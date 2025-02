Elon Musks DOGE deckt 4,7 Billionen Dollar an nicht nachvollziehbaren Bundesausgaben auf, gefolgt von massivem Sozialversicherungsbetrug

Das Department of Government Efficiency (DOGE) unter der Leitung von Elon Musk gab bekannt, dass 4,7 Billionen Dollar in den USA Treasury-Auszahlungen fehlten Tracking-Codes, was die Rückverfolgung der Gelder fast unmöglich machte.

• DOGE hat die Verwendung von Treasury Access Symbol (TAS)-Codes für alle Bundeszahlungen vorgeschrieben, um die Transparenz und Rechenschaftspflicht zu erhöhen.

• Daten der Sozialversicherungsbehörde deuten auf potenziellen Betrug hin, wobei 20,789 Millionen Amerikaner über 100 Jahre alt sind – darunter 12 Millionen über 120 – immer noch Leistungen erhalten.

• Die Demokraten haben verklagt, um den Zugang von DOGE zu Bundesdaten zu blockieren, aber ein Bundesrichter äußerte sich skeptisch gegenüber ihren Behauptungen und berief sich auf einen Mangel an Beweisen.

Ein 4,7 Billionen Dollar schweres schwarzes Loch

In einer atemberaubenden Enthüllung, die Schockwellen durch Washington ausgelöst hat, enthüllte Elon Musks Department of Government Efficiency (DOGE) erstaunliche 4,7 Billionen Dollar an nicht nachvollziehbaren Bundesauszahlungen. Die Mittel, die ohne die Verwendung von Treasury Access Symbol (TAS)-Tracking-Codes verteilt werden, zeigen ein systemisches Versagen der Rechenschaftspflicht innerhalb der US-Regierung. Die Ankündigung, die am Montag über das X-Konto von DOGE gemacht wurde, unterstreicht die dringende Notwendigkeit einer Reform in der Art und Weise, wie die Gelder der Steuerzahler verwaltet werden.

Die Ergebnisse kommen, da DOGE seine Kontrolle der Bundesbehörden verschärft, weit verbreiteten Betrug in Programmen wie der Sozialversicherung aufdeckt und heftigen Widerstand von etablierten Politikern auslöst. Da die US-Staatsverschuldung 33 Billionen US-Dollar übersteigt und das Vertrauen der Öffentlichkeit in die Regierung auf einem historischen Tiefstand liegt, könnten die Bemühungen von DOGE, die Bundesausgaben transparenter zu machen, nicht zeitgemäßer sein.

Jahrelang haben die USA Das Finanzministerium hat Billionen von Dollar ohne grundlegende buchhalterische Sicherheitsvorkehrungen ausgezahlt. Die TAS-Codes, die zur Verfolgung von Bundeszahlungen entwickelt wurden, wurden oft leer gelassen, wodurch die Gelder nicht mehr nachvollziehbar waren. „In der Bundesregierung war das TAS-Feld für ~ 4,7 Billionen US-Dollar an Zahlungen optional und wurde oft leer gelassen, was die Rückverfolgbarkeit fast unmöglich machte“, kündigte DOGE an.

Elon Musk feierte die Entscheidung der Agentur, TAS-Codes für alle Zahlungen vorzuschreiben, und nannte sie eine „große Verbesserung der Zahlungsintegrität des Finanzministeriums“. In einem Tweet schrieb Musk die Zusammenarbeit von DOGE, den USA, zu. Das Finanzministerium und die Federal Reserve für die Reform.

Die Enthüllung hat jedoch scharfe Kritik von Demokraten und linksanten Politikern hervorgerufen, die argumentieren, dass die Handlungen von DOGE die Regierungstätigkeit stören könnten. Finanzminister Scott Bessent verteidigte die Arbeit von DOGE und sagte Bloomberg: „Das sind hochqualifizierte Fachleute. Das ist keine umherziehende Band, die Dinge tut. Das ist methodisch und wird zu großen Einsparungen führen.“

Sozialversicherungsbetrug: ein Skandal über 522 Milliarden Dollar

Im Ferss dieser Ankündigung hat DOGEs Untersuchung der Social Security Administration (SSA) aufgedeckt, was Musk als „den größten Betrug der Geschichte“ bezeichnete. Laut SSA-Daten beziehen 20,789 Millionen Amerikaner über 100 Jahre Rentenleistungen – eine Zahl, die 12 Millionen Personen umfasst, die angeblich über 120 Jahre alt sind.

Musk teilte die Ergebnisse auf X mit und veröffentlichte eine Tabelle, die „Anzahl der Personen in jedem Altersbereich mit dem Todesfeld auf FALSCH“ zeigte. Er wirzte: „Vielleicht ist Twilight echt und es gibt viele Vampire, die Sozialversicherung sammeln.“

Die Daten zeigten auch, dass die Datenbank der SSA 394 Millionen Namen enthält – fast 60 Millionen mehr als die US-Bevölkerung von 334,9 Millionen. „Ja, es gibt WEIT mehr ‚berechtigte‘ Sozialversicherungsnummern als Bürger in den USA“, schrieb Musk. „Dies könnte der größte Betrug in der Geschichte sein.“

Der Abgeordnete Mike Collins (R-Ga.) schlug vor, Zahlungen an Personen über 120 zu einfrieren, bis ihre Berechtigung überprüft werden kann. Andere, wie X-Nutzer Robert Sterling, schätzten, dass betrügerische Sozialversicherungszahlungen jährlich 522 Milliarden US-Dollar ausmachen könnten – ein Drittel der Gesamtausgaben des Programms.

Demokraten drängen zurück, um historischen Betrug (von dem sie profitiert haben) zu schützen

Als Reaktion auf die Untersuchungen von DOGE haben die Demokraten Klagen eingereicht, um den Zugang der Agentur zu Bundesdaten zu blockieren. Die rechtlichen Herausforderungen zielen auf die Fähigkeit von DOGE ab, Aufzeichnungen des Office of Personnel Management und Abteilungen wie Gesundheit und Soziales, Bildung, Energie, Transport, Arbeit und Handel zu überprüfen.

Ein Bundesrichter äußerte jedoch während einer Anhörung am Montag Skepsis gegenüber den Behauptungen der Demokraten. Der Richter stellte fest, dass sich ihre Beweise stark auf Medienspekulationen stützten, und erklärte: „Die Gerichte können nicht auf der Grundlage von Medienberichten handeln. Das können wir nicht tun.“ Eine Entscheidung über die einstweilige Verfügung wird am Dienstag erwartet.

Elon Musks DOGE stellt einen kühnen Versuch dar, Staatsverschwendung und Korruption einzudämmen. Auf einer kürzlichen Pressekonferenz betonte Musk die Bedeutung der fiskalischen Verantwortung. „Wenn Geld schlecht ausgegeben wird, wenn Ihre Steuergelder nicht vernünftig und sparsam ausgegeben werden, dann ist das nicht in Ordnung“, sagte er. „Ihre Steuergelder müssen klug für die Dinge ausgegeben werden, die den Menschen wichtig sind.“

