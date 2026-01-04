ERLÖSUNG NACH DEM EINBRUCH-TERROR! GEISSENS-ANGREIFER GEFASST

Monate voller Angst, schlafloser Nächte und blanker Sorge liegen hinter Robert und Carmen Geiss. Nach dem brutalen Überfall in ihrer Villa in Saint Tropez war nichts mehr wie zuvor. Die Luxuswelt des TV-Paares wurde jäh zerstört, das Sicherheitsgefühl zerbrochen. Jetzt gibt es endlich Hoffnung: Mehrere mutmaßliche Täter sind festgenommen worden. Für die Geissens ist es ein Moment des Aufatmens nach einer Zeit, die von Unsicherheit und Schrecken geprägt war.

Der Überfall hatte die Öffentlichkeit erschüttert. Bewaffnete Täter drangen in das Anwesen ein, bedrohten das Paar und hinterließen ein Bild der Verwüstung. Carmen und Robert sprachen später offen über ihre Angst, über das Gefühl, im eigenen Zuhause nicht mehr sicher zu sein. Jeder Schatten, jedes Geräusch wurde zur Bedrohung. Der Schock saß tief, das Vertrauen war weg.

Mit den Festnahmen keimt nun neue Zuversicht auf. Die Ermittler sehen einen wichtigen Durchbruch, das Umfeld der Täter rückt ins Licht. Für die Geissens beginnt langsam der Weg zurück in ein normales Leben. Ganz vergessen wird diese Nacht nie sein – doch erstmals seit dem Überfall mischt sich in die Angst wieder Hoffnung.