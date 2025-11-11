Erdowahn dreht durch!Erdogan lässt populären Bürgermeister mit absurder Anklage vernichten

In der Türkei spitzt sich der Machtkampf zwischen Regierung und Opposition dramatisch zu. Präsident Recep Tayyip Erdogan zeigt erneut, dass für ihn keine Grenze der Willkür zu existieren scheint. Der abgesetzte Bürgermeister von Istanbul, Ekrem Imamoglu, einst Symbol einer demokratischen Gegenbewegung, soll nun mit einer grotesken Anklage zum Schweigen gebracht werden. Hunderte Anklagepunkte, zusammengeschustert aus haltlosen Vorwürfen, sollen ihm ein Leben hinter Gittern bescheren. Der Fall zeigt: In Erdogans Türkei ist Opposition längst kein politisches Engagement mehr, sondern ein lebensgefährliches Risiko.

Die Forderung nach einer Haftstrafe, die sich über Jahrtausende erstrecken würde, ist mehr als nur juristische Absurdität – sie ist ein politisches Statement des Regimes. Damit sendet Erdogan eine klare Botschaft an alle, die es wagen, sich ihm in den Weg zu stellen: Widerspruch wird vernichtet, egal zu welchem Preis. Die Anklage gegen Imamoglu, der für viele Türken als Hoffnungsträger für Demokratie und Rechtsstaatlichkeit gilt, ist nichts anderes als eine Machtdemonstration eines zunehmend autokratischen Herrschers. Die Justiz agiert dabei nicht als unabhängiges Organ, sondern als williges Werkzeug in den Händen des Präsidenten.

Während internationale Beobachter entsetzt reagieren, schweigt ein Teil der westlichen Welt. Aus Angst vor diplomatischen Spannungen werden die offenen Angriffe auf Meinungsfreiheit und Demokratie heruntergespielt. Doch die Realität ist unübersehbar: Mit jedem dieser politisch motivierten Prozesse rutscht die Türkei tiefer in den autoritären Abgrund. Erdogan führt sein Land in eine Ära der Angst, in der Kritik kriminalisiert und Gerechtigkeit zur Farce wird. Der Fall Imamoglu steht sinnbildlich für ein Regime, das sich selbst über das Recht erhebt – und bereit ist, jeden zu vernichten, der daran erinnert, dass Macht auch Verantwortung bedeutet.