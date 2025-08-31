EKLAT BEIM FRIEDENSGIPFEL! Lawrow WÜTET GEGEN SELENSKYI:„EIN JÄMMERLICHER MANN!“

Genf – Der angeblich als diplomatischer Hoffnungsschimmer gestartete Friedensgipfel ist in einem politischen Feuersturm geendet! Während internationale Delegationen nach Lösungen im Ukrainekrieg suchten, sorgte Russlands Außenminister Sergej Lawrow für einen Eklat der Sonderklasse – mit einer verbalen Breitseite gegen den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj!

„Dieser Mann ist ein jämmerlicher Schauspieler, der keine Ahnung von Politik hat!“, polterte Lawrow vor laufenden Kameras und warf Selenskyj vor, den Gipfel „für billige PR und westliche Waffenspenden“ zu missbrauchen. Die diplomatischen Vertreter westlicher Länder reagierten schockiert – einige Delegationen verließen sogar kurzzeitig den Saal.

Selenskyj selbst äußerte sich bislang nicht direkt zu den Beleidigungen, ließ jedoch über einen Sprecher mitteilen: „Wer Waffen sprechen lässt, hat offensichtlich keine Argumente mehr.“

Der Eklat zeigt: Von echter Annäherung ist der Weg zum Frieden wohl weiter entfernt denn je. Statt Kompromissbereitschaft dominieren gegenseitige Vorwürfe und politisches Theater – auf offener Bühne. Der nächste Gipfel? Ungewiss.

Hintergrund:

Der Friedensgipfel in Genf sollte neue Wege für eine Waffenruhe im Ukrainekrieg eröffnen. Teilnehmer aus über 30 Nationen waren angereist. Doch statt eines Dialogs auf Augenhöhe dominierte die Eskalation – und der Ton zwischen Ost und West ist rauer denn je.