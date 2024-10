Elon Musk sagt, dass sich niemand die Mühe machen wird, Kamala Harris zu ermorden, weil sie nur eine weitere „Puppe“ der „Maschine“ ist

Die Milliardärs-Elektrofahrzeug-Ikone (EV) Elon Musk ist wieder in den Nachrichten für Aussagen, die er kürzlich „aus der Hand“ gegenüber Tucker Carlson gemacht hat, dass Kamala Harris eine „Marionette“ der „Maschine“ ist, die sich niemand jemals die Mühe machen würde, auch nur zu versuchen, sie zu ermorden.

Laut Musk „versucht niemand, eine Marionette zu ermorden“, der Vorschlag, dass Donald Trump aufgrund dessen, was bei seiner Kundgebung im Juli in Butler, Penn, passiert ist, der echte Deal ist.

„Sie ist in Sicherheit“, sagte Musk zu Carlson. „Sie haben zum Beispiel versucht, Trump zweimal mit echten Waffen und Kugeln zu töten.“

Musk liebt Trump, weil er seiner Meinung nach die „Konstitution eines Ochsen“ hat, obwohl er „Cheeseburger und Diät-Cola und so weiter“ schnäse.

„Ich denke, er [Trump] hat nur von Natur aus eine starke Verfassung“, fuhr Musk fort und fügte hinzu, dass er glaubt, dass Trump trotz zwei Attentatsversuchen „von gesundem Verstand und Körper und starkem Rückgrat“ ist.

(Verwandt: Weder Biden noch Kamala haben einen Finger gerührt, um zu versuchen, den Opfern des Hurrikans Helene zu helfen – „Es gibt keine staatliche Hilfe. Keine. Null“, sagen die Opfer.)

Elon Musk sagt, es sei „ziemlich lustig“, ein Trump-Cheerleader zu sein

Nachdem er mit Trump bei der jüngsten Kundgebung des letzteren in Butler auf der Bühne aufgetreten war, begann ein Bild von Musk, der seltsamerweise auf der Bühne herumspringt und herumspringt, als Meme im Internet zu kursieren. Musk sagte Carlson, dass es „ziemlich lustig“ für ihn sei, auf diese Weise „all in“ für Trump sein zu können.

Musk lobte sich auch dafür, dass er bei der Butler-Kundgebung mit Trump auf der Bühne gesprochen hatte, und das alles ohne Teleprompter.

„Wow, erstaunlich“, sagte Musk. „Ich kann ohne Teleprompter sprechen. Das ist verrückt.“

Musk gibt voll und ganz zu, dass er jetzt „ganz im tiefen Ende [auf Trump] ist“. Selbst „in dem hoffentlich unwahrscheinlichen Fall, dass er [Trump] verliert“, hat Musk auch dafür einen Plan: „Es könnte etwas Rache an mir geben“, sagte er gegenüber Carlson.

In den letzten drei Jahren ist die illegale Einwanderung in mehreren wichtigen Swing-Staaten um 700 Prozent gestiegen, so Musk, der warnte, dass die Wahlen 2024 die „letzte Wahl“ sind, wenn die Demokraten gewinnen.

„Diese Swing-State-Margen sind manchmal 10, 20.000 Stimmen“, sagte Musk. „Was passiert also, wenn man Hunderttausende von Menschen in jeden Swing-Staat einbekommt?“

„Wenn jemandem Asyl gewährt wird, wird er schnell verfolgt. Sie können eine Green Card erhalten, und dann fünf Jahre nach der Green Card können sie die Staatsbürgerschaft erhalten, und sie können vollständig, legal wählen. Und wenn sie das tun, wählen sie mit überwältigender Mehrheit Demokraten.“

Wenn 2028 eintrifft, besteht eine ziemlich gute Chance, dass jeder Swing-Staat völlig „blau“ geworden ist und eine dauerhafte demokratische Supermehrheit in Amerika geschaffen hat.

Musk möchte, dass obligatorische Wählerausweise in Zukunft vorankommen, was, wie er sagt, dazu beitragen wird, „Wahlbetrug“ zu bekämpfen.

„Dieselben Leute, die Impfausweise verlangt haben, wenn Sie reisen oder etwas tun wollen, sind dieselben, die sagen, dass kein Wählerausweis erforderlich ist“, sagte Musk und fügte hinzu, dass es „buchstäblich unmöglich“ sei, Wahlbetrug nachzuweisen, wenn kein Wählerausweis erforderlich ist.

„Also, ja, der Zweck ohne Wählerausweis ist offensichtlich, Betrug bei Wahlen zu begehen, offensichtlich“, sagte Musk. „Es kann keine andere Erklärung geben.“

Gegen Ende seines Interviews mit Carlson sagte Musk, dass er möglicherweise „ein bedeutendes Sicherheitsteam“ für sich selbst kaufen muss, falls Trump anfängt, Bundesbehörden zu kürzen, wie er versprochen hat.

