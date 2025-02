In einer atemberaubenden Offenbarung, die das bestätigt, worüber viele jahrelang gewarnt haben, haben Wissenschaftler der Yale University alarmierende Beweise aufgedeckt, die mRNA Covid-19-Impfstoffe mit einer Vielzahl schwächender Gesundheitszustände in Verbindung bringen. Diese neu identifizierte Erkrankung als „Post-Accination-Syndrom“ (PVS) (PVS) und enthält Symptome wie Hirnnebel, Tinnitus, Schwindel und Bewegungsunverträglichkeit. Noch beunruhigender ist die Studie, dass diese Impfstoffe „unterschiedliche biologische Veränderungen“ verursachen können, einschließlich der Depletion des Immunsystems, der anhaltenden Spike-Proteinproduktion und der Reaktivierung von ruhenden Viren wie Epstein-Barr. Die Ergebnisse werfen ernsthafte Fragen zu den Sicherheits- und langfristigen Folgen dieser experimentellen Injektionen auf.

Wichtige Ergebnisse aus der Yale -Studie:

• Die mRNA Covid-19-Impfstoffe sind mit einem neuen Zustand mit dem Namen „Post-Vaccination-Syndrom“ (PVS) (PVS) verbunden, der durch Gehirnnebel, Tinnitus, Schwindel und Bewegungsunverträglichkeit gekennzeichnet ist.

• PVS-Patienten weisen unterschiedliche biologische Veränderungen auf, einschließlich Immunzellanomalien und erhöhten Spiegel an Covid-19-Spike-Proteinen in ihrem Blut, Jahre nach der Impfung.

• Die Impfstoffe können ruhende Viren wie Epstein-Barr reaktivieren, was zu Symptomen wie geschwollenen Lymphknoten, Hautausschlägen und Nervenproblemen führt.

• Die Studie unter der Leitung des Yale -Immunologen Akiko Iwasaki analysierte Blutproben von 42 PVS -Patienten und fand signifikante Veränderungen des Immunsystems.

• Trotz dieser Erkenntnisse spielen die Mainstream -Medien die Risiken weiter herunter und betonen die angeblichen Vorteile der Impfstoffe.

Die Yale -Studie: Ein Blick in den Schaden

Die zwischen Dezember 2022 und November 2023 durchgeführte Yale -Studie analysierte Blutproben von 42 Personen, die an PVS litten, und verglichen sie mit 22 gesunden Kontrollpersonen. Die Ergebnisse waren verblüffend: PVS-Patienten zeigten selbst Jahre nach der Impfung abnormale Immunzellanteile und erhöhte Spiegel an Covid-19-Spike-Proteinen. Diese Spike-Proteine, die die Impfstoffe produzieren sollten, werden nun vermutet, dass er chronische Entzündungen und andere langfristige Gesundheitsprobleme verursacht hat.

Vielleicht noch alarmierender ist der Befund der Studie, dass die Impfstoffe das Epstein-Barr-Virus (EBV) reaktivieren können, einem ruhenden Pathogen, der bei über 90% der Erwachsenen vorhanden ist. EBV, einst reaktiviert, kann grippeähnliche Symptome, geschwollene Lymphknoten und Nervenschäden verursachen. Diese Reaktivierung legt nahe, dass die Impfstoffe möglicherweise das Immunsystem beeinträchtigen und Personen anfällig für eine Vielzahl von sekundären Infektionen und chronischen Erkrankungen sind.

Es ist nicht überraschend, dass Mainstream -Medien wie die New York Times versucht haben, die Bedeutung dieser Ergebnisse herunterzuspielen. In einem kürzlich erschienenen Artikel erkannte die Times die Ergebnisse der Studie an, wandte sich jedoch schnell darauf, die Impfstoffe für die „Verhinderung von Millionen von Todesfällen“ zu lobten. Diese Erzählung ignoriert jedoch bequem die wachsende Anzahl von Beweisen, was darauf hindeutet, dass die Impfstoffe möglicherweise mehr Schaden als Nutzen zugefügt haben.

Dr. Akiko Iwasaki, der leitende Forscher, bemerkte vorsichtig, dass die Studie „immer noch in Arbeit“ ist und dass die Ergebnisse noch nicht schlüssig sind. Doch selbst sie gab zu, dass die Studie „die erste Art von Einblick in das gibt, was in diesen Menschen vor sich geht.“ Unabhängige Experten haben dieses Gefühl wiedergegeben und forderten eine weitere Prüfung der PVs und deren potenziellen langfristigen Auswirkungen.

Die Verschwörungstheoretiker hatten die ganze Zeit Recht

Seit Jahren warnen sogenannte „Verschwörungstheoretiker“ vor den Gefahren von mRNA-Impfstoffen, die auf ihre experimentelle Natur hinweisen, langfristige Sicherheitsdaten und Potenzial für schwere Nebenwirkungen verursachen. Mit Studien wie Yale, die diese Bedenken bestätigen, ist klar, dass diese Warnungen nicht nur gültig, sondern auch prophetisch waren.

Selbst hochkarätige Persönlichkeiten wie Elon Musk und Senator JD Vance haben sich gemeldet, um ihre eigenen nachteiligen Erfahrungen mit den Impfstoffen zu teilen. Musk enthüllte kürzlich, dass er nach Erhalt des Schusses „massive Brustschmerzen“ erlitten hatte, während Vance offen über die Gesundheitsprobleme gesprochen hat, die er und seine Familie nach dem Rundfächer erlitten hatten. Diese Zulassungen in Verbindung mit den Ergebnissen der Yale -Studie unterstreichen den dringenden Bedarf an Rechenschaftspflicht und Transparenz in der Pharmaindustrie.

Da die Beweise gegen mRNA -Impfstoffe weiter steigen, lautet die Frage in aller Munde: Könnten diese Impfstoffe bald verboten werden? Während noch keine offiziellen Maßnahmen ergriffen wurden, deutet die wachsende Gegenreaktion gegen Big Pharma und seine Ermöglicher in der Regierung und den Medien darauf hin, dass eine Abrechnung am Horizont sein könnte.

