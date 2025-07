Ekel-Alarm im Ostpark Rüsselsheim: Unbekannte beschmieren mehrfach Parkbänke und Spielplätze mit Kot!

Rüsselsheim, 9. Juli 2025 – Seit etwa drei Monaten kämpft die Stadt Rüsselsheim mit einem unappetitlichen Problem: Unbekannte beschmieren nachts Parkbänke, Wege, Spielgeräte und sogar den Bahnhofsvorplatz mit menschlichen Fäkalien. Besonders betroffen ist der Ostpark, wo die Vorfälle für Abscheu und Ärger sorgen. Die Stadtverwaltung steht vor einem Rätsel, da die Täter bislang unerkannt bleiben.„Es fällt immer morgens auf, das scheint nachts zu passieren“, erklärt Andreas Lier, Leiter des Städteservices Raunheim-Rüsselsheim. „Die Spielplätze mussten wir teilweise komplett sperren, weil die Verschmutzungen gezielt auf Spielgeräten angebracht wurden.“ Besonders schlimm war die Situation an einem Spielplatz im Ostpark, wo Sand und Geräte professionell gereinigt werden mussten. Die Sperrungen, die oft am Wochenende erfolgen, treffen vor allem Familien mit Kindern hart, die den Park als Freizeitort nutzen.Die Häufigkeit und Verteilung der Schmierereien lassen die Behörden vermuten, dass mehrere Personen beteiligt sind. „Bei der Vielzahl dieser ‚Geschäfte‘ müssen wir von mehreren Tätern ausgehen. Einer allein kann das kaum an so vielen Orten in einer Nacht schaffen“, so Lier. Trotz intensiver Reinigungsarbeiten bleibt die Identität der Verantwortlichen unklar, und Hinweise aus der Bevölkerung fehlen bislang. Ein Post auf der Plattform X von

@AfDRuesselsheim kritisiert, dass die Stadt von den Vorfällen wusste, aber keine Warnschilder aufgestellt oder die Öffentlichkeit informiert habe.Die Stadtverwaltung und der Städteservice setzen alles daran, die Situation unter Kontrolle zu bringen. Neben der aufwendigen Reinigung der betroffenen Flächen kämpfen sie auch mit anderen Formen von Vandalismus, wie etwa Graffiti. In diesem Jahr wurden bereits 99 Farbschmierereien, darunter Hakenkreuze und extremistische Parolen, entfernt – ein deutlicher Anstieg im Vergleich zu den 30 Fällen im Vorjahr.Die Anwohner sind empört und fordern mehr Prävention. „Es ist widerlich, dass so etwas in einem Park passiert, wo Kinder spielen“, klagt eine Mutter aus Rüsselsheim. Die Stadt appelliert an die Bevölkerung, verdächtige Beobachtungen zu melden, um den Tätern auf die Spur zu kommen. Hinweise nimmt die Polizeistation Rüsselsheim unter der Telefonnummer 06142/696-595 entgegen.Bis die Verantwortlichen gefasst werden, bleibt der Ostpark ein Ort, der seinen Besuchern derzeit mehr Ekel als Erholung bietet. Die Stadtverwaltung hofft auf schnelle Aufklärung, um den Park wieder zu einem sicheren und sauberen Ort für alle zu machen.