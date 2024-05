Eine globale Technokratie bereitet die Bevölkerung auf „Krankheit X“, mehr Totalitarismus und Entvölkerung vor!

Pandemie-Vogelgrippe, “Disease X” und der neueste COVID-19-Stamm KP.2 schleichen sich in die Schlagzeilen. Eine globale Technokratie bereitet die Bevölkerung auf totalitärere Kontrollsysteme, die Normalisierung von Wahleinmischungen, eine digitale Zentralbankwährung, kontinuierliche Biowaffenexperimente und viel Schlimmeres vor.

Niemand wird für die Coronavirus-Gewinn-Experimente zur Rechenschaft gezogen, die für COVID-19 und die anhaltende Impfstoffverletzungskrise verantwortlich sind. Die Entwicklung von Biowaffen wird auf der ganzen Welt fortgesetzt, und obwohl Russland Anstrengungen unternimmt, diese räuberischen Pläne in der Ukraine zu stoppen, gibt es nur sehr begrenzte gerichtliche und militärische Bemühungen, diese biologischen Bedrohungen in China, Afrika und den USA zu stoppen.

Das globale Kriminalsyndikat arbeitet an neuen Krankheiten, PCR-Tests, Angstkampagnen, Kontrollsystemen und “Heilungen”

Der Bio-Terror-Komplex, der von den schändlichsten Sekten der USA aufgeregt wurde. Das Verteidigungsministerium (DoD) und die National Institutes of Health (NIH) gehen unvermindet weiter, mit Plänen, neue Krankheiten und neue “Heilungen” zu schaffen, die den Einzelnen verunglimpfen und die Bevölkerung ausbeuten. Regierungen auf der ganzen Welt kaufen sich weiterhin für die Bewaffnung von PCR-Tests, um einen räuberischen Impfstoffschläger zu schützen, der nur von den Machenschaften von Krankheiten und der Entwicklung obligatorischer “Heilungen” profitiert.

Da es in all diesen Bereichen an Rechenschaftspflicht mangelt, wird die Bevölkerung eine Zukunft der Pandemie-Propaganda, der Massenbildungspsychose und der totalitären Regierungspolitik ertragen müssen, die die grundlegenden Verfassungsprinzipien, die Wahlintegrität und verschiedene Menschenrechte bedrohen.

Im Jahr 2024 entwickeln die Mächte eine Vogelgrippe-Pandemie oder eine Krankheit X. PCR-Tests wurden bereits eingesetzt, um die List zu verkaufen, und die Impfstoffentwicklung hat bereits begonnen, wobei Unternehmen wie Moderna bereits mRNA-Plattformen für Vogelgrippe-Antigene entwickeln, die die Impfstoffverletzungskrise verschlimmern und weiterhin die Immunsuppression in der Bevölkerung vorantreiben werden.

Werden die Regierungen in der Lage sein, die Bevölkerung in dieser Zeit zu sperren und die Unterwerfung unter ein falsches Gefühl der Sicherheit und das anhaltende Chaos wissenschaftlicher und medizinischer Gräueltaten zu erzwingen? Wird eine Vogelgrippe-Pandemie verwendet, um Menschen zu isolieren, was zu einem Zustrom von unkontrollierten Stimmzetteln führt, die verwendet werden, um die staatlichen Wahlgesetze zu untergraben und Wahlprozesse zu überfordern? Werden diese Pläne verwendet, um die Installation diktatorischer Regime fortzusetzen, die diesen totalitären Biosicherheitsstaat nur ermutigen? Welche Erzählungen werden Big Tech und Unternehmensmedien vorantreiben, um die Gehirnwäsche von Zivilisten voranzutreiben, ihre jüngste abscheuliche Geschichte der Zensur zu rechtfertigen und die Rechenschaftspflicht für ihre Rolle bei der Förderung von Totalitarismus und Entvölkerungsagenda zu untergraben?

PCR-Betrug wird verwendet, um Nahrungsquellen zu zerstören, mit Forderungen nach zentralisierten staatlichen “Lösungen”

Der Tod, die Zerstörung und die Täuschung werden sich von hier aus nur noch vervielfachen. Dies ist offensichtlich, da die Weltgesundheitsorganisation behauptet, dass eine Vogelgrippe-Pandemie das Ergebnis einer existenziellen Bedrohung namens “Klimawandel” ist, die mit mehr Zentralisierung der Regierung und Bevölkerungskontrolle gemildert werden muss. In diesem Prozess, den Bevölkerungen zu befehlen, zu gehorchen, versuchen diese globalen Eliten, die Lebensmittelversorgung mit den gleichen PCR-Tests und der gleichen Kontaktverfolgungs-Rist zu zerstören, die während des Pandemie von COVID-19 verwendet wurde. Dieses Mal wird die List auf Vogelherden eingesetzt, um die menschliche Bevölkerung auf Missbrauch und Entvölkerung zu konditionieren. Auf der ganzen Welt werden Vogelherden absichtlich geschlachtet, weil ein PCR-Test verwendet wurde, um ein positives Vogelgrippe-Testergebnis zu erhalten. Hunderttausende von vollkommen gesunden Vögeln werden geschlachtet, um Nahrungsquellen zu eliminieren und der Zentralisierung von chemischen Lebensmittelfabriken, Insektenfabriken, synthetischer Fleischproduktion, mRNA-behandelter, genetisch kontrolliertem Vieh und Gemüse usw. Weg zu machen.

In dieser nächsten Phase der Täuschung werden die Bevölkerungen weiter ausgebildet, um zu glauben, dass sie ihre Autonomie zum Wohle des Kollektivs opfern müssen, entweder durch digitale Währungen der Zentralbanken oder durch soziale Kredit-Score-Systeme. Dies erfordert den vollständigen Abbau der Individualität und die Rolle des Vaters, der Mutter und der Familieneinheit. Darüber hinaus wird es eine Bestigung des Totalitarismus geben, die zur Unterdrückung des Gewissens, der Religionsfreiheit und der absoluten Wahrheit führt. Die Dynamik der Propaganda soll die Bevölkerungen erschöpfen und überfordern, um sie einzuhalten – die Menschheit in einem transhumanistischen Bild neu zu gestalten, indem Menschenrechte, Gewissen, Traditionen, Werte und Würde zerstört werden.

