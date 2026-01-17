EISKALTER KRIEG GEGEN DIE UKRAINE – GANZES LAND IM DUNKEL!

Die Ukraine versinkt in Angst und Finsternis! Nach massiven russischen Angriffen auf Kraftwerke, Heizsysteme und Stromleitungen hat Präsident Wolodymyr Selenskyj den landesweiten Energienotstand ausgerufen. Millionen Menschen sitzen in ihren Wohnungen ohne Licht, ohne Heizung und ohne Hoffnung. Inmitten bitterer Winterkälte brechen ganze Städte zusammen. Der Bürgermeister von Kiew spricht von der schlimmsten Stromkrise seit Beginn des Krieges. Notfallzentren werden hastig eingerichtet, damit verzweifelte Familien wenigstens ein wenig Wärme und Schutz finden können.

Während Zivilisten frieren und Kinder in dunklen Wohnungen ausharren, rechtfertigt Moskau die brutalen Angriffe als angebliche Vergeltung. Experten sehen darin eine gezielte Strategie, um die Moral der Bevölkerung zu brechen und die ukrainische Regierung ins Wanken zu bringen. Die westlichen Verbündeten sollen durch das Leid der Menschen unter Druck gesetzt werden, ihre Unterstützung zu überdenken. Doch für die Ukrainer bedeutet das vor allem eines: täglicher Überlebenskampf. Selbst die Luftverteidigung kann die lebenswichtige Infrastruktur nicht ausreichend schützen, wie Regierungsvertreter offen zugeben.

Immer mehr Politiker warnen die Bevölkerung, sich auf einen extrem harten Winter einzustellen. In manchen Regionen wird sogar geraten, Städte zu verlassen, weil lange Ausfälle und Engpässe drohen. Ein Großteil der Gasversorgung ist zerstört, und selbst internationale Hilfe kann die katastrophale Lage kaum lindern. Die Europäische Union und die NATO versuchen zu helfen, doch die Angst wächst, dass jede weitere militärische Unterstützung noch härtere russische Gegenschläge provoziert. Die Ukraine steht am Abgrund – und Millionen unschuldiger Menschen zahlen den grausamen Preis dieses erbarmungslosen Energiekrieges.