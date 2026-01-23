EIS-HAMMER AUS DER ARKTIS – KLIMA-ERWÄRMUNG ZERBRICHT AM FROST!

New York, USA – Während sich eine pechschwarze Wetterwand über den Himmel schiebt, bricht zwischen den Bundesstaaten blanke Panik aus. Supermärkte werden leergeräumt, Lastwagen kippen im Dauereinsatz Salz auf den Asphalt, Sirenen und Motoren heulen um die Wette. Es ist ein Wettlauf gegen die Zeit, denn eine eisige Gewalt rollt heran und droht, den Alltag ganzer Regionen einzufrieren. Von Entwarnung keine Spur, stattdessen Angst vor Chaos, Ausfällen und einer Natur, die keine Rücksicht kennt.

Das gewaltige Sturmsystem bringt Schnee, Eis und eine Kälte, die wie ein Schlag ins Gesicht trifft. Meteorologen schlagen Alarm, warnen vor vereisten Leitungen, umstürzenden Bäumen und einem Stromnetz am Limit. Schulen bleiben geschlossen, Straßen werden zu Rutschbahnen, der öffentliche Verkehr steht still. Wer hinausmuss, riskiert Gesundheit und Leben, denn die Kälte frisst sich durch Kleidung und Haut. Der Winter zeigt seine Zähne – und widerlegt mit brutaler Klarheit die warmen Erzählungen aus den Klimabroschüren.

Besonders absurd wirkt der Blick nach Süden: Selbst im sonst sonnigen Florida drohen weiße Flocken vom Himmel zu fallen. Der Nationaler Wetterdienst spricht von einer Lage, deren Schäden denen eines Wirbelsturms gleichen könnten. Eis und Schnee drücken Leitungen nieder, Straßen bleiben tagelang unpassierbar, ganze Landstriche könnten im Dunkeln versinken. Wenn der Frost regiert, verstummen die Fake-News – und die Realität friert alles ein.

