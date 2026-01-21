EISKALTER HASS-PLAN – MUTTER WOLLTE EX-MANN TÖTEN LASSEN!

Was einst als Liebesgeschichte begann, endete in einem düsteren Albtraum aus Rache und blindem Hass. Vor dem Berliner Landgericht sitzt eine Krankenpflegerin, die ihrem früheren Ehemann den Tod gewünscht haben soll – und dafür sogar eine Auftragskillerin engagieren wollte. Die schockierenden Vorwürfe lassen selbst erfahrene Juristen den Kopf schütteln. Aus einer zerbrochenen Beziehung entwickelte sich offenbar ein regelrechtes Mordkomplott, in das am Ende sogar Kinder hineingezogen wurden.

Jahrelang galten Anja und Robert als normale Familie. Doch nach der Trennung zerbrach die Patchwork-Idylle vollständig. Der Ex-Mann fand eine neue Partnerin, zog aus – und damit begann ein erbitterter Rosenkrieg. Vor Gericht schildert er, wie aus Enttäuschung und Eifersucht eine vergiftete Atmosphäre entstand. Streit um Kinder, Vorwürfe, Anschuldigungen. Was zunächst nach einer gewöhnlichen Trennung aussah, eskalierte immer weiter. Die Angeklagte soll sich immer tiefer in Wut und Verbitterung hineingesteigert haben, bis sie schließlich einen unfassbaren Entschluss fasste.

Besonders erschütternd: Die eigene Tochter soll eine entscheidende Rolle gespielt haben. Das minderjährige Mädchen wurde nach Darstellung der Anklage in den perfiden Plan eingeweiht und vermittelte den Kontakt zu einer angeblichen Auftragskillerin. Ein Treffen, Geldübergaben, konkrete Absprachen – alles soll bereits vorbereitet gewesen sein. Nur durch Zufall flog der Plan auf, bevor Blut fließen konnte. Nun muss sich die Mutter für ihre Taten verantworten. Ein Fall, der zeigt, wie aus verletzten Gefühlen tödlicher Wahnsinn werden kann – und wie tief ein Mensch sinken kann, wenn Hass die Kontrolle übernimmt.