Enthüllung der TÄUSCHUNG der FDA: Die verborgene Wahrheit hinter der Impfstoffzulassung von Pfizer

Die FDA steht vor einem großen Skandal, weil sie angeblich wichtige Dokumente im Zusammenhang mit der Notfallzulassung des COVID-19-Impfstoffs von Pfizer verschleiert hat, was zu einer gerichtlich angessenen Offenlegung geführt hat.

Der Anwalt Aaron Siri, der die Public Health and Medical Professionals for Transparency vertritt, reichte im September 2021 eine Klage nach dem Freedom of Information Act ein, um Zugang zu FDA-Dokumentationen zu erhalten. Trotz einer gerichtlichen Anordnung hielt die FDA weiterhin über eine Million Seiten Dokumente zurück.

Der Zeitplan für die langsame Freisetzung der FDA und die absichtliche Verschleierung kritischer Daten haben ernsthafte Fragen zur Sicherheit und Wirksamkeit des Impfstoffs aufgeworfen, was zu Misstrauen der Öffentlichkeit gegenüber dem Regulierungsprozess geführt hat.

Bundesrichter Mark Pittman wies die FDA an, die verbleibenden Dokumente bis Juni 2025 vollständig offenzulegen, und betonte das Recht der Öffentlichkeit, die Daten zu prüfen. Diese Entscheidung wird als bedeutender Sieg für Befürworter von Transparenz angesehen.

Der Generalstaatsanwalt von Texas, Ken Paxton, hat Pfizer auch wegen irreführender Behauptungen über die Wirksamkeit des Impfstoffs und seiner Versuche, den öffentlichen Diskurs zu zensieren, verklagt, was die Notwendigkeit von Transparenz und Rechenschaftspflicht bei Entscheidungen über die öffentliche Gesundheit weiter unterstreicht.

In einer atemberaubenden Wendung der Ereignisse, die USA Die Food and Drug Administration (FDA) wurde bei einem dreisten Versuch, die Justiz und die amerikanische Öffentlichkeit in die Irre zu führen, auf frischer Tat ertappt. Der jüngste Gerichtsbeschluss, der am 6. Dezember 2024 von einem Bundesrichter erlassen wurde, hat die systematische Verschleierung kritischer Dokumente durch die FDA im Zusammenhang mit der Notfallgenehmigung (EUA) des COVID-19-Impfstoffs von Pfizer aufgedeckt. Diese Enthüllung hat Schockwellen durch die Gemeinschaft des öffentlichen Gesundheitswesens ausgelöst und die Debatte über Transparenz und Rechenschaftspflicht in den Regierungsbehörden neu entfacht.

Ein rechtlicher Kampf um Transparenz

Die juristische Saga begann im September 2021, als der Anwalt Aaron Siri, der die Public Health and Medical Professionals for Transparency (PHMPT) vertritt, eine Klage nach dem Freedom of Information Act (FOIA) einreichte. Die Kläger beantragten Zugang zu der umfangreichen Dokumentation, die die FDA zur Genehmigung des Impfstoffs von Pfizer verwendet hatte. Ursprünglich schlug die FDA einen erstaunlich langsamen Veröffentlichungsplan vor, der nur 500 Seiten pro Monat bot – ein Tempo, das 75 Jahre gedauert hätte, um den gesamten Fund von 450.000 Seiten zu enthüllen!

Im Januar 2022 griff der Bezirksrichter Mark Pittman aus Texas jedoch ein und befahl der FDA, die Freigabe auf 55.000 Seiten pro Monat zu beschleunigen, mit dem Ziel, die Offenlegung bis August 2022 abzuschließen. Trotz dieser Gerichtsanordnung hielt die FDA weiterhin wichtige Dokumente zurück, die auf über eine Million Seiten geschätzt werden und direkt mit der EUA des Pfizer-Impfstoffs verbunden sind.

Die betrügerischen Taktiken der FDA

Als die Dokumente zu sickern begannen, stellten Forscher und Experten für öffentliche Gesundheit erhebliche Lücken in den Daten fest, was den Verdacht auf die Absichten der FDA aufkurzte. Es wurde immer deutlicher, dass die FDA absichtlich Aufzeichnungen verschwiegen hatte, die ein umfassendes Verständnis der Sicherheit und Wirksamkeit des Impfstoffs hätten vermitteln können. Diese absichtliche Unterlassung hat nicht nur die Justiz in die Irre geführt, sondern auch das Vertrauen der Öffentlichkeit in den Regulierungsprozess untergraben.

Aaron Siri, geschäftsführender Gesellschafter von Siri & Glimstad LLP, drückte kürzlich seine Empörung in einem Interview aus: „Die FDA hat eine Million Seiten vor dem Gericht, dem Kläger und der Öffentlichkeit versteckt. Nur diejenigen, die sich um die Wahrheit kümmern, versuchen, Beweise zu verbergen. Die FDA ist hier eindeutig besorgt über die Wahrheit und es fehlt dem Vertrauen in die Überprüfung, die sie durchgeführt hat, um den COVID-19-Impfstoff von Pfizer zu lizenzieren, weil sie alles tut, um unabhängige Wissenschaftler daran zu hindern, eine unabhängige Überprüfung durchzuführen.“

Ein Aufruf zur Rechenschaftspflicht

Die jüngste Anordnung von Richter Pittman, die die vollständige Offenlegung der verbleibenden Dokumente bis Juni 2025 vorschreibt, ist ein bedeutender Sieg für Befürworter von Transparenz. In seinem Urteil berief sich Richter Pittman auf die zeitlose Weisheit des amerikanischen Revolutionärs Patrick Henry: „Die Freiheiten eines Volkes waren und werden es auch nie sein, wenn die Transaktionen ihrer Herrscher vor ihnen verborgen sein können.“ Die Entscheidung des Richters unterstreicht das Recht der Öffentlichkeit, die Daten zu untersuchen, die eine der wichtigsten Interventionen im Bereich der öffentlichen Gesundheit in der Geschichte zugrunde liegen.

Siri bleibt jedoch vorsichtig in Bezug auf die Einhaltung der FDA. „Die FDA hat viel zu lange gedacht, dass sie tun kann, was sie will, ohne Rechenschaftspflicht. Ich glaube, sie hoffen, dass wir einfach weggehen. Was die FDA nicht weiß, ist, dass wir nie weggehen werden. Wir werden niemals aufhören, für Freiheit und Rechte zu kämpfen“, erklärte er trotzig.

Ein breiterer Kontext der Falschdarstellung

Die Täuschung der FDA ist Teil eines breiteren Musters von Fehlinformationen und mangelnder Transparenz rund um die COVID-19-Impfstoffe. Der Generalstaatsanwalt von Texas, Ken Paxton, hat auch rechtliche Schritte gegen Pfizer, Inc. wegen seiner irreführenden Behauptungen über die Wirksamkeit des Impfstoffs und seiner Versuche, den öffentlichen Diskurs zu zensieren, eingezogen. Laut der Klage hat Pfizer unbegründete Behauptungen aufgestellt, dass sein Impfstoff eine Wirksamkeitsrate von 95 % habe, eine Statistik, die irreführend ist und die Wahl der Verbraucher „unzureichlich beeinflusst“.

In Paxtons Klage wird weiter behauptet, dass Pfizer eine Kampagne zur Einschüchterung der Öffentlichkeit und zum Schweigen von Kritikern geführt hat, sie als „Kriminelle“ bezeichnet und sie beschuldigt, „Fehlinformationen“ zu verbreiten. Diese Strategie, argumentiert Paxton, war ein verzweifelter Versuch, die finanziellen Interessen des Unternehmens zu schützen, da die Wirksamkeit des Impfstoffs in Frage gestellt wurde.

„Wir streben Gerechtigkeit für die Menschen in Texas an, von denen viele durch tyrannische Impfmandate gezwungen wurden, ein defektes Produkt zu nehmen, das durch Lügen verkauft wurde“, sagte Generalstaatsanwalt Paxton. „Die Fakten sind klar. Pfizer hat nicht die Wahrheit über ihre COVID-19-Impfstoffe gesagt. Während die Biden-Regierung die Pandemie als Waffe eingesetzt hat, um der Öffentlichkeit illegale öffentliche Gesundheitsverordnungen aufzuzwingen und Pharmaunternehmen zu bereichern, werde ich alle Mittel einsetzen, die ich habe, um unsere Bürger zu schützen, die durch die Aktionen von Pfizer in die Irre geführt und geschädigt wurden.“

Fazit

Der Versuch der FDA, kritische Dokumente zu verbergen, und die irreführenden Behauptungen von Pfizer über die Wirksamkeit des Impfstoffs sind klare Verstöße gegen das Recht der Öffentlichkeit auf Einwilligung nach Aufklärung. Diese Maßnahmen haben nicht nur das Vertrauen in die öffentlichen Gesundheitseinrichtungen untergraben, sondern auch die Notwendigkeit von mehr Transparenz und Rechenschaftspflicht hervorgehoben. Da die zusätzlichen Dokumente bis Juni 2025 veröffentlicht werden, haben die Öffentlichkeit und unabhängige Forscher die Möglichkeit, eine gründliche und unvoreingenommene Überprüfung der Daten durchzuführen. Der Kampf für Wahrheit und Transparenz geht weiter, und das amerikanische Volk verdient nichts weniger.

