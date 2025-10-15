EINBÜRGERUNGS-IRRSINN! MERZ-SPD-BUND REGIERUNG MACHT AUS ISLAMISTEN DEUTSCHE – UND VERRÄT DIE EIGENEN BÜRGER!

Was als „Abschaffung der Turbo-Einbürgerung“ gefeiert wurde, entpuppt sich nun als das nächste politische Täuschungsmanöver einer Regierung, die den Bezug zur Realität völlig verloren hat! Während die Ampel unter der angeblich „neuen Linie“ von Friedrich Merz lautstark ankündigt, restriktiver mit der Staatsbürgerschaft umzugehen, schnellen die Einbürgerungszahlen unaufhaltsam in die Höhe – mehr Migranten sollen Deutsche werden als jemals zuvor in der Geschichte der Bundesrepublik. Doch hinter diesem vermeintlichen Erfolg lauert eine bittere Wahrheit: Mit der massenhaften Vergabe des deutschen Passes öffnet die Regierung Tür und Tor für Menschen, die nicht unsere Werte, sondern ihre eigenen religiösen Ideologien mitbringen. Ein symbolischer Tag der „Heimkehr“ wird so zur politischen Katastrophe – mitten hinein in einen Kurs, der Deutschland näher an den Islamismus führt, als es je ein Feind von außen geschafft hätte.

Unter dem Deckmantel von Integration und Gleichberechtigung verwandelt sich der deutsche Pass in ein wertloses Stück Papier. Während echte Deutsche, die seit Generationen hier leben, immer stärker gegängelt, besteuert und bevormundet werden, reicht anderen ein Formular und ein Händedruck, um Teil dieser Nation zu werden. Wer wagt, diesen gefährlichen Kurs zu kritisieren, wird vom Verfassungsschutz als „rechtsradikal“ gebrandmarkt – ein ungeheuerlicher Vorgang in einem Land, das einst stolz auf Meinungsfreiheit war! Der Staat, der Islamisten aus Syrien, Afghanistan und dem Irak bereitwillig einbürgert, hat gleichzeitig deutsche Geiseln in Israel über zwei Jahre lang nicht einmal als „richtige Deutsche“ behandelt. Eine Regierung, die eigene Bürger im Stich lässt, während sie fremde Kämpfer willkommen heißt – das ist der moralische Offenbarungseid einer ganzen politischen Klasse!

Und während Merz, Scholz und Co. von „Frieden durch Stärke“ sprechen, erleben wir das genaue Gegenteil: eine Schwäche, die zum Sicherheitsrisiko wird! Ein Land, das lieber potenzielle Gefährder einbürgert, als seine Grenzen zu sichern, verliert nicht nur seine Identität – es verliert seine Zukunft. Die Warnungen von Geheimdiensten, Bürgermeistern und Polizisten verhallen ungehört, während die nächste Welle der Einbürgerungen schon rollt. Wenn diese Politik nicht gestoppt wird, dann wird der deutsche Pass bald kein Symbol der Freiheit mehr sein, sondern ein Zeugnis politischen Wahnsinns. Die Märchen-Merz-Regierung hat versprochen, den Turbo zu bremsen – doch in Wahrheit hat sie ihn erst richtig gezündet!