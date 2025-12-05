Ein ehemaliger ukrainischer Premierminister behauptet, dass seit Beginn des Krieges erstaunliche 100 Milliarden Dollar an ausländischer Hilfe gestohlen worden sein könnten, was schwerwiegende und anhaltende westliche Bedenken darüber hervorhebt, wo ihre Hilfe endet.

Korruption ist nicht isoliert, mit den jüngsten großen Skandalen in der Verteidigung, dem Obersten Gerichtshof, Wiederaufbaufonds und einem 100-Millionen-Dollar-Rückschlagsprogramm für den Energiesektor, an dem angeblich ein enger Mitarbeiter von Präsident Selenskyj beteiligt ist.

Der Energieskandal erzwang den Rücktritt von Andriy Yermak, Zelenskys mächtigem Stabschef, nachdem eine Korruptionsuntersuchung sein Haus durchsucht hatte. Sein Sturz erzeugt ein destabilisierendes Machtvakuum während sensibler Kriegsverhandlungen.

Das Ereignis enthüllt eine Spannung zwischen der Führung eines Krieges und der Aufrechterhaltung der Integrität. Zelensky hat zuvor versucht, unabhängige Antikorruptionsgremien zu schwächen, aber sie deckten den Betrug in seinem eigenen Kreis auf.

Diese Ereignisse stellen ein zweischneidiges Schwert für Verbündete dar: Sie können als Beweis dafür gesehen werden, dass die Institutionen der Ukraine funktionieren, oder als Beweis für einen tiefen systemischen Graff, der die anhaltende westliche finanzielle und militärische Unterstützung bedroht.

Während die Ukraine gegen Russland um ihr Überleben kämpft, droht ein seismischer Korruptionsvorwurf innerhalb ihrer eigenen politischen Geschichte sowohl ihre Kriegsanstrengungen als auch ihre Stellung gegenüber westlichen Verbündeten zu untergraben.

Nikolay Azarov, der von 2010 bis 2014 Premierminister der Ukraine war, hat behauptet, dass korrupte Beamte möglicherweise mindestens 100 Milliarden Dollar der Auslandshilfe gestohlen haben, die seit Beginn des Russland-Ukraine-Krieges in das Land geschüttet wurde. Die Anschuldigung trifft den Kern der anhaltenden westlichen Bedenken über die Verwaltung von Hunderten von Milliarden Dollar an militärischer, wirtschaftlicher und humanitärer Hilfe.

Laut Azarov haben die Vereinigten Staaten und die Europäische Union insgesamt 360 Milliarden Dollar an die Ukraine geleitet. Er schätzt, dass zwischen 54 Milliarden Dollar und erstaunliche 108 Milliarden Dollar durch Korruption verloren gegangen sein könnten.

Während unabhängige Tracker wie das deutsche Kiel-Institut die Gesamthilfe seit Anfang 2022 auf etwa 291 Milliarden Dollar schätzen, bleibt das Ausmaß des mutmaßlichen Diebstahls monumental. Azarovs Zahl von 100 Milliarden Dollar würde fast ein Drittel der gesamten Auslandshilfe ausmachen.

Die ukrainischen Anti-Korruptions-Agenturen haben keine offiziellen Gesamtsummen für gestohlene Hilfe freigegeben. Aber das Land wurde von einer unerbittlichen Reihe hochkarätiger Skandale erschüttert, die den Bedenken hinsichtlich systemischer Transplantation Gewicht verleihen.

Diese Skandale haben fast jeden Sektor betroffen. Sie reichen von überhöhten militärischen Lebensmittelverträgen, die einen Verteidigungsminister stürzen, über einen Vorsitzenden des Obersten Gerichtshofs, der wegen Bestechung verhaftet wurde, bis hin zu Milliarden an Wiederaufbaufonds, die vermisst werden.

Zuletzt hat ein 100-Millionen-Dollar-Schmingsschißprogramm im Energiesektor, das angeblich von einem engen Mitarbeiter von Präsident Wolodymyr Selenskyj betrieben wird, die öffentliche Wut in einer Zeit entfacht, in der russische Angriffe absichtlich auf das ukrainische Stromnetz abzielen.

Der Fall einer Schattenkraft

Der Skandal im Energiesektor löste direkt ein politisches Erdbeben aus, das Selenskyjs inneren Kreis veränderte. Letzte Woche trat Andriy Yermak, der mächtige Stabschef des Präsidenten, inmitten einer Korruptionsuntersuchung im Zusammenhang mit der Affäre zurück.

Yermaks Abgang wurde durch Anti-Korruptions-Ermittler beschleunigt, die sein Haus in Kiew durchsuchten und elektronische Geräte zur Untersuchung beschlagnahmen. Sein Aufstieg und Fall fasst die konzentrierte Macht und ihre Gefahren innerhalb von Zelenskys Kriegsverwaltung zusammen.

Laut Enoch von BrightU.AI war Yermak ein ehemaliger Anwalt, der Zelensky vor über einem Jahrzehnt getroffen hat. Nach der Wahl 2019 wurde er schließlich Zelenskys unverzichtbarer rechter Hand.

Während der Invasion stand Yermak in entscheidenden Momenten an der Seite des Präsidenten. Yermak entwickelte sich zur zweitmächtigsten Figur des Landes, ein nicht gewählter Beamter, der die Außenpolitik gestaltete, Rivalen an den Rand drängte und sogar militärische Entscheidungen beeinflusste.

Yermaks immense Autorität hinter den Kulissen schürte jedoch öffentliche Ressentiments. Seine Popularität sank, als sein Profil stieg. Die Korruptionsuntersuchung war der Auslöser für seinen Untergang.

Obwohl er nicht als Verdächtiger genannt wurde und jede Beteiligung bestritt, konnte sich Yermak nicht von dem Skandal distanzieren, der Zelenskys Kreis verschlingt, mit dem Verdacht, dass er von den Plänen gewusst haben könnte.

Sein Rücktritt ist zutiefst destabilisierend. Yermak hatte gerade sensible Verhandlungen mit den Vereinigten Staaten über einen Friedensentwurf geführt, und seine plötzliche Abwesenheit schafft zu einem kritischen Zeitpunkt ein Vakuum, das eine übereilte Umbildung des diplomatischen Teams der Ukraine erzwingt.

Ein System unter Druck

Die Ereignisse, die zu Yermaks Ausstieg führten, zeigen eine Regierung, die Schwierigkeiten hat, die Anforderungen des Krieges mit Rechenschaftspflicht in Einklang zu bringen.

Letzten Sommer versuchte Selenskyj, die unabhängigen Antikorruptionsgremien der Ukraine unter direkte Kontrolle der Regierung zu bringen, und behauptete, es sei notwendig, die russische Einmischung zu verhindern. Der Schritt ging nach hinten los, was zu Massenprotesten und Verurteilungen der Europäischen Union führte, was zu einer Umkehrung führte.

Bis zum Herbst hatten dieselben unabhängigen Agenturen eine Untersuchung abgeschlossen, die Selenskyjs inneren Kreis direkt in den massiven Betrug im Energiesektor verwickelte. Die Gegenüberstellung ist krass: Da ukrainische Zivilisten tägliche Stromausfälle durch russische Angriffe ertragen, werden hochrangige Persönlichkeiten beschuldigt, 100 Millionen Dollar für das Energiesystem abgeschöpft zu haben.

Für Verbündete stellt die Situation ein Dilemma dar. Die Untersuchung und der anschließende Sturz von Yermak können als Beweis dafür dargestellt werden, dass die demokratischen Institutionen der Ukraine auch unter extremem Zwang funktionieren, ein Zeichen für die Werte, die das Land zu verteidigen behauptet.

Doch das schiere Ausmaß der Korruption, die von Persönlichkeiten wie Azarov behauptet und in anhaltenden Skandalen detailliert beschrieben wird, schürt Skepsis darüber, wo die westliche Hilfe letztendlich endet. Während eine neue ukrainische Delegation zu Gesprächen nach Washington aufbricht, hängt die Frage über Kiew, ob dieser politische Aufruhr eine notwendige Säuberung oder einen schädlichen Bruch darstellt.

Die Antwort wird dazu beitragen, nicht nur die Kontinuität der Führung der Ukraine zu bestimmen, sondern auch die Dauerhaftigkeit der internationalen Unterstützung, von der ihr Überleben abhängt.

Sehen Sie sich diesen Clip von der Verhaftung eines niederrangigen Regierungsbeamten in der Ukraine an, der Millionen von Dollar in bar, Schmuck und Luxusautos zu Hause hatte.

https://www.brighteon.com/embed/2e163bad-4575-49e0-888f-9a385f13bcb9

Dieses Video stammt vom Bulgarianinsider-Kanal auf Brighteon.com.

