Berlin/Hamburg – Aus dem einstigen Hoffnungsträger für grüne Energie wird plötzlich ein teures Problemkind: Deutschlands riesiger Offshore-Windkraft-Traum droht an seinen eigenen Gigantismen zu scheitern! Die Nord- und Ostsee stehen vor dem Kollaps, überfüllt mit Windrädern, die sich gegenseitig den Wind klauen. Ministerin Katherina Reiche will jetzt die Notbremse ziehen – mit Wind aus dem Ausland!

Einst von Robert Habeck als Heldentat der Energiewende gefeiert, entpuppt sich der gesetzlich verankerte Mega-Ausbauplan als technisch, ökologisch und wirtschaftlich hochproblematisch. Der Wind weht nicht stärker, nur weil mehr Rotoren aufgestellt werden. Die Rotorblätter stören sich gegenseitig – die Erträge sinken, die Gerichte sind voll mit Schadenersatzklagen wegen sogenannter Wind-Schatten. Investoren winken ab, selbst bei staatlichen Ausschreibungen. Und nun? Berlin greift zur energiepolitischen Notlösung: Deutschlands Strombedarf soll mit Windrädern vor Dänemarks und Schwedens Küsten gedeckt werden – auf fremdem Meeresgrund, für deutsche Zahlen-Schönfärberei!

NORDSEE ALS STROM-KRIEGSZONE – HAMBURG-DOKUMENT UNTERZEICHNET!

In Hamburg schieben Kanzler Friedrich Merz und seine Minister das größte Offshore-Projekt Europas an – als internationalen Kraftakt! Rund 100.000 Megawatt Windkraft sollen künftig über Grenzen hinweg produziert werden, davon 20.000 direkt für Deutschland, aber jenseits der eigenen Küstenlinie. Auch NATO und EU-Kommission schalten sich ein, denn bei diesem Großprojekt geht es nicht nur um Strom, sondern um strategische Kontrolle über Energie und Infrastruktur in einem geopolitischen Spannungsraum.

Mit der sogenannten Hamburg-Deklaration wird festgelegt: Deutschlands Offshore-Ziele bleiben unangetastet – nur der Standort wandert ins Ausland. Ob Dänemark, Norwegen oder Großbritannien – Berlin sichert sich Flächen, bezahlt dafür Millionen und lässt den Strom nach Deutschland leiten. Eine Rechnung, deren Preis erst die Zukunft zeigen wird. Klar ist: Die Versprechungen der Branche klingen verlockend – mehr Effizienz, sinkende Kosten, mehr Jobs. Doch zugleich droht eine Abhängigkeit von Nachbarn, während auf eigenem Grund Chaos herrscht.

WIND-MÄRCHEN WIRD ZUR STROM-REALITÄT – EUROPA HOFFT, AMERIKA LACHT!

Während Europa an der großen Windkraft-Vision bastelt, gibt’s aus den USA Hohn und Spott. Ex-Präsident Donald Trump lästerte in Davos: „Windkraft ist für Verlierer!“ Und er liegt damit nicht allein. Denn tatsächlich zahlen Länder mit Wind-Fokus wie Deutschland und Dänemark weltweit mit die höchsten Strompreise. Auch Großbritannien spürt die Last seiner ambitionierten Offshore-Ziele – trotz Rekorden im Ausbau.

Doch Europas Antwort lautet nicht Rückbau, sondern Expansion. Neue künstliche Inseln, Wasserstoff aus Offshore-Anlagen, grenzüberschreitende Investitionspakte und Milliarden-Zusagen für neue Jobs und Produktion sollen die Windkraft fit machen für die Grundlast-Zukunft. Die Branche verspricht sinkende Kosten, doch die Realität zeigt: Ohne Hilfe aus dem Ausland, ohne Pachtverträge und diplomatische Wind-Allianzen ist das Habeck-Ziel schlicht nicht zu halten.

Am Ende bleibt die Erkenntnis: Deutschlands Offshore-Energiepolitik war von Anfang an ein Wettlauf gegen Wind und Vernunft. Jetzt rettet Berlin das Prestigeprojekt mit ausländischem Wind – und nennt es weiterhin nationale Energiewende.

