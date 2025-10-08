+++ ENDE DES HÖLLEN-DRAMAS AM DACH DER WELT! ALLE SELFIE-TOURISTEN VOM MOUNT EVEREST GERETTET – RETTER SPRECHEN VON WUNDER IN EIS UND SCHNEE! +++

Aufatmen am höchsten Punkt der Erde! Nach Tagen voller Angst, Schneechaos und eisiger Verzweiflung kommt jetzt die unglaubliche Nachricht aus Nepal: Alle eingeschlossenen Selfie-Touristen am Mount Everest sind gerettet! Was als abenteuerlicher Traum begann, wurde zum Albtraum im Himalaya – und endete nun in einem wahren Rettungswunder. Die Behörden bestätigen: Niemand kam ums Leben, alle Vermissten konnten nach tagelanger Suche lebend geborgen werden. Es war ein Wettlauf gegen die Zeit, gegen Kälte, Wind und Lawinengefahr! Die Szenen erinnerten an einen Katastrophenfilm – doch sie waren real. Über 200 Touristen, viele davon aus Europa, hatten sich auf den Weg gemacht, um das ultimative Gipfelfoto zu schießen – ein Selfie am Dach der Welt. Doch plötzlich zog ein massives Schneesturm-System auf, Straßen und Pfade wurden verschüttet, Funkverbindungen brachen ab, und die Versorgungslager waren unzugänglich. Hubschrauber konnten tagelang nicht starten, Sherpas kämpften sich mit letzter Kraft durch meterhohen Schnee, um die Vermissten zu erreichen. Jetzt, Tage später, kehren die ersten Überlebenden zurück – ausgezehrt, unterkühlt, aber überglücklich. Ein nepalesischer Retter beschreibt es so: „Es war ein Wunder. Wir haben sie in Zelten gefunden, zusammengekauert, halb erfroren, aber am Leben. Niemand hätte geglaubt, dass das noch gut ausgeht.“ Die Rettungsaktion gilt als eine der größten in der Geschichte des Himalaya-Tourismus – koordiniert zwischen nepalesischen Militärs, Bergführern und internationalen Helfern. In Kathmandu feierten Familien in Tränen der Erleichterung die Rückkehr ihrer Angehörigen. Doch während die Welt applaudiert, wächst auch die Kritik: Immer mehr unvorbereitete Touristen wagen sich auf den Mount Everest, nur um ein spektakuläres Foto für soziale Medien zu bekommen. Experten sprechen von einer „Selfie-Epidemie am Todesberg“, die durch Leichtsinn und Kommerz angetrieben wird. Schon lange warnen erfahrene Bergsteiger, dass der Everest zum Freizeitpark verkommt – ein Ort, an dem Menschen für Klicks ihr Leben riskieren. Nach dieser Rettung fordern viele strengere Regeln, verpflichtende Schulungen und Limits für Expeditionen. Doch heute zählt nur eines: Das Wunder vom Everest ist wahr geworden! Alle Selfie-Jäger, die in den Schneemassen gefangen waren, haben überlebt – dank Helden in dicken Jacken, die das Unmögliche möglich gemacht haben. Ein Happy End am gefährlichsten Berg der Welt – diesmal hat der Tod verloren!