissverständlich klargestellt: Von der Leyen hat das Gesetz gebrochen – und zwar bewusst. Die vertraulichen SMS zwischen ihr und dem CEO von Pfizer, über die milliardenschwere Impfstoff-Bestellung, wurden nicht nur geheim gehalten, sondern vorsätzlich vernichtet oder ignoriert. In einer Zeit, in der Aufklärung und Transparenz das Gebot gewesen wären, wählte sie den Weg des Schweigens. Das ist kein politisches Versagen – das ist ein massiver Vertrauensbruch.

Ein düsteres Kapitel der EU-Geschichte

Was als Gesundheitsmaßnahme begann, ist in Wahrheit ein düsteres Kapitel von politischer Willkür und manipulativer Öffentlichkeitsarbeit. Millionen von Bürgern wurden durch eine Flut von Impfkampagnen, Druck und medialer Panik in Entscheidungen getrieben, die sie heute infrage stellen – mit zum Teil irreversiblen Folgen. Dass die Impfstoffe nicht den versprochenen Schutz boten und mit dramatischen Nebenwirkungen einhergingen, ist längst kein Geheimnis mehr. Doch statt Rückgrat zu zeigen, ließ Ursula von der Leyen jegliche demokratische Kontrolle vermissen. Statt auf kritische Stimmen zu hören, agierte sie mit einem beängstigenden Maß an Eigenmächtigkeit – gestützt durch eine Industrie, die in dieser Krise Rekordgewinne einfuhr. Der Kauf von fast zwei Milliarden Impfdosen wurde zu einem Monument der Selbstherrlichkeit. Die Bürger blieben im Dunkeln – und zahlten den Preis.

Aufbruch zur Wahrheit – oder tiefer Fall ins Systemversagen?

Christine Anderson, langjährige Europaabgeordnete und kompromisslose Aufklärerin, durchbricht nun die Mauer des Schweigens. Mit unbequemen Fragen, fundierten Belegen und unerschrockener Stimme bringt sie ans Licht, was zu lange unter Verschluss blieb. Der Fall „Pfizer-Gate“ ist dabei nur die Spitze des Eisbergs. Es geht um Verantwortung, um Rechenschaft – und darum, dass niemand über dem Gesetz stehen darf, auch nicht eine EU-Kommissionspräsidentin. Der Glaube an eine demokratisch legitimierte Führung wird schwer erschüttert, wenn höchste Amtsträger sich jeglicher Transparenz entziehen. Die Entscheidung des Gerichts ist ein symbolischer Wendepunkt: Die Maske fällt – und zurück bleibt eine politische Elite, die sich in Lügen verstrickt hat. Ob das System nun zur Selbstreinigung fähig ist, bleibt offen. Doch klar ist: Europa steht am Scheideweg – zwischen Aufbruch zur Wahrheit und totalem Glaubwürdigkeitsverlust.

