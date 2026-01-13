EISKALTER TOD AM WASSERFALL!TOURIST STIRBT ALLEIN IN DER NACHT

Bad Gastein im Salzburger Land wird zum Schauplatz einer Tragödie. Ein Urlauber wollte offenbar die winterliche Schönheit des berühmten Wasserfalls auf sich wirken lassen. Eis, Dunkelheit und klirrende Kälte wurden ihm zum Verhängnis. Am Ende blieb nur Stille am tosenden Abgrund, wo sonst Schaulustige stehen und staunen. Der Ausflug endete tödlich.

Der Mann war zuvor noch mit Freunden unterwegs und verabschiedete sich am Abend. Danach verliert sich seine Spur. Ob er sich bewusst allein auf den Weg zum Wasserfall machte oder die Gefahr unterschätzte, ist unklar. Fest steht nur: In der eisigen Winternacht hatte er keine Chance. Die Kälte griff gnadenlos zu, während der gefrorene Wasserfall wie eine trügerische Postkartenidylle wirkte.

Als Einsatzkräfte schließlich alarmiert wurden, kam jede Hilfe zu spät. Retter fanden den Touristen leblos nahe der Gasteiner Ache. Der Ort, der im Winter mit seinem gefrorenen Naturschauspiel lockt, wurde zum Tatort eines stillen Dramas. Ein Mahnmal dafür, wie schnell Urlaubsromantik in tödliche Gefahr umschlagen kann.