ENDLICH GESTEHT DER KALTBLÜTIGE MÖRDER!

Über Jahrzehnte lebte er unerkannt mitten unter uns, als wäre nie etwas geschehen. Ein Mann mit dunklem Geheimnis, der nach außen ein ganz normales Leben führte – doch in Wahrheit ein brutaler Verbrecher war. Jetzt, nach endlosen Jahren des Schweigens, ist die grausame Wahrheit ans Licht gekommen. Vor Gericht in Bonn legte der Angeklagte plötzlich ein Geständnis ab und gab zu, die junge Airline-Mitarbeiterin Bettina Damschen getötet zu haben. Ein Schock für alle, die den Fall so lange verfolgt haben!

Der Mord an der jungen Frau hatte das Rheinland erschüttert und unzählige Fragen hinterlassen. Jahrelang tappte die Polizei im Dunkeln, während der Täter weiter frei herumlief und immer wieder straffällig wurde. Frauen wurden in ihren eigenen Wohnungen überfallen und misshandelt, doch niemand ahnte, dass dahinter derselbe Mann steckte. Erst eine DNA-Spur führte die Ermittler schließlich auf die richtige Fährte – direkt zu dem Mann, der so lange unbehelligt geblieben war.

Im Gerichtssaal kam es dann zu bewegenden Szenen. Dem Angeklagten gegenüber saß die Schwester des Opfers, die all die Zeit auf Gerechtigkeit gehofft hatte. Mit grauen Haaren und Handschellen wirkte der Täter plötzlich klein und gebrochen. Über seinen Anwalt ließ er erklären, er habe Schuld auf sich geladen, könne sich aber an vieles nicht mehr erinnern. Für die Angehörigen ist das Geständnis zumindest ein Stück Wahrheit – doch der Schmerz über den grausamen Verlust bleibt für immer.