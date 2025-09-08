ENDLICH GEFUNDEN! NEUSEELAND ATMET AUF – VERMISSTE KINDER DES TOTEN RÄUBER-VATERS LEBEN!

Ein unglaubliches Drama erschütterte ganz Neuseeland – doch nun gibt es endlich ein Happy End, das die ganze Nation bewegt: Die beiden Kinder des toten Räuber-Vaters, die tagelang spurlos verschwunden waren, sind endlich gefunden worden – lebendig! Die Geschichte begann mit einem brutalen Raubüberfall in einem Vorort von Auckland, bei dem ein bewaffneter Mann mehrere Menschen mit vorgehaltener Waffe in einem Supermarkt bedrohte, Geld raubte und sich anschließend eine wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei lieferte. Am Ende rammte er ein Straßensperre, kam von der Fahrbahn ab und starb noch am Unfallort – der Täter: ein 38-jähriger Mann, mehrfach vorbestraft, aber für die Polizei kein Unbekannter. Was zunächst wie ein „gewöhnlicher“ Kriminalfall aussah, entwickelte sich plötzlich zu einem landesweiten Drama, denn schnell stellte sich heraus: Der Täter war Vater von zwei kleinen Kindern, die er kurz vor dem Überfall aus einer Pflegeeinrichtung abgeholt hatte – ohne Genehmigung! Seitdem galten die Kinder als vermisst – die Polizei startete eine gigantische Suchaktion, durchkämmte Wälder, durchleuchtete Kameras, verfolgte jede noch so kleine Spur, während sich ganz Neuseeland fragte: Leben die Kinder noch? Wurden sie irgendwo versteckt? Oder hat der Vater sie in eine aussichtslose Lage gebracht? Die Angst wuchs von Stunde zu Stunde, Eltern hielten ihre eigenen Kinder fester denn je, Nachbarn organisierten Mahnwachen, und die Medien berichteten rund um die Uhr. Doch dann, endlich, die Erlösung: In einem abgelegenen Farmhaus in der Nähe von Hamilton – fast 150 Kilometer vom Tatort entfernt – wurden die beiden Geschwister von einem älteren Ehepaar entdeckt, das sofort die Polizei alarmierte. Die Kinder – ein Junge (7) und ein Mädchen (9) – waren erschöpft, aber bei Bewusstsein, medizinisch stabil und vor allem: in Sicherheit. Offenbar hatte der Vater sie dort kurz nach dem Überfall zurückgelassen, mit Vorräten, Kleidung und einem handgeschriebenen Zettel: „Ich liebe euch. Ich tue das für euch.“ Der Fund löste eine Welle der Erleichterung aus – bei den Ermittlern, bei den Pflegeeltern, bei Millionen Menschen im ganzen Land. Premierminister Christopher Luxon sprach von einem „Wunder in dunkler Zeit“ und lobte den „unermüdlichen Einsatz der Polizei und die Wachsamkeit der Bevölkerung“. Die Kinder wurden noch am selben Abend in ein Krankenhaus gebracht und sollen nun psychologisch betreut werden, bevor entschieden wird, wo sie dauerhaft untergebracht werden. Währenddessen werfen sich viele Fragen auf: Warum konnte ein vorbestrafter Mann so einfach seine Kinder aus einer staatlichen Obhut holen? Warum wurde nicht sofort Alarm geschlagen? Und: Was trieb ihn zu der Tat? Erste Hinweise deuten auf ein psychisches Zerbrechen nach einem langen Sorgerechtsstreit, kombiniert mit finanziellen Problemen und einer wachsenden Wut auf das System. Doch diese Fragen müssen nun Gerichte und Experten klären. Für den Moment aber überwiegt eines: die Erleichterung! Zwei unschuldige Kinder haben ein Albtraum-Wochenende überlebt – und ganz Neuseeland hat mit ihnen gezittert. Ein Land, das heute wieder Hoffnung atmet.