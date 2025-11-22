EMA gibt endlich offiziell zu! Blind durch die Abnehmspritze!

Was als vermeintliche Wundermedizin gegen überschüssige Pfunde gefeiert wurde, endet für einige nun in einem Albtraum. Die sogenannten Abnehmspritzen mit dem Wirkstoff Semaglutid – bekannt unter den Namen Wegovy oder Ozempic – geraten massiv unter Beschuss. Immer mehr Menschen, die auf das schnelle Schlankwerden setzten, sehen sich heute mit dramatischen gesundheitlichen Folgen konfrontiert. Statt Wunschgewicht: Sehverlust. Statt neuer Lebensfreude: medizinische Dauerschäden. Betroffene berichten von plötzlich einsetzender Dunkelheit, flackernden Bildern, dem Gefühl, als würde ihnen das Augenlicht entgleiten. Und während Pharmakonzerne weiter Milliarden verdienen, müssen die Opfer der Nebenwirkungen nun um Entschädigung kämpfen – in einem System, das auf Risiko und Verharmlosung gebaut scheint.

Die ersten offiziellen Fälle in Dänemark zeigen, wie gefährlich das blinde Vertrauen in moderne Diäthelfer sein kann. Dort erhielten vier Betroffene erstmals Schmerzensgeld für irreversible Augenschäden – ausgelöst durch Medikamente, die weltweit millionenfach verschrieben werden. Die Diagnose: NAION, ein sogenannter Augeninfarkt, bei dem der Sehnerv teilweise abstirbt. Für die Betroffenen bedeutet das mehr als nur einen medizinischen Begriff – es ist ein lebensverändernder Einschnitt. Ihre Zukunft ist ungewiss, ihre Erwerbsfähigkeit bedroht, ihr Vertrauen in Medizin und Behörden erschüttert. Noch schwerer wiegt dabei die Tatsache, dass die Medikamente selbst bei bestehenden Vorerkrankungen wie Diabetes oder Bluthochdruck weiter verabreicht wurden, obwohl genau diese Gruppen besonders anfällig für Sehnervschäden sind. Die Frage, die bleibt: Wurde hier leichtfertig ein kalkuliertes Risiko in Kauf genommen?

Die Europäische Arzneimittel-Agentur spricht von einer „sehr seltenen Nebenwirkung“ – doch für die Betroffenen ist sie zu hundert Prozent Realität. Und sie stehen damit nicht allein: Dutzende weitere haben bereits Entschädigung beantragt, weltweit dürften es weit mehr sein. Der Fall sorgt für Unruhe – nicht nur bei Ärzten, sondern auch bei Verbraucherschützern. Wie viele Fälle wurden bislang nicht erkannt oder nicht gemeldet? Wie viele Menschen vertrauen weiterhin einer Spritze, die im schlimmsten Fall das Augenlicht kosten kann? Was als Lifestyle-Trend begann, ist zum juristischen und ethischen Desaster geworden. Der blinde Weg zur Wunschfigur fordert seinen Preis – und für manche ist er unwiderruflich hoch. Ein Mahnmal für die Risiken hinter dem Versprechen von schnellem Erfolg und ein Weckruf für eine Gesellschaft, die sich zu oft vom Schein blenden lässt.