ERBE-SCHOCK IN GELSENKIRCHEN! TÖDLICHE MASSENSCHLÄGEREI BEI GROSSFAMILIE – BASEBALLSCHLÄGER, MESSER, TASER UND BLUT AUF DEM BÜRGERSTEIG!

Gelsenkirchen – Diese Szenen schockieren selbst abgebrühte Ermittler! In einem sonst ruhigen Wohnviertel eskaliert ein Familienstreit auf brutalste Weise: Eine Großfamilie prügelt sich öffentlich ums Erbe – mit tödlichem Ausgang. Frauen schreien, Kinder weinen, Männer prügeln aufeinander ein wie im Bürgerkrieg: Baseballschläger krachen auf Köpfe, Messer blitzen auf, sogar ein Elektroschocker kommt zum Einsatz. Am Ende bleibt ein Mann tot am Boden liegen, mehrere Personen werden schwerstverletzt ins Krankenhaus eingeliefert – Lebensgefahr bei mindestens zwei Beteiligten! Die Polizei spricht von einem „blutigen Chaos“ und einem „Familienstreit der in blanke Gewalt umschlug“. Gegen 16:15 Uhr gehen bei der Polizei mehrere Notrufe ein – Anwohner berichten von Schreien, Schlägen, Schüssen und einer großen Menschenmenge auf offener Straße. Als die ersten Einsatzkräfte eintreffen, bietet sich ihnen ein Bild des Grauens: zertrümmerte Autos, zerfetzte Kleidung, Blutspuren auf dem Asphalt und mitten auf der Straße ein regungsloser 56-jähriger Mann – jede Hilfe kommt zu spät. Er stirbt noch am Tatort. Erste Ermittlungen deuten auf einen lange schwelenden Erbschaftsstreit hin, der in der Familie immer wieder für Spannungen sorgte – doch nun ist die Situation offenbar völlig entglitten. Zeugen berichten, dass es schon im Vorfeld massive Drohungen gegeben habe, man habe sich „mit Waffen bewaffnet“ und „gewartet, bis alle da sind“. Was dann folgte, war ein regelrechtes Gemetzel: Zwei Familienzweige trafen aufeinander, insgesamt mindestens 20 Personen, darunter Frauen, Jugendliche und ältere Verwandte. Während einige versuchten zu schlichten, gingen andere wie im Rausch aufeinander los – mit brutaler Entschlossenheit. Die Polizei spricht inzwischen von einem „Familiendrama mit organisierter Gewalt“ und prüft Verbindungen zur organisierten Kriminalität. Mehrere Tatverdächtige wurden noch am Abend festgenommen, darunter zwei Männer mit Migrationshintergrund, die polizeibekannt sind. Auf Handys der Beteiligten sollen sich Sprachnachrichten befinden, in denen Vergeltung angekündigt wurde – die Ermittler befürchten nun eine weitere Eskalation. Die Familie schweigt bislang gegenüber den Behörden. Im Internet jedoch kursieren bereits Videos und Fotos der Auseinandersetzung – sie zeigen eine rohe Gewalt, wie man sie sonst nur aus Krisenregionen kennt. Besonders erschütternd: Laut BILDplus-Informationen waren auch Kinder unter den Augenzeugen, eines soll laut Nachbarn „blutüberströmt geschrien“ haben, als sein Vater mit einem Messerstich zusammenbrach. Die Staatsanwaltschaft hat eine Mordkommission eingerichtet, ein Spezialteam wertet aktuell Überwachungsvideos aus, um die genaue Rolle der Beteiligten zu klären. Die Tatwaffen – darunter ein Teleskopschlagstock, mehrere Messer, ein Taser sowie ein zertrümmerter Baseballschläger – wurden sichergestellt. In der Nachbarschaft herrscht blankes Entsetzen: „Ich hab gedacht, hier dreht jemand einen Mafiafilm“, sagt ein Anwohner, „aber das war echt – und es war brutal.“ Wie konnte es so weit kommen? Warum schaukelt sich ein Familienstreit derart hoch? Und wie tief reicht die Wut, wenn Menschen bereit sind, ihre eigenen Verwandten niederzustechen? Fragen, die die Ermittler nun mit Hochdruck klären müssen. Klar ist: Dieses Erbe hat nicht nur die Familie zerrissen – sondern Leben gekostet.