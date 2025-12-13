EPSTEIN-SKANDAL UM PRINZESSIN SOFIA! Neues Foto wirft Fragen auf – was wusste der Königshof wirklich?

Ein brisantes Foto aus dem Jahr 2008 bringt die schwedischen Royals jetzt mächtig ins Schwitzen! Darauf soll Prinzessin Sofia von Schweden an der Seite des berüchtigten US-Milliardärs und verurteilten Sexualstraftäters Jeffrey Epstein zu sehen sein – drei Jahre, nachdem der Palast offiziell erklärte, sämtliche Kontakte seien längst beendet. Das Bild wirbelt Staub auf, den die Königsfamilie ganz sicher nicht wollte. Sofort wird im Land spekuliert: Hat der Hof mehr gewusst, als er bislang zugab?

In offiziellen Stellungnahmen heißt es, Sofia habe Epstein nur in ihrer Modelzeit kennengelernt, weit vor ihrer Ehe mit Prinz Carl Philip. Doch das neue Foto stellt diese Version schwer infrage. Palastinsider sollen bereits hektisch an einer Erklärung arbeiten, während internationale Medien die Geschichte aufgreifen. In Schweden sorgt der mögliche Widerspruch ausgerechnet in der Vorweihnachtszeit für royale Unruhe. Kommentatoren sprechen von einem „Image-GAU“ – der Hof schweigt bislang eisern.

Warum taucht das Bild gerade jetzt auf? Wer hat es veröffentlicht? Und was verrät es über die wahren Verbindungen zwischen Epstein und europäischen Eliten? Fragen, auf die es bisher keine Antworten gibt – und die das Ansehen der Monarchie weiter belasten könnten. Klar ist nur: Der Schatten des Epstein-Skandals erreicht nun auch den Norden Europas – und das Märchenbild der jungen schwedischen Prinzessin bekommt erste Risse.