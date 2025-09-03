+++ EISDIELEN-TERROR IN HOF! +++SYRER RASTEN AUS – KIND, POLIZIST UND BESITZER VERLETZT! SCHON WIEDER FREI!

Hof (Bayern) – Brutale Szenen mitten in der Fußgängerzone! Eine beliebte Eisdiele in Hof wurde am Wochenende zum Tatort hemmungsloser Gewalt. Mehrere Syrer (18 bis 25) rasten komplett aus, zerlegten das Lokal, verletzten den Besitzer, ein Kind und sogar Polizisten – doch kaum verhaftet, sind sie schon wieder auf freiem Fuß!

Was war passiert?

Zeugen berichten, dass die jungen Männer zunächst randalierten, mit Stühlen warfen, Scheiben zerstörten und Gäste anpöbelten. Als der Eisdielen-Besitzer eingriff, wurde er brutal attackiert – genauso wie ein kleines Kind, das sich gerade ein Eis aussuchte. Die Polizei rückte an – und wurde ebenfalls Opfer der Aggressoren!

Ein Beamter erlitt Verletzungen, einer der Täter biss ihm sogar in die Hand. Doch trotz der massiven Gewalt – die Männer wurden nach kurzer Zeit wieder freigelassen!

+++ Der Eisdielen-Besitzer ist fassungslos: „Ich bin hier nicht mehr sicher!“ +++

+++ Bürger schockiert: „Was muss noch passieren, bis jemand eingesperrt wird?“ +++

+++ Polizei: Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung, Sachbeschädigung und Widerstand – aber keine Haftgründe laut Staatsanwaltschaft! +++

Wut in der Stadt! Viele Hofer fragen sich, warum Täter selbst bei offensichtlicher Brutalität keine Konsequenzen fürchten müssen. „Wenn ein Kind verletzt wird und Polizisten attackiert werden – und die Täter laufen am nächsten Tag wieder rum – dann läuft hier ganz gewaltig etwas schief!“, so eine Passantin.

Die Staatsanwaltschaft verweist auf fehlende Haftgründe – doch der Vertrauensverlust wächst. Der Vorfall entfacht erneut die Diskussion um Gewalt, Migration und lasche Justiz in Deutschland.

+++ Eisdiele bleibt vorerst geschlossen – die Angst sitzt zu tief! +++